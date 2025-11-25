ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ দখলত কাবাডী বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী
ফাইনেলত চীনা টাইপেইক ৩৫-২৮ গ’লত পৰাস্ত কৰি মহিলা কাবাডী বিশ্বকাপত ভাৰতৰ দলটোৱে জয়লাভ কৰি বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰে ৷
ঢাকা : ফাইনেলত চীনা টাইপেইক ৩৫-২৮ গ’লত পৰাস্ত কৰি ঢাকাত অনুষ্ঠিত হোৱা মহিলা কাবাডী বিশ্বকাপত ভাৰতৰ দলটোৱে আগবঢ়াইছে শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন । পি কে এলৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ বাবে এইটোৱে ক্ৰমাগত দ্বিতীয়টো বিশ্বকাপৰ খিতাপ আৰু ই এই ক্ৰীড়াত তেওঁলোকৰ শক্তিক অধিক প্ৰমাণিত কৰিছে ৷
হাৰিয়ানা ষ্টিলাৰ্ছৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক মনপ্ৰীত সিঙে দলটোক প্ৰশংসা কৰি কয়, ‘‘মহিলা দলটোৱে সমগ্ৰ দেশখনে গৌৰৱ কৰিব পৰা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু দলীয় কাম আছিল অসাধাৰণ । এজন প্ৰাক্তন ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে মই বুজি পাওঁ যে এই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাটো কিমান কঠিন । খেলুৱৈ আৰু কৰ্মচাৰীসকললৈ বৃহৎ অভিনন্দন ৷’’ পি কে এলে এক বিবৃতিত এই উদ্ধৃতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰত আছিল দুৰ্দান্ত ফৰ্মত ৷ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিখন খেলতে জয়লাভ কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে দলটোৱে ৷ তাৰপিছত ইৰাণক ৩৩-২১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ৷
আনহাতে, চীনা টাইপেয়েও গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত অপ্ৰতিৰোধ্য হিচাপে নিজক প্ৰমাণিত কৰাৰ পিছত ছেমি ফাইনেলত আয়োজক বাংলাদেশক ২৫-১৮ গ’লত পৰাস্ত কৰে ।
ভাৰতৰ মহিলা কাবাডী দলটোৰ কৃতিত্ব সন্দৰ্ভত পুনেৰী পল্টনৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক অজয় ঠাকুৰে কয়, ‘‘এয়া ভাৰতৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, কাৰণ মহিলা দলটোৱে ঢাকাত বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী নিজৰ দখলত ৰাখিছে । বিগত কেইটামান বছৰত কাবাডী খেলত মহিলাসকল কিমানদূৰ আগুৱাইছে, সেয়া এই বছৰৰ ফাইনেল মেচখনৰ লগতে ট্ৰফীটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে ।’’
চলিত বৰ্ষত মুঠ ১১ খন দেশে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ যাৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে সমগ্ৰ বিশ্বতে কাবাডী খেলত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ কিমান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এক পোষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ মহিলা কাবাডী খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনায় ৷
Congratulations to our Indian Women’s Kabaddi Team for making the nation proud by winning the Kabaddi World Cup 2025! They have showcased outstanding grit, skills and dedication. Their victory will inspire countless youngsters to pursue Kabaddi, dream bigger and aim higher. pic.twitter.com/XRM8J2I2h0— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কাবাডী বিশ্বকাপ ২০২৫ জয় কৰি আমাৰ দেশক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দললৈ অভিনন্দন ! তেওঁলোকে অবিশ্বাস্য সাহস, দক্ষতা আৰু নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । তেওঁলোকৰ এই জয়ে অগণন যুৱক-যুৱতীক কাবাডী খেলৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ আৰু নিজৰ বৃহৎ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।’’
