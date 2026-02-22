ETV Bharat / sports

টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছুপাৰ ৮ত অভিযান আৰম্ভ ভাৰতৰ; টছত জিকি বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ

আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখন ।

T20 WORLD CUP 2026
ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা (X@BCCI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 22, 2026 at 7:32 PM IST

1 Min Read
হায়দৰাবাদ : আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছুপাৰ ৮ মেচত আজি ভাৰতে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক এডেন মাৰ্ক্ৰামে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ বাছি লয় । এই মেচখনৰ বাবে আফ্ৰিকান দলটোৱে চাৰিটা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় দলটোৱে কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই ।

আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখন ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ ৰিমেচ হ’ব, য’ত ভাৰতে জয়লাভ কৰি দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰিছিল ।

দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ

ভাৰত : অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, ৰিংকু সিং, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, আৰ্শদীপ সিং, যশপ্ৰিত বুমৰাহ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা : এডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), কুইণ্টন ডি কক (উইকেটকীপাৰ), ৰিয়ান ৰিকেলটন, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, ডেভিদ মিলাৰ, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, মাৰ্কো জান্সেন, কৰ্বিন বছ, কেশৱ মহাৰাজ, কাগিছ’ ৰাবাদা, লুংগি এনগিডি ।

INDIA VS SOUTH AFRICA
INDIA SOUTH AFRICA T20 WORLD CUP
T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
ইটিভি ভাৰত অসম
T20 WORLD CUP 2026

সম্পাদকৰ পচন্দ

