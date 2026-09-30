এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মিক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিঙত নীৰু ধণ্ডা-কাইনান চেনাইৰ স্বৰ্ণ পদক, ৯টা স্বৰ্ণৰে তালিকাৰ ৮ স্থানলৈ উন্নীত ভাৰত

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মিক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিঙত নীৰু ধণ্ডা-কাইনান চেনাইৰ স্বৰ্ণ পদক, ৯টা স্বৰ্ণৰে তালিকাৰ ৮ স্থানলৈ উন্নীত ভাৰত
এছিয়ান গেমছত বুধবাৰে ভাৰতে এতিয়ালৈ তিনিটা স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰে ৷ ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা ৫৭ টালৈ বৃদ্ধি ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা...
Published : September 30, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 1:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছত মিক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিঙত বুধবাৰে ভাৰতীয় যুটি নীৰু ধণ্ডা আৰু কাইনান চেনাইয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ ট্ৰেপ মিক্সড টীম ইভেণ্টত ভাৰতৰ এইটো প্ৰথম স্বৰ্ণ পদক । ভাৰতীয় যুটিটোৱে এছিয়ান গেমছত এক নতুন অভিলেখো গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷
ভাৰতীয় যুটিটোৱে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ প্ৰথম ১০টা শ্বট আকৰ্ষণীয় নাছিল । অৱশ্যে নীৰু আৰু কাইনানে উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি ৪০টা শ্বটৰ ভিতৰত ৩৪টা শ্বট মাৰি এছিয়ান অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ পূৰ্বৰ এছিয়ান অভিলেখ আছিল ৩০ পইণ্ট, যিটো চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত কাটাৰে স্থাপন কৰিছিল ।
STORY | Neeru-Kynan pair wins trap mixed team shooting gold— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
The Indian pair of Neeru Dhanda and Kynan Chenai clinched the gold medal in the trap mixed team event of the Asian Games here on Wednesday, smashing the continental record in the process.
The Indian team shot a score… pic.twitter.com/a5lkOo5Jz4
এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ সফলতাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ ভাৰতীয় যুটি নীৰু ধণ্ডা আৰু কাইনান চেনাইৰ সফলতাক লৈ এক্সত পোষ্ট কৰে ৷
Congratulations to Neeru and Kynan Chenai on bringing home the Gold in the Trap Mixed Team event at the 2026 Asian Games.— PMO India (@PMOIndia) September 30, 2026
The Indian pair created an Asian Record in the Final to secure India’s first-ever Asian Games Gold in this event.
A memorable achievement for Indian…
ইফালে কাটাৰৰ মহম্মদ আল-ৰুমাইহি আৰু ৰে বেচিলে ৩২ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চীনৰ শ্বি য়ং আৰু ছান ইউনঙে ২৩ পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদকত সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় ৷
এছিয়ান গেমছত নীৰুৰ এয়া দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তৃতীয়টো স্বৰ্ণ পদক । ২৬ বছৰীয়া নীৰু ধাণ্ডাৰ বাবে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ যেন এক সপোনৰ অভিযান আছিল । এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰেপ শ্বুটিঙত ব্যক্তিগত শাখাত স্বৰ্ণপদক জয় কৰি হাৰিয়ানাৰ নীৰু ধণ্ডাই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷
News Alert! Indian pair of Neeru Dhanda and Kynan Chenai clinches gold medal in trap mixed team shooting event of Asian Games. pic.twitter.com/eit8kOdlOm— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
শ্বুটাৰগৰাকী এই ইভেণ্টত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিণত হৈছে ৷ এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰেপ শ্বুটিঙত ব্যক্তিগত শাখাত মঙলবাৰে স্বৰ্ণপদক জয় কৰি হাৰিয়ানাৰ নীৰু ধণ্ডাই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ তেওঁ এই ইভেণ্টত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিণত হৈছে ৷
এই অভিলেখৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছত তেওঁ মিক্সড টীম ইভেণ্টত কাইনানৰ সৈতে মিলি আন এক এছিয়ান অভিলেখ গঢ়ি ভাৰতক দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক প্ৰদান কৰে ।
এছিয়ান গেমছত বুধবাৰৰ দিনটো যে ভাৰতৰ বাবে যেন স্বৰ্ণৰ দিন আছিল ৷ ভাৰতীয় আৰ্চাৰী দলে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত দুটাকৈ স্বৰ্ণক অৰ্জন কৰাৰ পাছতেই শ্বুটিঙত ভাৰতে আন এটা সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৯টা স্বৰ্ণ, ২১টা ৰূপ আৰু ২৬টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে তালিকাৰ অষ্টম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ৷