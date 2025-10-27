ছিডনীৰ হাস্পতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হ'ল শ্ৰেয়স আয়াৰ

ETV Bharat / sports

প্লীহাত ৰক্তক্ষৰণ হোৱাৰ বাবে শ্ৰেয়স আয়াৰক ছিডনীৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

ছিডনী ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত তৃতীয়খন এদিনীয়াৰ সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এলেক্স কেৰীৰ কেছ আউট কৰা সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত ভাৰতৰ শ্ৰেয়স আয়াৰ (IANS)
October 27, 2025

নতুন দিল্লী: অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন এদিনীয়াত কেচ লোৱাৰ সময়ত শ্ৰেয়স আয়াৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত ছিডনীৰ ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট (আই চি ইউ)ত ভৰ্তি কৰা হয় । সম্প্ৰতি তেওঁ বিপদ মুক্ত যদিও বি চি চি আইৰ চিকিৎসা দলে তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।

কি ক’লে বি চি চি আইয়ে ?

বি চি চি আইয়ে জনোৱা মতে, আয়াৰৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু তেওঁ সুস্থিৰ আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে । ছিডনী আৰু ভাৰতৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে আলোচনা কৰি বি চি চি আইৰ চিকিৎসা দলে তেওঁৰ আঘাতৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । ভাৰতীয় দলৰ চিকিৎসকগৰাকীয়ে শ্ৰেয়সৰ সৈতে ছিডনীত থাকিব আৰু তেওঁৰ দৈনন্দিন অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিব ।

কেচ লোৱাৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় এদিনীয়া খেলৰ সময়ত কেচ লোৱাৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ভাৰতৰ এদিনীয়াৰ উপ-অধিনায়ক শ্ৰেয়স আয়াৰ । বেকৱাৰ্ড পইণ্টৰ পৰা পিছলৈ গৈ এলেক্স কেৰীৰ দুৰন্ত কেছ ধৰে শ্ৰেয়াছে আৰু তেতিয়াই তেওঁ বাওঁফালৰ কামিহাড়ত আঘাত পায়।

। শনিবাৰে ড্ৰেছিং ৰুমলৈ উভতি অহাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । স্কেনত প্লীহাত আঘাত পোৱা গৈছে ।

৭ দিন পৰ্যবেক্ষণত থাকিব

কামিহাড়ৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ বাবে তেওঁক ছিডনীৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, য’ত তেওঁক ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট (আই চি ইউ)তো ৰখা হয় । তেওঁ এতিয়া আই চি ইউৰ বাহিৰত যদিও তেওঁক দুদিনৰ পৰা সাত দিনলৈকে পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হ’ব, কিয়নো ৰক্তক্ষৰণৰ বাবে শ্ৰেয়সৰ শৰীৰত সংক্ৰমণ বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছিল ।

এই আঘাতে এতিয়া আয়াৰৰ আৰোগ্যৰ সময় দীঘলীয়া কৰিব পাৰে আৰু আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণে তেওঁৰ আৰোগ্য আৰু দীঘলীয়া কৰি তুলিব পাৰে । ৩১ বছৰীয়া আয়াৰে কমেও এসপ্তাহ ছিডনী চিকিৎসালয়ত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁক ভাৰতলৈ উভতি যাবলৈ দিয়া হ’ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে আয়াৰ ভাৰতৰ টি-২০ দলৰ অংশ নহয় । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ পিছত ২৯ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা ।

