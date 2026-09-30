ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : মিক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিঙত নীৰু ধণ্ডা-কাইনান চেনাইৰ স্বৰ্ণ পদক, ৯টা স্বৰ্ণৰে তালিকাৰ ৮ স্থানলৈ উন্নীত ভাৰত

এছিয়ান গেমছত বুধবাৰে ভাৰতে এতিয়ালৈ তিনিটা স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰে ৷ ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা ৫৭ টালৈ বৃদ্ধি ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা...

ASIAN GAMES 2026
ক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিঙত নীৰু ধণ্ডা আৰু কাইনান চেনাইৰ স্বৰ্ণ পদক (X@PTI_News)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 1:27 PM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছত মিক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিঙত বুধবাৰে ভাৰতীয় যুটি নীৰু ধণ্ডা আৰু কাইনান চেনাইয়ে সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷ ট্ৰেপ মিক্সড টীম ইভেণ্টত ভাৰতৰ এইটো প্ৰথম স্বৰ্ণ পদক । ভাৰতীয় যুটিটোৱে এছিয়ান গেমছত এক নতুন অভিলেখো গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ৷

ভাৰতীয় যুটিটোৱে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ প্ৰথম ১০টা শ্বট আকৰ্ষণীয় নাছিল । অৱশ্যে নীৰু আৰু কাইনানে উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি ৪০টা শ্বটৰ ভিতৰত ৩৪টা শ্বট মাৰি এছিয়ান অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ পূৰ্বৰ এছিয়ান অভিলেখ আছিল ৩০ পইণ্ট, যিটো চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত কাটাৰে স্থাপন কৰিছিল ।

এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ সফলতাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ তেওঁ ভাৰতীয় যুটি নীৰু ধণ্ডা আৰু কাইনান চেনাইৰ সফলতাক লৈ এক্সত পোষ্ট কৰে ৷

ইফালে কাটাৰৰ মহম্মদ আল-ৰুমাইহি আৰু ৰে বেচিলে ৩২ পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চীনৰ শ্বি য়ং আৰু ছান ইউনঙে ২৩ পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদকত সন্তুষ্ট হ’বলগীয়া হয় ৷

এছিয়ান গেমছত নীৰুৰ এয়া দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তৃতীয়টো স্বৰ্ণ পদক । ২৬ বছৰীয়া নীৰু ধাণ্ডাৰ বাবে এছিয়ান গেমছ ২০২৬ যেন এক সপোনৰ অভিযান আছিল । এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰেপ শ্বুটিঙত ব্যক্তিগত শাখাত স্বৰ্ণপদক জয় কৰি হাৰিয়ানাৰ নীৰু ধণ্ডাই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷

শ্বুটাৰগৰাকী এই ইভেণ্টত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিণত হৈছে ৷ এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰেপ শ্বুটিঙত ব্যক্তিগত শাখাত মঙলবাৰে স্বৰ্ণপদক জয় কৰি হাৰিয়ানাৰ নীৰু ধণ্ডাই ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷ তেওঁ এই ইভেণ্টত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিণত হৈছে ৷

এই অভিলেখৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছত তেওঁ মিক্সড টীম ইভেণ্টত কাইনানৰ সৈতে মিলি আন এক এছিয়ান অভিলেখ গঢ়ি ভাৰতক দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক প্ৰদান কৰে ।

এছিয়ান গেমছত বুধবাৰৰ দিনটো যে ভাৰতৰ বাবে যেন স্বৰ্ণৰ দিন আছিল ৷ ভাৰতীয় আৰ্চাৰী দলে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত দুটাকৈ স্বৰ্ণক অৰ্জন কৰাৰ পাছতেই শ্বুটিঙত ভাৰতে আন এটা সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এতিয়ালৈকে ৯টা স্বৰ্ণ, ২১টা ৰূপ আৰু ২৬টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে তালিকাৰ অষ্টম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ভাৰতৰ বাবে পঞ্চমটো সোণ আনিলে শ্বুটাৰ নীৰু ধণ্ডাই

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: আৰ্চাৰীত একেদিনাই দুটাকৈ স্বৰ্ণ জয় ভাৰতৰ, ৮টা স্বৰ্ণ পদকেৰে জয়যাত্ৰা অব্যাহত

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: চুতৰ্থবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় মহিলা কাবাডী দলৰ স্বৰ্ণ পদক

Last Updated : September 30, 2026 at 1:44 PM IST

TAGGED:

এছিয়ান গেমছ ২০২৬
মিক্সড ট্ৰেপ টীম শ্বুটিং
এছিয়াৰ অভিলেখ
সোণৰ পদ
ASIAN GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.