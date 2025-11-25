ETV Bharat / sports

ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ দখলত কাবাডী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী

ফাইনেলত চীনা টাইপেইক ৩৫-২৮ গ’লত পৰাস্ত কৰি মহিলা কাবাডী বিশ্বকাপত ভাৰতৰ দলটোৱে জয়লাভ কৰি বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰে ৷

KABADDI WORLD CUP 2025
ট্ৰফী জয়ৰ পিছত ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী খেলুৱৈসকল (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 8:36 AM IST

ঢাকা : ফাইনেলত চীনা টাইপেইক ৩৫-২৮ গ’লত পৰাস্ত কৰি ঢাকাত অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা কাবাডী বিশ্বকাপত ভাৰতৰ দলটোৱে আগবঢ়াইছে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন । পি কে এলৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ বাবে এইটোৱে ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো বিশ্বকাপৰ খিতাপ আৰু ই এই ক্ৰীড়াত তেওঁলোকৰ শক্তিক অধিক প্ৰমাণিত কৰিছে ৷

হাৰিয়ানা ষ্টিলাৰ্ছৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মনপ্ৰীত সিঙে দলটোক প্ৰশংসা কৰি কয়, ‘‘মহিলা দলটোৱে সমগ্ৰ দেশখনে গৌৰৱ কৰিব পৰা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু দলীয় কাম আছিল অসাধাৰণ । এজন প্ৰাক্তন ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে মই বুজি পাওঁ যে এই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাটো কিমান কঠিন । খেলুৱৈ আৰু কৰ্মচাৰীসকললৈ বৃহৎ অভিনন্দন ৷’’ পি কে এলে এক বিবৃতিত এই উদ্ধৃতি প্ৰকাশ কৰিছে ।

সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত আছিল দুৰ্দান্ত ফৰ্মত ৷ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিখন খেলতে জয়লাভ কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে দলটোৱে ৷ তাৰপিছত ইৰাণক ৩৩-২১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ৷

আনহাতে, চীনা টাইপেয়েও গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত অপ্ৰতিৰোধ্য হিচাপে নিজক প্ৰমাণিত কৰাৰ পিছত ছেমি ফাইনেলত আয়োজক বাংলাদেশক ২৫-১৮ গ’লত পৰাস্ত কৰে ।

ভাৰতৰ মহিলা কাবাডী দলটোৰ কৃতিত্ব সন্দৰ্ভত পুনেৰী পল্টনৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক অজয় ​​ঠাকুৰে কয়, ‘‘এয়া ভাৰতৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, কাৰণ মহিলা দলটোৱে ঢাকাত বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী নিজৰ দখলত ৰাখিছে । বিগত কেইটামান বছৰত কাবাডী খেলত মহিলাসকল কিমানদূৰ আগুৱাইছে, সেয়া এই বছৰৰ ফাইনেল মেচখনৰ লগতে ট্ৰফীটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে ।’’

চলিত বৰ্ষত মুঠ ১১ খন দেশে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যাৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে সমগ্ৰ বিশ্বতে কাবাডী খেলত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ কিমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এক পোষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ মহিলা কাবাডী খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনায় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কাবাডী বিশ্বকাপ ২০২৫ জয় কৰি আমাৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দললৈ অভিনন্দন ! তেওঁলোকে অবিশ্বাস্য সাহস, দক্ষতা আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোকৰ এই জয়ে অগণন যুৱক-যুৱতীক কাবাডী খেলৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ আৰু নিজৰ বৃহৎ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’

