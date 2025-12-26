পি ভি সিন্ধুক বি ডব্লিউ এফ এথলীটছ কমিছনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব

পি ভি সিন্ধুক বি ডব্লিউ এফ এথলীটছ কমিছনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব
ভাৰতৰ বেডমিণ্টন তাৰকা পি ভি সিন্ধুক নতুন দায়িত্ব । এতিয়াৰে পৰা বেডমিণ্টন বিশ্ব ফেডাৰেচনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত থাকিব সিন্ধু ।
Published : December 26, 2025 at 7:35 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ বাবে এক আশাৰ খবৰ । Olympics.comৰ তথ্য অনুসৰি দুবাৰৰ অলিম্পিক পদক বিজয়ী তথা প্ৰাক্তন বিশ্ব চেম্পিয়ন পি ভি সিন্ধু ২০২৬-২০২৯ বৰ্ষৰ বাবে বি ডব্লিউ এফ এথলীটছ কমিছনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে । এই দায়িত্বত থাকি সিন্ধুৱে বেডমিণ্টন বিশ্ব ফেডাৰেচন (বি ডব্লিউ এফ) কাউন্সিলৰ সদস্য হিচাপেও কাম কৰিব, যিয়ে খেলুৱৈসকলক সংস্থাটোৰ প্ৰত্যক্ষ কণ্ঠ হিচাপে কাম কৰিব ।
পি ভি সিন্ধুৱে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে আৰু পূৰ্বে এই পদত থকা গ্ৰেছিয়া পলিক তেওঁ কৰা অসাধাৰণ কামৰ বাবে স্বীকৃতি দিয়ে । সিন্ধুৱে কয়, "সতীৰ্থ খেলুৱৈসকলে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাটো মই নম্ৰতা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে লাভ কৰা এক সন্মান । ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰেছিয়া পলিয়ে পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত কৰা ব্যতিক্ৰমী কামৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো ।"
ইণ্ডোনেছিয়াৰ গ্ৰেছিয়া পলিয়ে ২০২০ চনৰ টকিঅ' ২০২০ অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী তথা এছিয়ান গেমছৰ মহিলা ডাবলছৰ চেম্পিয়ন । তেওঁ ২০২২ চনত বেডমিণ্টনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ দুবাৰকৈ বি ডব্লিউ এফ এথলীটছ কমিছনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে ।
২০১৭ চনৰ পৰা বি ডব্লিউ এফৰ এথলীটছ আয়োগত আৰু ২০২০ চনৰ পৰা এম্বেছাদৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা সিন্ধুৱে সামাজিক মাধ্যমত কয়, "মই বি ডব্লিউ এফৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি প্ৰতিজন খেলুৱৈক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আৰু সঁচাকৈয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ, অৰ্থপূৰ্ণ, স্থায়ী পৰিৱৰ্তনৰ বাবে যুঁজিবলৈ আগ্ৰহী ।"
উল্লেখ্য যে, আজিৰ তাৰিখত ভাৰতৰ আটাইতকৈ সফল বেডমিণ্টন খেলুৱৈ হৈছে পি ভি সিন্ধু । যিয়ে ২০১৬ চনৰ ৰিঅ' অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক আৰু ২০২০ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল । ২০২৬ চনত চীনৰ কিংডাওত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বেডমিণ্টন এছিয়া টিম চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতক নেতৃত্ব দিবলৈ সাজু হৈছে ৩০ বছৰীয়া শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে ।
ইউৰোপীয় গেমছৰ মহিলা ডাবলছৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী নেদাৰলেণ্ডৰ ডেব'ৰা জিলে আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । আয়োগৰ আন খেলুৱৈ প্ৰতিনিধিৰ ভিতৰত আছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বর্তমানৰ অলিম্পিক মহিলা একক চেম্পিয়ন এন ছে-ইয়ং, ৬ বাৰৰ আফ্রিকান গেমছৰ পদক বিজয়ী ইজিপ্তৰ ড'হা হানি আৰু পেৰিছ ২০২৪ মহিলা ডাবলছত সোণৰ পদক বিজয়ী চীনৰ জিয়া য়িফান ৷
পেৰা বেডমিণ্টনত পূৰ্বে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা চীনৰ হংকঙৰ চান হো ইউয়েন ডেনিয়েলে এতিয়া এই ভূমিকা পূৰ্ণকালীনভাৱে গ্ৰহণ কৰিব । ভাৰতীয় পেৰা বেডমিণ্টন খেলুৱৈ আবু হুবাইদাও আয়োগৰ সদস্য ।
