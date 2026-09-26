আইএছএল ২০২৬-২৭: আগন্তুক ছিজনৰ সময়সূচী ঘোষণা

আইএছএল ২০২৬-২৭: আগন্তুক ছিজনৰ সময়সূচী ঘোষণা
২০২৬-২৭ ছিজনত সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে মেচৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ৭৮খন মেচৰ ভিতৰত ৫৩খন শুকুৰবাৰ, শনিবাৰ বা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
By ANI
Published : September 26, 2026 at 6:47 PM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ চমুকৈ আইএছএলৰ ২০২৬-২৭ ছিজনৰ সময়সূচী ঘোষণা । শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভাৰতীয় ফ্ৰেন্সাইজী ফুটবলৰ মহাৰণ । দুখন মেচেৰে শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগা এই ঘৰুৱা ফুটবলৰ মহাৰণত এইবাৰ কেইবাটাও নতুনত্ব লৈ আহিছে ।
ছিজনৰ উদ্বোধনী মেচখনত বেংগালুৰু এফচিয়ে বিয়লি ৫ বজাত স্প’ৰ্টিং ক্লাব দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । মেচখন অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী কান্তিৰাভা ষ্টেডিয়ামত । ইয়াৰ পৰৱৰ্তী মেচখনত সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত ফাটৰ্ডা ষ্টেডিয়ামত এফচি গোৱাই চেন্নায়েন এফচিৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
The ISL 2026-27 season is set to kick off on October 10! 🙌🙌 https://t.co/nLQRJM1kKL— Khel Now (@KhelNow) September 26, 2026
Bengaluru FC will face Sporting Club Delhi in the opening fixture before FC Goa take on Chennaiyin FC later that evening! ⚽️⚽️
Take a look at the complete Phase 1 fixture list and mark your…
আনহাতে, অনুৰাগীৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ২০২৬-২৭ ছিজনত সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে ফুটবল মেচৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ৭৮ খন মেচৰ ভিতৰত ৫৩ খন (৬৮%) শুকুৰবাৰ, শনিবাৰ বা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ।
মেচসমূহ মূলতঃ ভাৰতীয় সময় মতে বিয়লি ৫ বজাত আৰু সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰ ফলত অনুৰাগীসকলে সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে লীগৰ মেচসমূহ উপভোগ কৰাৰ অধিক সুযোগ লাভ কৰিব ।
এইবাৰৰ আইএছএলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগা ১৩টা দল হৈছে:
- বেংগালুৰু এফচি
- চেন্নায়েন এফচি
- চাৰ্চিল ব্ৰাদাৰ্ছ
- ইষ্ট বেংগল এফচি
- এফচি গোৱা
- ইণ্টাৰ কাশী
- কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ এফচি
- মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েণ্ট
- মুম্বাই চিটী এফচি
- নৰ্থইষ্ট ইউনাইটেড এফচি
- ওড়িশা এফচি
- পঞ্জাব এফচি
- স্পৰ্টিং ক্লাব দিল্লী
২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ আইএছএল অভিযানত কেইবাটাও নতুনত্ব আনিব । ১৩ ডিচেম্বৰ, দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত ফাটৰ্ডা ষ্টেডিয়ামত এফচি গোৱাৰ সৈতে চাৰ্চিল ব্ৰাদাৰ্ছ মুখামুখি হ'ব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইএছএল গোৱা ডাৰ্বি অনুষ্ঠিত হ’ব । ফলত প্ৰতিযোগিতাখনত নতুন স্থানীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি কৰিব ।
আনহাতে, আইএছএলৰ খোজ মণিপুৰলৈকেও প্ৰসাৰিত হ'ব । ২৪ নৱেম্বৰত ইম্ফলৰ খুমান লম্পক ষ্টেডিয়ামত নৰ্থইষ্ট ইউনাইটেড এফচিয়ে স্প’ৰ্টিং ক্লাব দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
🔥 The Road Ahead Is Red & Gold! 🔴🟡— EAST BENGAL the REAL POWER (EBRP)❤💛 (@EBRPFC) September 26, 2026
The first leg of East Bengal FC ISL 2026–27 fixtures are here!
From Goa to Kolkata, from Chennai to Kochi — the journey is set.#JoyEastBengal #ISL #EBRP pic.twitter.com/35XOvZrdPa
ইফালে, ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন ইষ্ট বেংগল এফচিয়ে ১৮ অক্টোবৰ, দেওবাৰে বিয়লি ৫ বজাত ফাটৰ্ডা ষ্টেডিয়ামত চাৰ্চিল ব্ৰাদাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । এএফচিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে ইষ্ট বেংগল এফচি প্ৰথম সপ্তাহৰ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত নাথাকে ।
এছিয়ান ফুটবলৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ভিতৰত এক, কলকাতা ডাৰ্বিৰ খেল ২৯ নৱেম্বৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াত ইষ্ট বেংগল এফচিয়ে বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগনত সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত মোহন বাগান ছুপাৰ জায়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
আনহাতে, ফিফাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ৭ নৱেম্বৰ, শনিবাৰৰ পৰা ২০ নৱেম্বৰ, শুকুৰবাৰলৈকে বন্ধ থাকিব । এই সময়ছোৱাত কোনো লীগ মেচৰ দিন ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই । এই বিৰতিৰ জৰিয়তে খেলুৱৈসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ বাবে নিজ নিজ ৰাষ্ট্ৰীয় দলত যোগদান কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
প্ৰথম পৰ্যায়ত ২০২৬ চনৰ ১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২০২৭ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীলৈকে ৭৮ খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু শীৰ্ষ ছটা দলে প্লে-অফলৈ অগ্ৰসৰ হ'ব । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু প্লে-অফৰ মেচসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব । ইণ্টাৰ কাশীৰ ঘৰুৱা মেচৰ স্থান ক্লাবটোৱে ঘৰুৱা খেলপথাৰ নিশ্চিত কৰাৰ পিছত যথা সময়ত নিশ্চিত হ’ব ।