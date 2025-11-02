ETV Bharat / sports

আজি ভাৰতৰ সমূখত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, এই ছয়গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ চূড়ান্ত যুদ্ধত হ’ব পাৰে ভাৰতৰ মূল শক্তি

আজি ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু ল’ৰা উলভাৰ্ডৰ দল । এইসকল ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ ওপৰত থাকিব সকলোৰে দৃষ্টি ।

IND W VS SA W FINAL
ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আজি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ ফাইনেল । নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত বিয়লি ৩:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব খেলখন, টছ হ’ব দুপৰীয়া ২:৩০ বজাত । এই মেচত জয়ী হৈ ভাৰতে প্ৰথমটো বিশ্বকাপ উত্তোলন কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিব । দক্ষিণ আফ্ৰিকাইও একে লক্ষ্য ৰাখিব । গতিকে, এই মেচত কোন ছয়জন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে জিলিকি উঠিব পাৰে জানো আহক ।

  • স্মৃতি মান্ধনা : স্মৃতি মান্ধনা দলৰ শক্তিশালী বেটছমেন । মান্ধনাই এতিয়ালৈকে ৮খন মেচত এটা শতক আৰু দুটা অৰ্ধশতকৰে ৩৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে । তেওঁ ৪২টা চাৰি আৰু ৯টা ছয় মাৰিছে ।
IND W VS SA W FINAL
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল (IANS)
  • হৰমনপ্ৰীত কৌৰ : ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে বেটেৰে এটা চিনাকি দিবলৈ বিচাৰিব । হৰমানে ২০২৫ চনৰ বিশ্বকাপৰ ৮খন মেচত দুটা অৰ্ধশতক আৰু ২৮টা চাৰিটা ২৪০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
  • জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ : টীম ইণ্ডিয়াৰ ছেমি ফাইনেলৰ তাৰকা বেটছমেন জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছৰ ওপৰতো বহু আশা থাকিব । তেওঁ এই প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে ৭খন মেচত ২৬৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে, য’ত এটা শতক আৰু এটা অৰ্ধশতক আছে । তেওঁৰ নামত ৩৫টা চাৰিটা আছে । জেমিমাহে ছেমি ফাইনেলত ১২৭ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল ।
IND W VS SA W FINAL
জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ (IANS)
  • দীপ্তি শৰ্মা : দলৰ হৈ বেট আৰু বল দুয়োটাৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিব দীপ্তি শৰ্মাই । দীপ্তিয়ে ৮খন মেচত ১৭টা উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ ফিগাৰ হৈছে ৪/৫১ । ইয়াৰ উপৰিও এটা অৰ্ধশতকৰে তেওঁ ১৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
  • শ্ৰী চৰণী : বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ শ্ৰী চৰণীয়ে টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । তেওঁ এতিয়ালৈকে ৮খন মেচত ১৩টা উইকেট দখল কৰিছে । তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন হৈছে ৩/৪১ ।
IND W VS SA W FINAL
শ্ৰী চৰণী (IANS)
  • ক্ৰান্তি গৌড় : নতুন বলৰ সৈতে উইকেট লোৱাৰ দায়িত্ব থাকিব ভাৰতীয় পেচাৰ ক্ৰান্তি গৌড়ৰ ওপৰত । ক্ৰান্তিয়ে ৭খন মেচত ১টা উইকেট দখল কৰিছে, সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন ৩/২০ ।

লগতে পঢ়ক : খিতাপৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা, কোন হ'ব বিশ্বৰ নতুন চেম্পিয়ন ?

বিশ্বকাপৰ ফাইনেল লীগৰ মেচ বাতিল, ছেমি ফাইনেলৰ পূৰ্বে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰতীকা

নাই কোনো উৎসাহ, নাই কোনো আড়ম্বৰতা: জুবিনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰে আজি বৰ্ষাপাৰাত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

TAGGED:

KEY PLAYERS OF INDIAN WOMENS TEAM
WOMENS WORLD CUP FINAL
IND W VS SA W FINAL
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMENS CRICKET WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.