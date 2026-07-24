জাপান এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলে পোনপটীয়াকৈ খেলিব নকআউট পর্যায়ত

জাপান এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলে পোনপটীয়াকৈ খেলিব নকআউট পর্যায়ত
ভাৰতৰ লগতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু শ্রীলংকাৰো পোনপটীয়া প্ৰৱেশৰ সুযোগ ।
By ANI
Published : July 24, 2026 at 3:44 PM IST
নতুন দিল্লী: জাপানৰ নাগোয়াত অহা ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান গেমছৰ ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় পুৰুষ দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ নকআউট পর্যায়ত খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে । ভাৰতৰ লগতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু শ্রীলংকাও ২০২৬ চনৰ এছিয়ান গেমছৰ নকআউট পৰ্যায়ৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে খেলিবলৈ যোগ্য়তা অৰ্জন কৰিছে ।
এই প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ 'এ'ত আফগানিস্তান, জাপান আৰু নেপালে খেলিব । আনহাতে গ্ৰুপ 'বি' হংকং, মালয়েছিয়া আৰু ওমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ পৰা দুটা দলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । আনহাতে আফগানিস্তান, হংকং, জাপান, মালয়েছিয়া, নেপাল আৰু ওমানে বাকী স্থানৰ বাবে প্ৰাৰম্ভিক ৰাউণ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । এই মেচসমূহ জাপানৰ নাগোয়াত টি-২০ ফর্মেটত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
উল্লেখ্য় যে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতাৰ ড্ৰ' আৰু গ্ৰুপ ঘোষণা কৰা হয় । এই প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষৰ ১০টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে মহিলাৰ ইভেন্টত আঠটা দলে খিতাপৰ বাবে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব । মহিলাৰ শাখাত ভাৰত বনাম জাপান, বাংলাদেশ বনাম চীন, শ্রীলংকা বনাম মালয়েছিয়া আৰু পাকিস্তান বনাম থাইলেণ্ডৰ পৰা খেলসমূহ আৰম্ভ হ'ব।
১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ২২ ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব এই প্রতিযোগিতা । পুৰুষৰ সংস্কৰণ ২৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । গ্রুপ 'এ'ত আফগানিস্তান, জাপান আৰু নেপাল আৰু উদ্বোধনী ৰাউণ্ডত গ্রুপ 'বি'ত হংকং, মালয়েছিয়া আৰু ওমান অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
উল্লেখ্য় যে ২০২৩ চনৰ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় ক্রিকেট ইভেন্টত স্বর্ণ পদক লাভ কৰিছিল । আফগানিস্তানে ১৮.২ অভাৰ খেলিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পাছত বৰষুণৰ বাবে পুৰুষৰ ফাইনেলখন পৰিত্যক্ত হোৱাত ভাৰতে 'হায়াৰ ছিড' দল হিচাপে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল । আনহাতে, মহিলা প্রতিযোগিতাত ভাৰতে ফাইনেলত শ্রীলংকাক ১৯ ৰাণত পৰাস্ত কৰি শীর্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:ভাৰতৰ বাবে প্ৰথমটো পদক আনিলে লাভলীনাই: কমনৱেল্থ গেমছত অসমকন্যাই আশাৰ ৰেঙণি দেখুৱাইছে
গ্লাছগ' কমনৱেল্থ গেমছ ২০২৬: লাভলীনা-নীৰজ-মীৰাবাঈ চানুৰ দৰে খেলুৱৈৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি