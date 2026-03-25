আই চি চিৰ মহিলা টি-২০ বেটিং ৰেংকিঙৰ দ্বিতীয় স্থানত অক্ষুণ্ণ স্মৃতি মান্ধানাৰ

আই চি চিৰ মহিলা টি-২০ বেটিং ৰেংকিঙৰ দ্বিতীয় স্থানত অক্ষুণ্ণ স্মৃতি মান্ধানাৰ
প্ৰকাশ পোৱা আই চি চিৰ মহিলা টি-২০ৰ ৰেংকিঙ অনুসৰি বেটিঙৰ শীৰ্ষ ১০ত স্মৃতি আৰু শ্বেফালী ।
Published : March 25, 2026 at 11:24 AM IST
ডুবাই : শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে মহিলা ক্ৰিকেটৰ আইচিচি টি-২০ ৰেংকিঙৰ তালিকা । য'ত ভাৰতৰ তাৰকা বেটছমেন স্মৃতি মান্ধানাই দ্বিতীয় স্থানত অক্ষুণ্ণ থকাৰ বিপৰীতে ৰেংকিঙত অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ ১৪ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে । মান্ধানাৰ উপৰিও বিগ হিটিঙৰ বাবে জনাজাত শ্বেফালী বাৰ্মা শীৰ্ষ ১০ৰ ভিতৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে । ভাৰতীয় বেটছমেনগৰাকীয়ে ষষ্ঠ স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে আন এগৰাকী তাৰকা বেটছমেন জেমিমা ৰড্ৰিগেছে যৌথভাৱে ১১ নম্বৰ স্থানত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আনহাতে বলিং শাখাত ভাৰতৰ স্পিন অল ৰাউণ্ডাৰ দীপ্তি শৰ্মা তৃতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে । ফাষ্ট বলাৰ ৰেণুকা সিং ঠাকুৰেও ষষ্ঠ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । একেদৰে অৰুন্ধতী ৰেড্ডী অৱশ্যে শীৰ্ষ ১০ৰ পৰা অৱনমিত হৈ ১১ নম্বৰ স্থান লাভ কৰে । দীপ্তি শৰ্মাই অল ৰাউণ্ডাৰ ৰেংকিঙতো ৩ নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত হৈছে । বেটিং ৰেংকিঙৰ প্ৰথম স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বেথ মুনি ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অ'পেনাৰ জৰ্জিয়া ভল প্ৰথমবাৰৰ বাবে বেটিং ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ ১০ টা স্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নিউজীলেণ্ডৰ তাৰকা ছফী ডেভিনে একেৰাহে দুটা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰাৰ ফলত ৰেংকিঙৰো দুটা স্থান উন্নীত হৈ ১৮ নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে ।
ইফালে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ শৃংখলাৰ প্ৰথম দুখন মেচৰ কথা বিবেচনা কৰি শেহতীয়া ৰেংকিং আপডেটত ৰুৱাণ্ডাৰ ১৫ বছৰীয়া ফেনী উটাগুছিমানিণ্ডেও ৬৬ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে । টি-২০ৰ অভিষেক মেচত শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ উপৰিও টি-২০ ফৰ্মেটত শতক অৰ্জন কৰা যিকোনো পুৰুষ বা মহিলাৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া ক্ৰিকেটাৰ হিচাপেও বিবেচিত হৈছে খেলুৱৈগৰাকী ।
২০২৪ চনত আই চি চিৰ উদীয়মান খেলুৱৈৰ খিতাপ দখল কৰা এন্নেৰী ডেৰ্কচেনে নিউজীলেণ্ডত অনুষ্ঠিত শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন মেচত অপৰাজিত ৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৮ টা স্থান ওপৰলৈ উঠি ৫৫ নম্বৰ স্থানত উপনীত হয় ।
বেটিং ৰেংকিঙত অল ৰাউণ্ডাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এলিছ পেৰী (২ টা স্থান বৃদ্ধি পাই ২০ নম্বৰলৈ) আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ কিয়ানা জোচেফ (১৪ টা স্থান উন্নীত হৈ ৩৩ নম্বৰলৈ) অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।একেদৰে মেডী গ্ৰীণ (দুটা স্থান বৃদ্ধিৰে ৪৪ নম্বৰলৈ) আৰু ষ্টেফানী টেইলৰে (দুটা স্থান বৃদ্ধিৰে ৪৮ নম্বৰলৈ) ৰেংকিঙত উৰ্ধমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ।
টি-২০ আই বলিং ৰেংকিঙত বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ ননকুলুলেকো ম্লাবাই শীৰ্ষ ১০ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে । যোৱা ৩ খন মেচত ৫ টা উইকেট লাভ কৰি ১১ নম্বৰৰ পৰা নৱম স্থানলৈ উন্নীত হোৱাৰ বিপৰীতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লেগ স্পিনাৰ জৰ্জিয়া ৱাৰেহামে দুখন মেচত ৩ টা উইকেট দখল কৰি ১৬ নম্বৰৰ পৰা ১২ নম্বৰ স্থানলৈ উন্নীত হয় । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাৰ প্ৰথম ৪ খন মেচত ৮ টা উইকেট দখল কৰি নিউজীলেণ্ডৰ জেছ কেৰে কেৰিয়াৰৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে ১৫ নম্বৰ স্থান দখল কৰে ।
