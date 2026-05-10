আৰ্চাৰী বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাৰতীয় মহিলাৰ স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন

২০২১ চনৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিশ্বকাপ মহিলা দলীয় সোণৰ পদক ।

India Win Historic Gold At Archery World Cup Stage 2
(@SAI media)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 10, 2026 at 2:42 PM IST

ছাংহাই (চীন): চীনৰ ছাংহাইত উজলিল তিনি ভাৰতীয় মহিলা ধনুৰ্বিদ । ছাংহাইত অনুষ্ঠিত আৰ্চাৰী বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ দীপিকা কুমাৰী, অংকিতা ভকত আৰু কিশোৰী কুমকুম মহোদৰে নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় মহিলা ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰী দলে স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি দলীয় স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচখনত ঘৰুৱা দল চীনক পৰাজিত কৰি ২০২১ চনৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথমটো বিশ্বকাপ মহিলা দলীয় স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

উল্লেখ্য় যে ২০২১ চনত দীপিকা কুমাৰী, অংকিতা ভকত আৰু কমলিকা বাৰীকৰে গঠিত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে গুৱেটামালা চহৰত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰু পেৰিছত অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয় পৰ্যায় দুয়োটাতে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল । লক্ষণীয়ভাৱে এই দুয়োবাৰেই ফাইনেলত মেক্সিকোক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

সাতখন বিশ্বকাপৰ দলীয় স্বৰ্ণ পদক দীপিকাৰ :

ফাইনেলত দুয়োটা দলেই সমানে সমানে আগবঢ়ি আছিল । অৱশ্য়ে ভাৰতীয় দলটোৱে উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ঘৰুৱা দলটোক ৫-৪ (২৮-২৬) ব্য়ৱধানত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে ছেমিফাইনেলত ১০ বাৰৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় দলটোৱে । দলটোৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ ধনুৰ্বিদ দীপিকাই এতিয়া ২০১০ চনৰ পৰা মুঠ সাতখন বিশ্বকাপৰ দলীয় স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ভাৰতে জু জিংয়ি, হুয়াং ইউৱেই আৰু কিশোৰ ধনুৰ্বিদ ইউ ছিৰে গঠিত চীনা দলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভণিৰ ছেট ৫৪-৫৩ ব্য়ৱধানত দখল কৰাৰ পিছত খেলখন নিজৰ আয়ত্বলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় । তৃতীয় ছেটত দল দুটা প্ৰথমতে ৫৬ ত সমতাত আছিল যদিও চীনে আৰু এটা পইণ্ট লাভ কৰে আৰু তৃতীয় ছেটত ৪-২ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে খেলখনে শ্বুটআউটত প্ৰৱেশ কৰাত ভাৰতে ডিচাইডাৰত সঠিক মুহূৰ্তত শিখৰত উপনীত হয়।

