ছিডনীৰ হাস্পতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল শ্ৰেয়স আয়াৰ

ছিডনীৰ হাস্পতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল শ্ৰেয়স আয়াৰ
প্লীহাত ৰক্তক্ষৰণ হোৱাৰ বাবে শ্ৰেয়স আয়াৰক ছিডনীৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
Published : October 27, 2025 at 4:39 PM IST
নতুন দিল্লী: অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন এদিনীয়াত কেচ লোৱাৰ সময়ত শ্ৰেয়স আয়াৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত ছিডনীৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট (আই চি ইউ)ত ভৰ্তি কৰা হয় । সম্প্ৰতি তেওঁ বিপদ মুক্ত যদিও বি চি চি আইৰ চিকিৎসা দলে তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
কি ক’লে বি চি চি আইয়ে ?
বি চি চি আইয়ে জনোৱা মতে, আয়াৰৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু তেওঁ সুস্থিৰ আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে । ছিডনী আৰু ভাৰতৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰি বি চি চি আইৰ চিকিৎসা দলে তেওঁৰ আঘাতৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । ভাৰতীয় দলৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে শ্ৰেয়সৰ সৈতে ছিডনীত থাকিব আৰু তেওঁৰ দৈনন্দিন অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিব ।
কেচ লোৱাৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় এদিনীয়া খেলৰ সময়ত কেচ লোৱাৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ভাৰতৰ এদিনীয়াৰ উপ-অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰ । বেকৱাৰ্ড পইণ্টৰ পৰা পিছলৈ গৈ এলেক্স কেৰীৰ দুৰন্ত কেছ ধৰে শ্ৰেয়াছে আৰু তেতিয়াই তেওঁ বাওঁফালৰ কামিহাড়ত আঘাত পায়।
। শনিবাৰে ড্ৰেছিং ৰুমলৈ উভতি অহাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । স্কেনত প্লীহাত আঘাত পোৱা গৈছে ।
৭ দিন পৰ্যবেক্ষণত থাকিব
কামিহাড়ৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ বাবে তেওঁক ছিডনীৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, য’ত তেওঁক ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট (আই চি ইউ)তো ৰখা হয় । তেওঁ এতিয়া আই চি ইউৰ বাহিৰত যদিও তেওঁক দুদিনৰ পৰা সাত দিনলৈকে পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হ’ব, কিয়নো ৰক্তক্ষৰণৰ বাবে শ্ৰেয়সৰ শৰীৰত সংক্ৰমণ বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছিল ।
এই আঘাতে এতিয়া আয়াৰৰ আৰোগ্যৰ সময় দীঘলীয়া কৰিব পাৰে আৰু আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণে তেওঁৰ আৰোগ্য আৰু দীঘলীয়া কৰি তুলিব পাৰে । ৩১ বছৰীয়া আয়াৰে কমেও এসপ্তাহ ছিডনী চিকিৎসালয়ত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁক ভাৰতলৈ উভতি যাবলৈ দিয়া হ’ব ।
মন কৰিবলগীয়া যে আয়াৰ ভাৰতৰ টি-২০ দলৰ অংশ নহয় । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ পিছত ২৯ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা ।
