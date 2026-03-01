সঞ্জুৰ বেটিং বিক্ৰমৰে জয়ৰ সোৱাদ লৈ ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ’বলৈ সাজু ভাৰত

সঞ্জুৰ বেটিং বিক্ৰমৰে জয়ৰ সোৱাদ লৈ ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ’বলৈ সাজু ভাৰত
ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত ছুপাৰ ৮ ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৫ উইকেটত পৰাস্ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ৷
Published : March 1, 2026 at 11:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: টি-২০ বিশ্বকাপৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ছুপাৰ ৮ ৰ খেলত দেওবাৰে ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰে । এই জয়ৰ লগে লগে ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ছেমি ফাইনেলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত ভাৰতে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজলৈ অহা ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ২০ অভাৰত ৪ টা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰে ১৯৫ ৰাণ । প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে ৫ টা উইকেটৰ বিনিময়ত ১৯.২ অভাৰতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ জয়ৰ সোৱাদ লয় ৷ দলৰ হৈ সঞ্জু চেমছনে সংগ্ৰহ কৰে ৯৭ ৰাণ ৷
ভাৰতৰ এই জয়ৰ লগে লগে চলিত বৰ্ষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ বাবে ছেমি ফাইনেলত স্থানপ্ৰাপ্ত দলকেইটাৰ ছবি পৰিস্কাৰ হৈ পৰে ৷ ইংলেণ্ড আৰু নিউজীলেণ্ডে ছুপাৰ ৮ ৰ গ্ৰুপ টুৰ পৰা যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতে গ্ৰুপ ৱানৰ পৰা ছেমি ফাইনেলত স্থান লাভ কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল ৪ মাৰ্চত ইডেন গাৰ্ডেনত দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব । বিপৰীতে ৫ মাৰ্চত মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল ।
সঞ্জু চেমছন খেলৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ
সঞ্জু চেমছনৰ এই দৰ্শনীয় ইনিংছৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা ৷ সঞ্জুৱে ৫০ টা বলত অপৰাজিত ৯৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাই নহয়, বৰং খেলখন সুন্দৰকৈ পৰিসমাপ্তি ঘটাত সহায় কৰিছিল ৷ যিটো প্ৰাক্তন ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাট কোহলীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ে দেখা গৈছিল ৷
৫ উইকেটত পৰাস্ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
সঞ্জু চেমছনৰ অপৰাজিত ৯৭ ৰাণৰ বাবেই ভাৰতে ১৯.২ অভাৰত ৫ উইকেটত ১৯৬ ৰাণৰ লক্ষ্যত সহজে উপনীত হয় ৷ ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে ছুপাৰ ৮ ৰ গ্ৰুপ ১-ৰ পৰা ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ ছেমি ফাইনেলত দলটো মুখামুখি হ’ব ইংলেণ্ডৰ ৷ ৫ মাৰ্চত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই খেলখন । সঞ্জুৰ অপৰাজিত ৯৭ ৰাণৰ ইনিংছটোত আছিল ১২ টা চাৰি আৰু ৪ টা ছয় ৷