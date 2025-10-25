ETV Bharat / sports

ছাউথ এছিয়ান ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন

প্ৰথম দিনাৰ অন্তত ৫ টা সোণ, ৩ টা ৰূপ আৰু ১ টা ব্ৰঞ্জৰ সৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
ছাউথ এছিয়ান ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 10:20 AM IST

ৰাঁচী : ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীৰ বীৰছা মুণ্ডা ফুটবল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ ছাউথ এছিয়ান ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ । প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী দিনটোতে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই একাধিক স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । আয়োজক ভাৰতে ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড দুয়োটা ইভেণ্টতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত শক্তিশালী অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।

পুৰুষৰ ৫০০০ মিটাৰ দৌৰত ভাৰতৰ প্ৰিন্স কুমাৰে ১৪ মিনিট ২২.১৭ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । শ্ৰীলংকাৰ বিক্নৰাজ বক্সনে ৰূপ আৰু নেপালৰ মুকেশ বাহাদুৰ পালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । এই জয়েৰে প্ৰিন্স কুমাৰে ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লগতে দৰ্শকৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় খেলুৱৈ (ETV Bharat)

শ্বট পুট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ সমৰদ্বীপ গিলে ১৯.৫৯ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতৰ ৰবি কুমাৰে ১৭.৯৫ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাৰ সুস্নিথিৰকুমাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

ট্ৰিপল জাম্পত শ্ৰীলংকাৰ কুমাৰপেল্লী আৰক পাছিয়ে ১৬.১৯ মিটাৰ জাম্প কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ভাৰতৰ দিনেশ ভি আৰু চেবাষ্টিয়ান ভি. এছয়ে ক্ৰমে ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
পদক বিজয়ী খেলুৱৈ (ETV Bharat)

মহিলা শাখাত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ প্ৰদৰ্শন অতি আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছে । মহিলাৰ ৫০০০ মিটাৰ দৌৰত ভাৰতৰ সঞ্জনা সিঙে ১৫:৩৮.৭০ ছেকেণ্ডত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । সীমাই ১৫:৪০.৫৫ ছেকেণ্ডত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । নেপালৰ সন্তোষী শ্ৰেষ্ঠই তৃতীয় স্থানেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । দুয়োগৰাকী ভাৰতীয় দৌৰবিদে মিটৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
পদক বিজয়ী খেলুৱৈ (ETV Bharat)

মহিলাৰ শ্বট পুটত ভাৰতৰ যোগিতাই ১৫.৮৫ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শিক্ষাই ১৫.৮৩ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে শ্ৰীলংকাৰ অবিনি চন্দ্ৰশেখৰে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
পদক বিজয়ী খেলুৱৈ (ETV Bharat)

মহিলাৰ ট্ৰিপল জাম্পত শ্ৰীলংকাৰ হেৰেথ মুডিয়ানছে এন.এময়ে ১৩.৩৬ মিটাৰ জাম্প কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ভাৰতৰ পূৰ্বা চাৱন্তই ১৩.০৩ মিটাৰ জাম্প কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে নেপালৰ সীমা কুমাৰী চৌধাৰীয়ে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে । চূড়ান্ত ইভেণ্টত মিক্সড ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলেত ভাৰতে ৩ মিনিট ২০.১৩ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে । শ্ৰীলংকাই ৰূপৰ পদক, আৰু নেপালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
পদক বিজয়ী খেলুৱৈ (ETV Bharat)

প্ৰথম দিনাৰ ফলাফল অনুসৰি ভাৰতে ৫ টা সোণ, ৩ টা ৰূপ আৰু ১ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি পদক তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । দ্বিতীয় স্থানত শ্ৰীলংকা আৰু তৃতীয় স্থানত নেপাল আছে ।

SOUTH ASIAN SENIOR ATHLETICS 2025
পদক বিজয়ী খেলুৱৈ (ETV Bharat)

ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত এই তিনিদিনীয়া চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰত, শ্ৰীলংকা, নেপাল, বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰথম দিনাৰ প্ৰদৰ্শনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰত এইবাৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ চেম্পিয়ন হ'বলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত ।

