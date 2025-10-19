ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰত আজি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব টীম ইণ্ডিয়া

ক্ৰিকেটৰ খেলপথাৰত আজি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব টীম ইণ্ডিয়া
দেওবাৰে টীম ইণ্ডিয়াই দুখন মেচত অৱতীৰ্ণ হ’ব, য’ত পুৰুষৰ দলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু মহিলা দলে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ।
Published : October 19, 2025 at 7:29 AM IST
হায়দৰাবাদ : এই দেওবাৰটো ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এক ৰোমাঞ্চকৰ দিন হ’ব ৷ দীপাৱলীৰ আনন্দ-উৎসাহৰ মাজত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অনুৰাগীসকলে আজি দিনটোত ক্ৰিকেটৰ দুগুণ মাত্ৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ৷ কাৰণ দেওবাৰে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা ক্ৰিকেট দলে ক্ৰমে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ’ব ৷ আমি আপোনালোকক এই দুয়োখন মেচৰ বিষয়ে জনাম ৷
ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া পুৰুষ দলৰ সংঘৰ্ষ
ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল আজি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থৰ অপ্টাছ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পুৱা ৯:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন ৷ টছ অনুষ্ঠিত হ’ব ৮:৩০ বজাত ৷ শুভমন গিলে ভাৰতক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে মিচেল মাৰ্ছে অষ্ট্ৰেলিয়া দলক নেতৃত্ব দিব ৷ এই ছিৰিজখনত বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবেও স্মৰণীয় হৈ থাকিব ৷
ভাৰত-ইংলেণ্ড মহিলা দলৰ মেচ
ইফালে আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ২০ সংখ্যক খেলখন আজি ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত বিয়লি ৩:০০ বজাৰ পৰা খেলখন আৰম্ভ হ’ব ৷ ২:৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব টছ ৷ এই মেচত ভাৰতৰ অধিনায়ক হ’ব হৰমনপ্ৰীত কৌৰে আৰু ইংলেণ্ডৰ নেতৃত্বত থাকিব নেট স্কাইভাৰ-ব্ৰুণ্ট ৷ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে বিশাখাপট্টনমত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে একেৰাহে দুখন মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত এই মেচখনত জয়লাভ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিব ৷
দেওবাৰে ক্ৰিকেটৰ দুগুণ ড’জৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলো ৷ অনুৰাগীসকলে পুৱা ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষৰ ক্ৰিকেট খেলখন উপভোগ কৰাৰ বিপৰীতে সন্ধিয়া ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া খেলখনৰ আনন্দ ল’ব ৷