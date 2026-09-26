এছিয়ান গেমছ ২০২৬: কাবাডীত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ জয়, জাপানৰ মাটিত ইৰাণক পৰাস্ত

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: কাবাডীত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ জয়, জাপানৰ মাটিত ইৰাণক পৰাস্ত
এই পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা তিনিটালৈ বৃদ্ধি পালে ৷
Published : September 26, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছত শনিবাৰে ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলে ফাইনেলত ইৰাণক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ভাৰতে ইৰাণক ৩৭-৩৪ ত পৰাস্ত কৰে । ফাইনেলত ভাৰতীয় দলটোৱে আৰম্ভণিৰে পৰাই আক্রমণাত্মক কৌশল প্রয়োগ কৰি গোটেই মেচখনত নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখিছিল ৷
খেলখনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত ইৰাণে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল যদিও ভাৰতে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ।
ভাৰতে হাফটাইমত ২২ পইণ্টৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাণে ১৬ পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত ইৰাণে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল, কিন্তু ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় আৰু ৩৭-৩৪ৰ ব্যৱধানত খেলখনত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ।
STORY | Indian women win Kabaddi gold at Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
India extended their dominance in kabaddi at the Asian Games with the women's team securing yet another gold medal after a thrilling 37-34 win over Iran in the final here on Saturday.
READ: https://t.co/tkxnkpBPx3 pic.twitter.com/Ez3dh2BuLg
এইটো স্বৰ্ণ পদকৰ লগে লগে এই পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা তিনিটালৈ বৃদ্ধি পালে ৷
ভাৰতৰ তিনিটা স্বৰ্ণ, ১১টা ৰূপ আৰু ১৩টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ সৈতে পদকৰ সংখ্যা ২৭ লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰেংকিঙত ১২ নম্বৰ স্থানত আছে ।
ইফালে এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাসত ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ এয়া চতুৰ্থটো স্বৰ্ণ পদক । ২০১০ চনত এছিয়ান গেমছত কাবাডীৰ অভিষেক ঘটাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলে এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সফল দল হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰথম দুটা সংস্কৰণত অৰ্থাৎ গুৱাংঝু ২০১০ আৰু ইঞ্চিয়ন ২০১৪ত ভাৰতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ।
তাৰ পিছত ভাৰতে ২০২২ চনত পুনৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল । ২০১৮ চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত ভাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত পৰাস্ত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ভাৰতে ২০২২ চনৰ হাংঝু এছিয়ান গেমছত উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাই পুনৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি মহাদেশীয় পৰ্যায়ত নিজৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
চলিত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতে ফাইনেলত ইৰাণক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি পুনৰবাৰ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰ লগতে এছিয়ান গেমছত চাৰিটা স্বৰ্ণ পদক আৰু এটা ৰূপৰ পদক সৈতে ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ এক আকৰ্ষণীয় অভিলেখ আছে । ইয়াৰ ফলত ভাৰত মহিলা কাবাডীৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক সফল দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
GOLD FOR BHARAT!🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 26, 2026
Heartiest congratulations to the Indian Women’s Kabaddi Team on successfully defending their Asian Games title, defeating Iran in a Gold Medal Match at the Asian Games 2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/Nza2PDQyPb
কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডবিয়াই এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতীয় কাবাডী দলৰ এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় ৷