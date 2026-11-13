দুচকুৰ অন্ধকাৰ নাশি মনৰ জ্যোতিৰে জ্যোতিস্মান হৈ 'অসম গৌৰৱ'লৈ চিমু দাসৰ যাত্ৰা
"মই বিচাৰোঁ মোৰ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ পৰিয়ালটোক সহায় কৰোঁ । মোৰ মায়ে দুৱাৰে দুৱাৰে যাব নালাগে, কাৰো তলত থাকিব নালাগে ।" চিমুৰ দৃঢ়তাপূৰ্ণ সংকল্প।
Published : November 13, 2026 at 6:40 PM IST
বঢ়মপুৰ : শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকসকলক বহুতেই অৱহেলাৰ দৃষ্টিৰে চায় । কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হলেও তেওঁলোক প্ৰত্যেকৰে আছে নিজা প্ৰতিভা । আনহাতে, বহুতেই সমাজৰ চকুত অৱহেলিত হৈ জীৱন সংগ্ৰামত হাৰ মানে যদিও আন বহুতে আকৌ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায় । দৃষ্টিহীন হৈয়ো নিজৰ সাধনা তথা জীৱন সংগ্ৰামত হাৰ নামানি নিজৰ প্ৰতিভাক বিশ্ববাসীৰ আগত চিনাকি কৰি দিবলৈ সক্ষম হোৱা চিমু দাস ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ।
পৰিস্থিতিক বশ কৰা চিমু দাস
চিমু দাসৰ জন্ম হৈছিল অসমৰ নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীৰ কছাৰী গাঁও নামৰ এখন সৰু গাঁৱত । তেওঁ জন্মৰে পৰাই দৃষ্টিহীন । দেউতাকে তেওঁ দৃষ্টিহীন বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে চিমু আৰু তেওঁৰ মাকক সংসাৰত অকলশৰে এৰি থৈ যায় । ভাগ্যৰ দুৰ্বিপাকত চিমুৰ ককায়েকো বিশেষভাৱে সক্ষম, যাৰ বাবে তেওঁৰ সদায় আনৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।
তেনে ক্ষেত্ৰত চিমুৰ জীৱনৰ গতি বৰ কঠিন আছিল । মাতৃৰ কেতিয়াবা দুবেলা দুমুঠি ভাত যোগাৰ কৰিবলৈও কষ্ট হৈছিল । ইফালে চিমুৰ পৰিয়ালৰ নিজা বুলিবলৈ একঠা মাটিও নাছিল, নাছিল থাকিবলৈ এটা ঘৰ ।
এন্ধাৰৰ মাজত পোহৰৰ সন্ধান
কিন্তু এই কঠিন পৰিস্থিতিতো চিমুৱে এটা সপোন দেখিছিল । এন্ধাৰৰ মাজত পোহৰৰ সন্ধান কৰা সপোন আছিল । আৰু সেই সপোন আছিল নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হোৱা । কিন্তু ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, কোনে সহায় কৰিব একো গম পোৱা নাছিল । কথা এষাৰ আছে. যাৰ নিজৰ বুলিবলৈ একো নাই তেওঁৰ আছে ভগৱানৰ সহায় । এই কথাই ফলিয়াইছিল চিমুৰ জীৱনত । হঠাৎ যেন চিমুৰ জীৱন ৰথৰ চকৰি অন্যফালে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ এতিয়া বিশ্বজয়ী ভাৰতীয় দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য ।
এসময়ৰ অসহায় চিমু দাসৰ আজি ব্যস্ততাৰ অন্তু নাই । নিজৰ আশাশুধীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফলত এতিয়া চিমুৰ মান-যশ দেশে-বিদেশে বিয়পি পৰিছে । ৰাইজৰ লগতে চৰকাৰৰ সহযোগিতাত এদিন পিতৃয়ে অসহায় অৱস্থাত বুলি এৰি থৈ যোৱা চিমুই লাভ কৰিছে সংস্থাপ, এটুকুৰা মাটি আৰু তাত ভেটি স্থাপন কৰি লাহে লাহে গঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছে এটি আটোমটোকাৰি ঘৰ ।
বৰ্তমান অতি ব্যস্ত চিমু । কিন্তু সেই ব্যস্ততাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে সীমিত ছুটী লৈ নিজৰ মাতৃৰ কাষত উপস্থিত হৈছে চিমু দাস । 'অসম গৌৰৱ' বঁটাৰে বিভূষিত এইগৰাকী বিশ্বখ্যাত ক্ৰিকেটাৰক আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ মনৰ কথাৰ উমান ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁ বিনাদ্বিধাই কৈ যায় জীৱনৰ বহু কথা ।
অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ অনুভৱ
তেওঁক সোধা হৈছিল অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় অসম গৌৰৱ বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত তেওঁ কি অনুভৱ কৰিছে ? তেওঁ কয়, "বহুত ভাল লাগিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্বৰ্ধনা দিছে । গুৱাহাটীত অসম ক্ৰিকেট সন্থাই সদস্য পদ দিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে অসম গৌৰৱ বঁটা । বহুত ভাল লাগিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ পৰা মোক বহুত মৰম দিছে । মোক চিনি পাইছে । মই কোন হয় । মই এজনী বিকলাংগ ছোৱালী হৈ কিবা এটা ভাল কৰিছোঁ । বহুত ভাল লাগিছে । অসম চৰকাৰে ইমান সহায় কৰি আছে । আমাৰ আগৰজন আয়ুক্তই মোক মাটি দিছে । এতিয়া নতুন আয়ুক্ত আহিছে । মোক বহুত সহায় কৰিছে । যিহেতু মোৰ নিজা ঘৰ-মাটি নাই, মোক ঘৰ দিম বুলি কৈছে । ঘৰটো দিলে আৰু ভাল হ'ব । এনেদৰেই মোক সমৰ্থন কৰি থাকক, যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ । অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰিম ।"
চিমু দাসৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনী
এখন অখ্যাত গাঁৱৰ পৰা গৈ বিশ্ব ক্ৰিকেটত নিজৰ নাম লিখিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ অন্তৰালত কি আছে বুলি সোধাত চিমু দাসে কয়, "মোৰ দাদায়ো কথা পাতিব নোৱাৰে, কাণৰে নুশুনে । মোৰ মাও অকশৰীয়া; দেউতা নাই । কোনে কাম কৰিব ? সেইটো ভাবি মই বিচাৰিছিলোঁ যে মই মোৰ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ মোৰ নিজৰ পৰিয়ালক নিজে সহায় কৰিম । মায়ে কাৰো দুৱাৰে দুৱাৰে যাব নালাগে । কাৰো তলত থাকিব নালাগে । যি কৰিম মইহে কৰিম । বহুত পৰিয়ালত ল'ৰাক বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে । এতিয়া মানুহে ভাবিব ছোৱালীয়েও কিবা কৰিব পাৰে । যেনেকৈ মই মোৰ মাক সহায় কৰিছোঁ ।"
নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ
আনহাতে, আহি থকা প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁ আদৰ্শৰ বাট মুকলি কৰিছে নেকি বোলা সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চিমু দাসে কয়, "বহুত বিকলাংগ পৰিয়ালৰ ল'ৰা-ছোৱালীক পিছুৱাই ৰাখে । তেওঁলোকক আগবঢ়াই আনিব লাগে । ভাগৱানে আমাক বিকলাংগ কৰি দিছে । আমাৰ ভাল এটা দিশো দিছে । আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম । মানুহৰ কৰিবলৈ মন থাকে । কিন্তু সমৰ্থন নাপায় । আমাক যদি মা-দেউতাই সমৰ্থন কৰে, সমাজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে যদি আমাক সমৰ্থন কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰে যদি সমৰ্থন কৰে, মোৰ পিছৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনিক আগুৱাই নিব পাৰিম । তেওঁলোকে মোতকৈও ভাল কৰিব পাৰিব । তাৰ বাবে শুভকামনা জনাইছোঁ ।"
চিমু দাসৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য
আনহাতে, তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য কি বুলি সোধাত চিমু দাসে কয়, "মোৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব যে মানুহে মোক যেনেদৰে সহায় কৰিছে, ময়ো তেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিম । মই যদি সহায় নাপালোঁ হয় আগুৱাই যাব নোৱাৰিলোঁ হয় । ময়ো এনেকুৱা সহায় কৰিব বিচাৰোঁ যে কোনোৱে অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে । যিহেতু মই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ (Physical Instructor), অসমত যিমান স্কুল আছে, যিয়ে ক্ৰিকেট খেলিব বিচাৰে বা আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰিম । মই গুৱাহাটীত প্ৰশিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত । লগতে মই এগৰাকী খেলুৱৈয়ো । মোৰ বাবেও সময় দিব লাগে । ডিচেম্বৰৰ পৰা মোৰ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল আছে । ছোৱালীক প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে মই এটা চাকৰি পাইছোঁ । আমাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে ক্ৰিকেট খেলি আগুৱাই যাব বিচাৰে মই তেওঁলোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী-ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাতৰ অভিজ্ঞতা
এই সন্দৰ্ভত তেওঁকয়, "বহুত ভাল লাগিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰাষ্ট্ৰপতিক লগ পাই প্ৰথম ভাবিছোঁ তেওঁলোক ডাঙৰ মানুহ, অলপ বেলেগ হ'ব । কিন্তু লগ পাই এনেকুৱা লাগিছে যেন আগৰ পৰায়ে জানো । মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বন্ধুত্বমূলকভাৱে ৪৫ মিনিট সময় কথা পাতিছে; লাডু খুৱাইছে । বহুত ভাল লাগিছে । বহুত বহুত ধন্যবাদ । আমাৰ বিকলাংগৰ ক্ৰিকেট সন্থাক সমৰ্থন কৰি আছে আৰু আগলৈকো এনেকুৱা সমৰ্থন কৰি গ'লে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী এজন ভাল মানুহ
আনহাতে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে সোধাত তেওঁ কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বহুত ভাল মানুহ । আমাৰ দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেটক বহুত সহায় কৰে । আমাক বহুত সন্মান দিয়ে । আমি লগ কৰিব যাওঁতে বহুত ভাল লাগিছে । আমাৰ বাবে ৪৫ মিনিট সময় দিয়াটোৱেই ডাঙৰ কথা । ইমানখিনি সময় উলিয়াই কথা পাতিছে । মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পতাৰ বাবে মোৰ চাকৰি হৈছে । দুয়োজনৰ বাবে মোৰ চাকৰি হৈছে । দুয়োজনকে বহুত বহুত ধন্যবাদ । মোক সমৰ্থন কৰি গ'লে মই আগুৱাই যাব পাৰিম ।"