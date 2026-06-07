ETV Bharat / sports

১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ; প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনালে শুভেচ্ছা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৮ বছৰ অনুৰ্ধ ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা হকী দলক এছিয়া কাপ ২০২৬ত দেখুওৱা তাৰকাময় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।

UNDER 18 ASIA CUP CHAMPION
১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ (X@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাঁচী (ঝাৰখণ্ড) : জাপানৰ কাকামিগাহাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৮ বছৰ অনুৰ্ধ পুৰুষ এছিয়া কাপ হকী ২০২৬ত ভাৰতীয় দলটোৱে এক তাৰকাময় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আয়োজক জাপানক ৪-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ।

এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ নায়ক আছিল ঝাৰখণ্ডৰ যুৱ ষ্ট্ৰাইকাৰ আশীষ টানি পুৰ্টি, যিয়ে ফাইনেলত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰি ভাৰতৰ খিতাপ অৰ্জনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । একেৰাহে তৃতীয়খন মেচত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁ প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান লাভ কৰে ।

UNDER 18 ASIA CUP CHAMPION
১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ (ETV Bharat)

আশীষে ফাইনেল খেলখনৰ দ্বিতীয় মিনিটত গ’ল দি ভাৰতক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ পাছতে তেওঁ আৰু দুটা গ’ল দি হেট্ৰিক সম্পূৰ্ণ কৰে । গোটেই প্ৰতিযোগিতাখনত তেওঁৰ আক্ৰমণাত্মক খেলে বিৰোধী দলটোক তচনচ কৰি পেলালে । প্ৰতিযোগিতাখনত আশীষে মুঠ ১৩টা গ’ল দি প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বাধিক গ’লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

UNDER 18 ASIA CUP CHAMPION
১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলতো আশীষে স্মৰণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল । এটা সময়ত ভাৰতীয় দলটো ২-৩ গ’লত পিছ পৰি আছিল যদিও অন্তিম কোৱাৰ্টাৰত চাৰিটা গ’ল দি আশীষে খেলখনৰ গতি সম্পূর্ণৰূপে সলনি কৰে ৷ পাকিস্তানক ৫-৩ গ’লত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । ইয়াৰোপৰি পুল ষ্টেজত চাইনিজ টাইপেইৰ বিৰুদ্ধে হেট্ৰিক অৰ্জন কৰে । ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেলৰ দৰে ডাঙৰ মেচত একেৰাহে হেট্ৰিক কৰি তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰমাণ কৰিলে ।

UNDER 18 ASIA CUP CHAMPION
১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ (ETV Bharat)

ইফালে ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে তৃতীয় স্থানৰ খেলখনত কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শুভেচ্ছা

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি পুৰুষৰ ১৮ বছৰ অনুৰ্ধৰ এছিয়া কাপ ২০২৬ ত ভাৰতৰ এই জয়ক যুৱ হকী খেলুৱৈসকলৰ এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷

এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "পুৰুষৰ ১৮ বছৰ অনুৰ্ধৰ এছিয়া কাপ ২০২৬ জয় কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় পুৰুষৰ ১৮ বছৰ অনুৰ্ধ হকী দললৈ অভিনন্দন । সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত দলটোৱে ব্যতিক্ৰমী দক্ষতা আৰু দলীয় কাম-কাজ প্ৰদৰ্শন কৰি ফাইনেলত এক স্মৰণীয় জয় নিশ্চিত কৰে । এই জয়ে আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত হকীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তাকো প্ৰতিফলিত কৰিছে । দলটোক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে শুভকামনা জনাইছো ।"

ইফালে আন এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "২০২৬ চনৰ ১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ১৮ অনুৰ্ধ হকী দলক অভিনন্দন । সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনতে দলটোৱে প্ৰচণ্ড সাহস প্ৰদৰ্শন কৰে । এই কৃতিত্বই ভাৰতত মহিলা হকীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান শক্তি আৰু আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । দলটোক তেওঁলোকৰ আগন্তুক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে অতিশয় শুভেচ্ছা জনাইছো ।"

লগতে পঢ়ক : FIH হকী মহিলা নেশ্ব'নছ কাপ নিউজীলেণ্ড ২০২৫-২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা

TAGGED:

এছিয়া কাপ হকী ২০২৬
১৮ বছৰ অনুৰ্ধ এছিয়া কাপ হকী ২০২৬
এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
UNDER 18 ASIA CUP CHAMPION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.