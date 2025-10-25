ছাউথ এছিয়ান ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন
প্ৰথম দিনাৰ অন্তত ৫ টা সোণ, ৩ টা ৰূপ আৰু ১ টা ব্ৰঞ্জৰ সৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে ।
Published : October 25, 2025 at 10:20 AM IST
ৰাঁচী : ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীৰ বীৰছা মুণ্ডা ফুটবল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ ছাউথ এছিয়ান ছিনিয়ৰ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ । প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী দিনটোতে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই একাধিক স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । আয়োজক ভাৰতে ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড দুয়োটা ইভেণ্টতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি দক্ষিণ এছিয়াৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত শক্তিশালী অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
পুৰুষৰ ৫০০০ মিটাৰ দৌৰত ভাৰতৰ প্ৰিন্স কুমাৰে ১৪ মিনিট ২২.১৭ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । শ্ৰীলংকাৰ বিক্নৰাজ বক্সনে ৰূপ আৰু নেপালৰ মুকেশ বাহাদুৰ পালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । এই জয়েৰে প্ৰিন্স কুমাৰে ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ লগতে দৰ্শকৰ পৰা বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰে ।
শ্বট পুট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ সমৰদ্বীপ গিলে ১৯.৫৯ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতৰ ৰবি কুমাৰে ১৭.৯৫ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকাৰ সুস্নিথিৰকুমাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
ট্ৰিপল জাম্পত শ্ৰীলংকাৰ কুমাৰপেল্লী আৰক পাছিয়ে ১৬.১৯ মিটাৰ জাম্প কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ভাৰতৰ দিনেশ ভি আৰু চেবাষ্টিয়ান ভি. এছয়ে ক্ৰমে ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
মহিলা শাখাত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ প্ৰদৰ্শন অতি আকৰ্ষণীয় দেখা গৈছে । মহিলাৰ ৫০০০ মিটাৰ দৌৰত ভাৰতৰ সঞ্জনা সিঙে ১৫:৩৮.৭০ ছেকেণ্ডত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । সীমাই ১৫:৪০.৫৫ ছেকেণ্ডত ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । নেপালৰ সন্তোষী শ্ৰেষ্ঠই তৃতীয় স্থানেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । দুয়োগৰাকী ভাৰতীয় দৌৰবিদে মিটৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ।
মহিলাৰ শ্বট পুটত ভাৰতৰ যোগিতাই ১৫.৮৫ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শিক্ষাই ১৫.৮৩ মিটাৰ থ্ৰ'ৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে । ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে শ্ৰীলংকাৰ অবিনি চন্দ্ৰশেখৰে ।
মহিলাৰ ট্ৰিপল জাম্পত শ্ৰীলংকাৰ হেৰেথ মুডিয়ানছে এন.এময়ে ১৩.৩৬ মিটাৰ জাম্প কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ভাৰতৰ পূৰ্বা চাৱন্তই ১৩.০৩ মিটাৰ জাম্প কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে নেপালৰ সীমা কুমাৰী চৌধাৰীয়ে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে । চূড়ান্ত ইভেণ্টত মিক্সড ৪x৪০০ মিটাৰ ৰিলেত ভাৰতে ৩ মিনিট ২০.১৩ ছেকেণ্ডত সম্পূৰ্ণ কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে । শ্ৰীলংকাই ৰূপৰ পদক, আৰু নেপালে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
প্ৰথম দিনাৰ ফলাফল অনুসৰি ভাৰতে ৫ টা সোণ, ৩ টা ৰূপ আৰু ১ টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি পদক তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । দ্বিতীয় স্থানত শ্ৰীলংকা আৰু তৃতীয় স্থানত নেপাল আছে ।
ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত এই তিনিদিনীয়া চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰত, শ্ৰীলংকা, নেপাল, বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰথম দিনাৰ প্ৰদৰ্শনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰত এইবাৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ চেম্পিয়ন হ'বলৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত ।
