ETV Bharat / sports

২০৩০ ত আহমেদাবাদত হ’ব কমনৱেলথ গেমছ: ৩৯টা পদকৰে কমনৱেলথ গেমছৰ অভিযান সমাপ্ত ভাৰতৰ

সামৰণি অনুষ্ঠানত কমনৱেলথ গেমছৰ পতাকা আৰু বেটন ভাৰতক অৰ্পণ কৰা হয় ৷ ভাৰতে ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছৰ শতবাৰ্ষিকী সংস্কৰণৰ আয়োজন কৰিব ৷

COMMONWEALTH GAMES 2026
সামৰণি অনুষ্ঠানৰ সময়ত পতাকা গ্ৰহণ কৰে নীৰজ চোপ্ৰা, পি টি উষা আৰু গুজৰাটৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱীয়ে (Reuters)
author img

By ANI

Published : August 3, 2026 at 11:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গ্লাছগো : দেওবাৰে ১১ দিনীয়া কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ৰ সামৰণি পৰে ৷ ভাৰতে ১৩টা সোণ, ১৭টা ৰূপ আৰু ৯টা ব্ৰঞ্জৰ সৈতে ৩৯টা পদকৰে প্ৰতিয়োগিতাখনত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে ৷ বক্সিং চেম্পিয়ন জেচমিন লেম্ব’ৰিয়াক সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ পতাকা বাহক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় ৷

২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ হ’ব শতবাৰ্ষিকী সংস্কৰণ আৰু ভাৰতক এই প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজনৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত ২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ সামৰণি অনুষ্ঠানত কমনৱেলথ গেমছৰ পতাকা আৰু বেটন ভাৰতক অৰ্পণ কৰা হয় ৷ ভাৰতৰ হৈ অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী নীৰজ চোপ্ৰা, ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ’চিয়েশ্যনৰ অধ্যক্ষ পি টি উষা আৰু গুজৰাটৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱীয়ে পতাকা আৰু বেটন গ্ৰহণ কৰে ৷

গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত চাৰি বছৰ পূৰ্বৰ বাৰ্মিংহামৰ ২১০ জন খেলুৱৈৰ তুলনাত মাত্ৰ ১২২ জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো ভাৰতে চতুৰ্থ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখি পদক জয়ৰ হাৰ উন্নত কৰিলে ৷ পদক লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল ৩৯ গৰাকী খেলুৱৈ । দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ দৌৰবিদ গুলৱীৰ সিং আছিল একমাত্ৰ ভাৰতীয় যিয়ে দুটা পদক লাভ কৰিছিল ।

ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰতিযোগিতাখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ৭০টা স্বৰ্ণ পদককে ধৰি মুঠ ১৭১টা পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইংলেণ্ডে ১১০টা পদকৰে দ্বিতীয় আৰু কানাডাই ৬২টা পদকৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰে ৷

আয়োজক স্কটলেণ্ডৰ সৈতে ভাৰতে ৩৯টা পদকৰে সমতা স্থাপন কৰে যদিও অধিক স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ বাবে ভাৰতে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰে ৷

২০৩০ চনৰ কমনৱেলথ গেমছ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ইয়াৰ লগতে ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিছতে এই বহু ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখন এবাৰতকৈ অধিক আয়োজন কৰা দ্বিতীয়খন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে ২০১০ চনত নতুন দিল্লীত এই গেমছ আয়োজন কৰিছিল ৷

সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে স্কটলেণ্ডৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক উদযাপন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাৰ বৰ্ণিল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । গ্লাছগোৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ বেটন স্থানান্তৰৰ প্ৰতীক হিচাপে দুয়োখন দেশৰ সংগীতজ্ঞ আৰু নৃত্যশিল্পীসকলক একত্ৰিত কৰি ভাৰত-স্কটিছ সংস্কৃতিৰ ‘যুগলবন্দী’ও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ ৰূপৰ পদক লাভ, ফাইনেলত গ্ৰীণট্ৰিৰ হাতত পৰাস্ত লাভলীনা

কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ত ইতিহাস ৰচনা অস্মিতা দে'ৰ

কমনৱেল্থ গেমছত লং জাঁপত ভাৰতৰ হৈ ৰূপ অৰ্জন মুৰলী শ্ৰীশংকৰৰ

TAGGED:

কমনৱেলথ গেমছ
গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬
নীৰজ চোপ্ৰা
পিটি উষা
COMMONWEALTH GAMES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.