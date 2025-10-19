ETV Bharat / sports

ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰত আজি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব টীম ইণ্ডিয়া

দেওবাৰে টীম ইণ্ডিয়াই দুখন মেচত অৱতীৰ্ণ হ’ব, য’ত পুৰুষৰ দলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু মহিলা দলে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।

ক্ৰিকেট খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশনৰ সময়ত ভাৰতীয় পতাকা উত্তোলন (IANS)
হায়দৰাবাদ : এই দেওবাৰটো ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এক ৰোমাঞ্চকৰ দিন হ’ব ৷ দীপাৱলীৰ আনন্দ-উৎসাহৰ মাজত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অনুৰাগীসকলে আজি দিনটোত ক্ৰিকেটৰ দুগুণ মাত্ৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷ কাৰণ দেওবাৰে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা ক্ৰিকেট দলে ক্ৰমে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷ আমি আপোনালোকক এই দুয়োখন মেচৰ বিষয়ে জনাম ৷

ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া পুৰুষ দলৰ সংঘৰ্ষ

ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল আজি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থৰ অপ্টাছ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পুৱা ৯:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন ৷ টছ অনুষ্ঠিত হ’ব ৮:৩০ বজাত ৷ শুভমন গিলে ভাৰতক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে মিচেল মাৰ্ছে অষ্ট্ৰেলিয়া দলক নেতৃত্ব দিব ৷ এই ছিৰিজখনত বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবেও স্মৰণীয় হৈ থাকিব ৷

ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া (ANI)

ভাৰত-ইংলেণ্ড মহিলা দলৰ মেচ

ইফালে আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ২০ সংখ্যক খেলখন আজি ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত বিয়লি ৩:০০ বজাৰ পৰা খেলখন আৰম্ভ হ’ব ৷ ২:৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব টছ ৷ এই মেচত ভাৰতৰ অধিনায়ক হ’ব হৰমনপ্ৰীত কৌৰে আৰু ইংলেণ্ডৰ নেতৃত্বত থাকিব নেট স্কাইভাৰ-ব্ৰুণ্ট ৷ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে বিশাখাপট্টনমত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে দুখন মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত এই মেচখনত জয়লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিব ৷

ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড (ANI)

দেওবাৰে ক্ৰিকেটৰ দুগুণ ড’জৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলো ৷ অনুৰাগীসকলে পুৱা ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষৰ ক্ৰিকেট খেলখন উপভোগ কৰাৰ বিপৰীতে সন্ধিয়া ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া খেলখনৰ আনন্দ ল’ব ৷

