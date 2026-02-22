টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছুপাৰ ৮ত অভিযান আৰম্ভ ভাৰতৰ; টছত জিকি বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ
আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখন ।
Published : February 22, 2026 at 7:32 PM IST
হায়দৰাবাদ : আই চি চি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছুপাৰ ৮ মেচত আজি ভাৰতে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক এডেন মাৰ্ক্ৰামে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ বাছি লয় । এই মেচখনৰ বাবে আফ্ৰিকান দলটোৱে চাৰিটা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় দলটোৱে কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই ।
আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচখন ২০২৪ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ ৰিমেচ হ’ব, য’ত ভাৰতে জয়লাভ কৰি দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰিছিল ।
Aiden Markram wins the toss & South Africa choose to bat first in this much-awaited Super 8 clash. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
ICC Men's #T20WorldCup | SUPER 8 | #INDvSA | LIVE NOW 👉 https://t.co/dZWPZfqfbO pic.twitter.com/vmu1lSGFV5
দুয়োটা দলৰ মূল একাদশ
ভাৰত : অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), তিলক বাৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ (অধিনায়ক), হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, শিৱম ডুবে, ৰিংকু সিং, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, আৰ্শদীপ সিং, যশপ্ৰিত বুমৰাহ, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী ।
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 XI for both teams 📜— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
No tweaks for #TeamIndia, while #SA shuffle the pack with a few players!
ICC Men’s #T20WorldCup | Super 8 | #INDvSA
LIVE NOW 👉 https://t.co/dZWPZfqfbO pic.twitter.com/c1aP8nZcCO
দক্ষিণ আফ্ৰিকা : এডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), কুইণ্টন ডি কক (উইকেটকীপাৰ), ৰিয়ান ৰিকেলটন, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, ডেভিদ মিলাৰ, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, মাৰ্কো জান্সেন, কৰ্বিন বছ, কেশৱ মহাৰাজ, কাগিছ’ ৰাবাদা, লুংগি এনগিডি ।