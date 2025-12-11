ETV Bharat / sports

জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপত আৰ্জেণ্টিনাক পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন ভাৰতৰ, লক্ষাধিক টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা হকী ইণ্ডিয়াৰ

ভাৰতীয় জুনিয়ৰ পুৰুষ হকী দলে ২০২৫ চনৰ বিশ্বকাপত প্ৰথমটো ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি ৰচনা কৰে ইতিহাস ।

JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025
জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপত ভাৰতৰ হাতত পৰাস্ত আৰ্জেণ্টিনা (IANS PHOTO)
চেন্নাই: চেন্নাইৰ মেয়ৰ ৰাধাকৃষ্ণণ ষ্টেডিয়ামত ইতিহাস ৰচনা কৰে ভাৰতীয় জুনিয়ৰ পুৰুষ হকী দলে । জুনিয়ৰ বিশ্বকাপ ২০২৫ ত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে বুধবাৰে আৰ্জেণ্টিনাক ৪-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি প্ৰথমটো ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।

ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে দুৰ্দান্ত প্ৰত্যাৱৰ্তনৰে প্ৰতিযোগিতাখনত তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷ আৰ্জেণ্টিনাৰ দৰে এটা শক্তিশালী দলৰ বিৰুদ্ধে ১১ মিনিটত চাৰিটাকৈ গ’ল দি এক সোণালী মুহূৰ্তৰ সৃষ্টি কৰে ভাৰতীয় দলটোৱে ।

গ’লদাতাসকল

খেলৰ তৃতীয়টো মিনিটত আৰ্জেণ্টিনাৰ নিকোলাছ ৰড্ৰিগেজে গ’ল প্ৰদান কৰি নিজৰ দলটোক অগ্ৰগতি দিয়ে ৷ তাৰপাছত ৪৪ মিনিটত ছাণ্টিয়াগো ফাৰ্ণাণ্ডেজে দ্বিতীয়টো গ’ল সংযোজন কৰি অগ্ৰগতি ২-০ লৈ বৃদ্ধি কৰে । কিন্তু পৰৱৰ্তী ৪৯ মিনিটত ভাৰতৰ হৈ অংকিত পাল, ৫২ মিনিটত মনমীত সিং, ৫৭ মিনিটত শাৰদানন্দ তিৱাৰী আৰু ৫৮ মিনিটত অনমোল এক্কাই গ’ল প্ৰদান কৰি বিজয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ ভাৰতৰ

ভাৰতে হকীৰ জৰিয়তে দুটাকৈ সোণৰ পদক(২০০১, ২০১৬) আৰু এটা ৰূপৰ পদক(১৯৯৭) লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷ চলিত বৰ্ষত তৃতীয় স্থানৰ প্লে-অফত থকা স্পেইনৰ হাতত পেনাল্টি ষ্ট্ৰ’কত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত ব্ৰঞ্জৰ পদক হেৰুৱাই দলটো হতাশাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।

লাখ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা

এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছতে হকী ইণ্ডিয়াই প্ৰতিজন খেলুৱৈক ৫ লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আনহাতে, সহায়ক কৰ্মচাৰীসকলে পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিব ২.৫ লাখ টকা ৷ মন কৰিবলগীয়া যে ছেমি ফাইনেলত ভাৰতীয় দলটো জাৰ্মানীৰ হাতত ৫-১ গ’লত পৰাজিত হয় ।

জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ ফাইনেল

জুনিয়ৰ হকী বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ ফাইনেলত মুখামুখি হোৱা স্পেইন আৰু জাৰ্মানীয়ে পেনাল্টি শ্বুটআউটত স্পেইনক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি অষ্টমটো খিতাপ দখল কৰে । ৰেগুলেচন টাইমৰ ৬০ মিনিটৰ অন্তত ১-১ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে দুয়োটা দলে ।

