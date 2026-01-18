ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ড : কাৰ হাতলৈ যাব শৃংখলাৰ ট্ৰফী ?
ভাৰতত প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা জয়ৰ সুযোগ নিউজীলেণ্ডৰ সন্মুখত । ইন্দোৰত ভাৰতৰ ৰেকৰ্ড শক্তিশালী ।
Published : January 18, 2026 at 2:46 PM IST
ইন্দোৰ (মধ্য প্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত তৃতীয় তথা অন্তিমখন এদিনীয়া মেচ । খেলখনত টছত জয়ী হৈ ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰিছে । ভাৰতীয় দলত এটা পৰিৱৰ্তন আছে । সেয়া হৈছে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণৰ স্থানত অৰ্শদীপ সিং । আনহাতে নিউজীলেণ্ড দলত কোনো পৰিৱৰ্তন নাই । প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ নিউজীলেণ্ডে ২ উইকেট হেৰুৱাই ১১ অভাৰত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
৩ খনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খনত নিউজীলেণ্ড জয়ী হৈছে । যাৰ বাবে দুয়োটা দলে একে স্থিতিত আছে । এই মেচ দুয়োটা দলৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ যিটো দলে এই মেচখনত জয়ী হ'ব সেইটো দলেই তুলি ল'ব ট্ৰফী । ৰাজকোটৰ নিৰঞ্জন শ্বাহ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল । ডেৰিল মিচেলৰ অপৰাজিত শতকৰ বাবে দলটোৱে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল ।
শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত ভাৰতে ৩০০ ৰাণৰ টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰি প্ৰথমখন মেচত ৪ উইকেটত জয় লাভ কৰিছিল । য'ত তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীৰ ৯৩ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ আছিল ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে নিউজীলেণ্ডে ভাৰতত কেতিয়াও এদিনীয়া শৃংখলা জয়ী হোৱা নাই । সেয়ে প্ৰথমটো শৃংখলা জয় কৰাৰ সুন্দৰ সুযোগ আছে দলটোৰ বাবে । কিন্তু ইন্দোৰত ভাৰতৰ ৰেকৰ্ড অতি দৰ্শনীয়, যাৰ বাবে ভাৰতেও নিউজীলেণ্ডক সহজে ট্ৰফী লাভৰ সুযোগ নিদিব ।
নিউজীলেণ্ডৰ প্লেয়িং-১১ : ডেভন কনৱে, হেনৰী নিকোলছ, উইল ইয়ং, ডেৰিল মিচেল, মিচেল হে (উইকেট-কিপাৰ), গ্লেন ফিলিপছ, মাইকেল ব্ৰেচৱেল (অধিনায়ক), ক্রিষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক, কাইল জেমিছন, জেক ফ'লকছ, জেডেন লেনক্স ।
ভাৰতৰ প্লেয়িং-১১ : শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়স আয়াৰ, কে এল ৰাহুল (উইকেট-কিপাৰ), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, অৰ্শদীপ সিং, মহম্মদ চিৰাজ ।
