ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ড : কাৰ হাতলৈ যাব শৃংখলাৰ ট্ৰফী ?

ভাৰতত প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা জয়ৰ সুযোগ নিউজীলেণ্ডৰ সন্মুখত । ইন্দোৰত ভাৰতৰ ৰেকৰ্ড শক্তিশালী ।

India's captain Shubman Gill, left, and New Zealand's captain Michael Bracewell during the toss before the start of the third ODI cricket match between India and New Zealand, at Holkar Cricket Stadium, in Indore, Madhya Pradesh, Sunday, Jan. 18, 2026
ভাৰত বনাম নিউজীলেণ্ড (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 2:46 PM IST

2 Min Read
ইন্দোৰ (মধ্য প্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত তৃতীয় তথা অন্তিমখন এদিনীয়া মেচ । খেলখনত টছত জয়ী হৈ ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰিছে । ভাৰতীয় দলত এটা পৰিৱৰ্তন আছে । সেয়া হৈছে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণৰ স্থানত অৰ্শদীপ সিং । আনহাতে নিউজীলেণ্ড দলত কোনো পৰিৱৰ্তন নাই । প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ নিউজীলেণ্ডে ২ উইকেট হেৰুৱাই ১১ অভাৰত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।

৩ খনীয়া এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খনত নিউজীলেণ্ড জয়ী হৈছে । যাৰ বাবে দুয়োটা দলে একে স্থিতিত আছে । এই মেচ দুয়োটা দলৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ যিটো দলে এই মেচখনত জয়ী হ'ব সেইটো দলেই তুলি ল'ব ট্ৰফী । ৰাজকোটৰ নিৰঞ্জন শ্বাহ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন এদিনীয়াত নিউজীলেণ্ডে শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল । ডেৰিল মিচেলৰ অপৰাজিত শতকৰ বাবে দলটোৱে ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল ।

শুভমন গিলৰ নেতৃত্বত ভাৰতে ৩০০ ৰাণৰ টাৰ্গেট অতিক্ৰম কৰি প্ৰথমখন মেচত ৪ উইকেটত জয় লাভ কৰিছিল । য'ত তাৰকা বেটছমেন বিৰাট কোহলীৰ ৯৩ ৰাণৰ আকৰ্ষণীয় ইনিংছ আছিল ।

আচৰিত কথাটো হ'ল যে নিউজীলেণ্ডে ভাৰতত কেতিয়াও এদিনীয়া শৃংখলা জয়ী হোৱা নাই । সেয়ে প্ৰথমটো শৃংখলা জয় কৰাৰ সুন্দৰ সুযোগ আছে দলটোৰ বাবে । কিন্তু ইন্দোৰত ভাৰতৰ ৰেকৰ্ড অতি দৰ্শনীয়, যাৰ বাবে ভাৰতেও নিউজীলেণ্ডক সহজে ট্ৰফী লাভৰ সুযোগ নিদিব ।

নিউজীলেণ্ডৰ প্লেয়িং-১১ : ডেভন কনৱে, হেনৰী নিকোলছ, উইল ইয়ং, ডেৰিল মিচেল, মিচেল হে (উইকেট-কিপাৰ), গ্লেন ফিলিপছ, মাইকেল ব্ৰেচৱেল (অধিনায়ক), ক্রিষ্টিয়ান ক্লাৰ্ক, কাইল জেমিছন, জেক ফ'লকছ, জেডেন লেনক্স ।

ভাৰতৰ প্লেয়িং-১১ : শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়স আয়াৰ, কে এল ৰাহুল (উইকেট-কিপাৰ), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, অৰ্শদীপ সিং, মহম্মদ চিৰাজ ।

