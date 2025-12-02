দবা খেলৰ দুনিয়াত গুঞ্জৰিত সৰ্বজ্ঞ সিঙৰ নাম, মাত্ৰ ৩ বছৰ বয়সতে গঢ়িছে বিশ্ব অভিলেখ

দবা খেলৰ দুনিয়াত গুঞ্জৰিত সৰ্বজ্ঞ সিঙৰ নাম, মাত্ৰ ৩ বছৰ বয়সতে গঢ়িছে বিশ্ব অভিলেখ
মধ্যপ্ৰদেশৰ ৩ বছৰীয়া সৰ্বজ্ঞ সিঙে দবা জগতত সৃষ্টি কৰিছে আলোড়ন । অতি কম বয়সতে FIDE ৰেংকিং লাভ কৰি ইতিহাস ৰচিছে সৰ্বজ্ঞই ।
Published : December 2, 2025 at 7:08 PM IST
সাগৰ (মধ্যপ্ৰদেশ): এটি নাবালক শিশু, যিয়ে নাজানে বিশ্ব কিম্বা দেশ-বিদেশৰ কথা । আনকি শিশুটিয়ে নাজানে FIDE ৰেংকিং বা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰৰ মৰ্যাদাৰ কথাও । কিন্তু আচৰিত কথা এয়ে যে এই নাবালক শিশুটি দবা খেলত পাকৈত ।
নাবালক শিশুটি দবা খেলত ইমানেই পাকৈত যে ৩ বছৰ ৭ মাহ ২০ দিন বয়সতে তেওঁ FIDE ৰেংকিঙত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ এই ৰেংকিং লাভ কৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া দবা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
শিশুটিৰ নাম সৰ্বজ্ঞ সিং কুশৱাহা । মধ্য প্ৰদেশৰ নাৰ্চাৰীৰ ছাত্ৰ এই তিনি বছৰীয়া সৰ্বজ্ঞ সিং । FIDE ৰেংকিঙত সৰ্বজ্ঞৰ স্থান ১৫৭২ নম্বৰ । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ পশ্চিম বংগৰ অনিশ সৰকাৰৰ হাতত আছিল, যিয়ে ৩ বছৰ ৮ মাহ বয়সত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ।
ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে সৰ্বজ্ঞৰ সৈতে কথা পাতোতে তেওঁ কয়, “মোৰ নাম সৰ্বজ্ঞ সিং কুশৱাহা ।” দবা খেলিবলৈ কোন কোন ঠাইলৈ তেওঁ গৈছে বুলি সোধাত তেওঁ খাণ্ডৱা(Khandwa), ভূপাল, ছিণ্ডৱাৰা (Chhindwara) আৰু মেংল'ৰৰ (Mangalore) কথা উল্লেখ কৰে । সেই ঠাইবোৰত সৰ্বজ্ঞই জয়ী হৈছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ ''হয়'' বুলি উত্তৰ দিয়ে ।
সৰ্বজ্ঞ এই কৃতিত্বত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ লোক । তেওঁলোকে সৰ্বজ্ঞক গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ হোৱাটো বিচাৰে । FIDE ৰেংকিং লাভ কৰিবলৈ হ’লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈক পৰাস্ত কৰিব লাগিব । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ তিনিগৰাকী দবা খেলুৱৈক পৰাস্ত কৰিছে সৰ্বজ্ঞই ।
বৰ্তমান সময়ত সাধাৰণতে প্ৰতিজন অভিভাৱকেই সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰে । কাৰণ আজিকালি অধিকাংশ শিশু মোবাইল ফোনৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিছে । একেদৰে নাৰ্চাৰীৰ ৩ বছৰীয়া ৭ মহীয়া সৰ্বজ্ঞ সিং কুশৱাহাৰ পিতৃ-মাতৃও নিজৰ সন্তানক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল ।
মোবাইল ফোনৰ পৰা সন্তানৰ মনোযোগ আঁতৰাবলৈ তেওঁলোকে সৰ্বজ্ঞক দবা খেলত মনোনিৱেশ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সৰ্বজ্ঞও দবা খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ’বলৈ ধৰিলে । যেতিয়া লাহে লাহে সৰ্বজ্ঞই দবা খেলৰ বিষয়ে কিছু জানিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া সৰ্বজ্ঞৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিলে । লগতে তেওঁক অনলাইনযোগেও প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ধৰিলে ।
ইয়াৰ পিছৰ পৰা সৰ্বজ্ঞই দোপত দোপে আগবাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলে । মাত্ৰ ৬-৭ মাহৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত সৰ্বজ্ঞই FIDE ৰেংকিঙত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সৰ্বজ্ঞৰ ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষক নীতিন চৌৰাছিয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষক আকাশ প্যাসীয়ে তেওঁক দবা খেলৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল । দুয়োজন প্ৰশিক্ষকে দিনটোত প্ৰায় ৪ ঘণ্টা ধৰি প্ৰশিক্ষণ দিছিল সৰ্বজ্ঞক ।
সৰ্বজ্ঞৰ পিতৃ সিদ্ধাৰ্থ সিং কুশৱাহাৰ মন্তব্য
''সৰ্বজ্ঞাই যি সাফল্য লাভ কৰিছে তাক লৈ আমি অতি আনন্দিত । আমাৰ পুত্ৰই FIDE ৰেংকিং লাভ কৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া দবা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাটো আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱ আৰু সন্মানৰ বিষয় । আমি দবা খেলত তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ দেখিবলৈ পাইছো । আমি তেওঁক গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ বনাব বিচাৰো । সৰ্বজ্ঞ দবা খেলৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহী আৰু আমি বিচাৰো যে তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হওক । প্ৰথমতে আমি সৰ্বজ্ঞক এনেই খেলিবলৈ দিছিলো, কিন্তু লাহে লাহে তাৰ আগ্ৰহ দেখি দুই-তিনিবাৰ মান দবাৰ ক্লাছলৈ পঠিয়াইছিলো, য’ত সি দবা খেলৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ শিকিছিল ।''
''লাহে লাহে সি দবা খেলৰ বিষয়ে বিশেষকৈ খেলৰ নিয়মৰ বিষয়ে জানিবলৈ ধৰিলে । সি ইমান সোনকালে শিকিব ধৰিলে যে আমি অনুভৱ কৰিলো তাক দবা খেল আৰু ভালকৈ শিকাব লাগিব । তাৰ পিছত আমি এজন প্ৰশিক্ষক নিয়োগ কৰি ব্যক্তিগত ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিলো । দিনটোত প্ৰায় ছয় ঘণ্টা ধৰি দবা খেলিছিল আৰু তাৰ পিছত সি পাৰ্গত হৈ পৰিছিল । সৰ্বজ্ঞই খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ডেৰ-দুবছৰ । খেল শিকাৰ মাত্ৰ ছয়ৰ পৰা সাত মাহতে সৰ্বজ্ঞই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে ।”
সৰ্বজ্ঞৰ মাতৃ নেহা সিং কুশৱাহাৰ মন্তব্য
"সৰ্বজ্ঞৰ এই কৃতিত্ব সন্দৰ্ভত মই মাত্ৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি যি সপোন দেখিছো, সেয়া ভাল হওক । সেই সপোনবোৰ বাস্তৱায়িত হ'ব নে নহ'ব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ ওপৰত । ঈশ্বৰে আমাৰ সন্তানটিক আশীৰ্বাদ দিছে । আমি নিজকে অতি সৌভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰো যে ইমান কম বয়সতে সৰ্বজ্ঞই এই সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"