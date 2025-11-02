আজি ভাৰতৰ সমূখত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, এই ছয়গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ চূড়ান্ত যুদ্ধত হ’ব পাৰে ভাৰতৰ মূল শক্তি
আজি ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু ল’ৰা উলভাৰ্ডৰ দল । এইসকল ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ ওপৰত থাকিব সকলোৰে দৃষ্টি ।
Published : November 2, 2025 at 9:55 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ফাইনেল । নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত বিয়লি ৩:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন, টছ হ’ব দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত । এই মেচত জয়ী হৈ ভাৰতে প্ৰথমটো বিশ্বকাপ উত্তোলন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিব । দক্ষিণ আফ্ৰিকাইও একে লক্ষ্য ৰাখিব । গতিকে, এই মেচত কোন ছয়জন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে জিলিকি উঠিব পাৰে জানো আহক ।
- স্মৃতি মান্ধনা : স্মৃতি মান্ধনা দলৰ শক্তিশালী বেটছমেন । মান্ধনাই এতিয়ালৈকে ৮খন মেচত এটা শতক আৰু দুটা অৰ্ধশতকৰে ৩৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । তেওঁ ৪২টা চাৰি আৰু ৯টা ছয় মাৰিছে ।
- হৰমনপ্ৰীত কৌৰ : ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে বেটেৰে এটা চিনাকি দিবলৈ বিচাৰিব । হৰমানে ২০২৫ চনৰ বিশ্বকাপৰ ৮খন মেচত দুটা অৰ্ধশতক আৰু ২৮টা চাৰিটা ২৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
- জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ : টীম ইণ্ডিয়াৰ ছেমি ফাইনেলৰ তাৰকা বেটছমেন জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছৰ ওপৰতো বহু আশা থাকিব । তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে ৭খন মেচত ২৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে, য’ত এটা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক আছে । তেওঁৰ নামত ৩৫টা চাৰিটা আছে । জেমিমাহে ছেমি ফাইনেলত ১২৭ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল ।
- দীপ্তি শৰ্মা : দলৰ হৈ বেট আৰু বল দুয়োটাৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিব দীপ্তি শৰ্মাই । দীপ্তিয়ে ৮খন মেচত ১৭টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ ফিগাৰ হৈছে ৪/৫১ । ইয়াৰ উপৰিও এটা অৰ্ধশতকৰে তেওঁ ১৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
- শ্ৰী চৰণী : বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ শ্ৰী চৰণীয়ে টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । তেওঁ এতিয়ালৈকে ৮খন মেচত ১৩টা উইকেট দখল কৰিছে । তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন হৈছে ৩/৪১ ।
- ক্ৰান্তি গৌড় : নতুন বলৰ সৈতে উইকেট লোৱাৰ দায়িত্ব থাকিব ভাৰতীয় পেচাৰ ক্ৰান্তি গৌড়ৰ ওপৰত । ক্ৰান্তিয়ে ৭খন মেচত ১টা উইকেট দখল কৰিছে, সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন ৩/২০ ।