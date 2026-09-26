ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: কাবাডীত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ জয়, জাপানৰ মাটিত ইৰাণক পৰাস্ত

এই পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা তিনিটালৈ বৃদ্ধি পালে ৷

Asian Games 2026
এছিয়ান গেমছত ইতিহাস ৰচনা ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ (X@ProKabaddi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছত শনিবাৰে ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলে ফাইনেলত ইৰাণক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । ভাৰতে ইৰাণক ৩৭-৩৪ ত পৰাস্ত কৰে । ফাইনেলত ভাৰতীয় দলটোৱে আৰম্ভণিৰে পৰাই আক্রমণাত্মক কৌশল প্রয়োগ কৰি গোটেই মেচখনত নিজৰ আধিপত্য বজাই ৰাখিছিল ৷

খেলখনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত ইৰাণে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল যদিও ভাৰতে নিজৰ স্থিৰতা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ।

ভাৰতে হাফটাইমত ২২ পইণ্টৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাণে ১৬ পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত ইৰাণে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল, কিন্তু ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় আৰু ৩৭-৩৪ৰ ব্যৱধানত খেলখনত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ।

এইটো স্বৰ্ণ পদকৰ লগে লগে এই পৰ্যন্ত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে লাভ কৰা স্বৰ্ণ পদকৰ সংখ্যা তিনিটালৈ বৃদ্ধি পালে ৷

ভাৰতৰ তিনিটা স্বৰ্ণ, ১১টা ৰূপ আৰু ১৩টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ সৈতে পদকৰ সংখ্যা ২৭ লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰেংকিঙত ১২ নম্বৰ স্থানত আছে ।

ইফালে এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাসত ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ এয়া চতুৰ্থটো স্বৰ্ণ পদক । ২০১০ চনত এছিয়ান গেমছত কাবাডীৰ অভিষেক ঘটাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলে এছিয়ান গেমছৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সফল দল হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰথম দুটা সংস্কৰণত অৰ্থাৎ গুৱাংঝু ২০১০ আৰু ইঞ্চিয়ন ২০১৪ত ভাৰতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ।

তাৰ পিছত ভাৰতে ২০২২ চনত পুনৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল । ২০১৮ চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত ভাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত পৰাস্ত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ভাৰতে ২০২২ চনৰ হাংঝু এছিয়ান গেমছত উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাই পুনৰ স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি মহাদেশীয় পৰ্যায়ত নিজৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

চলিত এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতে ফাইনেলত ইৰাণক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি পুনৰবাৰ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰ লগতে এছিয়ান গেমছত চাৰিটা স্বৰ্ণ পদক আৰু এটা ৰূপৰ পদক সৈতে ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ এক আকৰ্ষণীয় অভিলেখ আছে । ইয়াৰ ফলত ভাৰত মহিলা কাবাডীৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক সফল দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডবিয়াই এছিয়ান গেমছ ২০২৬ত ভাৰতীয় কাবাডী দলৰ এই সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : এছিয়ান গেমছ ২০২৬: অভিলেখ ভংগ কৰি ১০ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড দলীয় শাখাত ভাৰতৰ স্বৰ্ণ পদক

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মণিপুৰৰ ৰোছিবিনাই আনিলে ৰূপ, প্ৰধানমন্ত্ৰী-কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা

জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত থাকক ! এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণজয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক প্ৰশংসা দেৱজিৎ শইকীয়াৰ

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দল
ভাৰতীয় কাবাডী দল
এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.