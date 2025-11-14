ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা প্ৰথম টেষ্ট: ১৫৯ ৰাণত অল আউট আলহী দল
ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত প্ৰথম টেষ্টৰ প্ৰথম ইনিংছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১৫৯ ৰাণত বান্ধি ৰাখে ভাৰতে ৷ দিনান্তত ভাৰতৰ সংগ্ৰহ ৩৭ ৰাণ ৷
Published : November 14, 2025 at 8:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰৰ পৰা কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
ভাৰতে আলহী দলটোৰ সিদ্ধান্ত ভুল বুলি প্ৰমাণিত কৰি ৫৫ অভাৰত মাত্ৰ ১৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰহে সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় দলটোৱে বেটিং কৰিবলৈ ক্ৰিজলৈ আহে ৷
প্ৰথম দিনৰ খেলৰ অন্তত ভাৰতে ২০ অভাৰত এটা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে ৩৭ ৰান ৷ দ্বিতীয় দিনৰ খেলখন মুকলি কৰিব ভাৰতৰ হৈ ক্ৰিজত বৰ্তি থকা কে এল ৰাহুল আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ।
India's brilliant bowling gives them the edge over South Africa at the end of Day 1 in Kolkata 👊#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/fexthP5RGW pic.twitter.com/PADhCxYmLl— ICC (@ICC) November 14, 2025
প্ৰথমখন টেষ্টৰ প্ৰথমটো দিন : তৃতীয় অধিৱেশনো ভাৰতৰ দখলত
ভাৰতে তৃতীয় অধিবেশনত প্ৰথম ইনিংছ আৰম্ভ কৰে । ভাৰতৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰে যশস্বী জয়ছোৱাল আৰু কে এল ৰাহুলে । এই যুটিটোৱে ৬.৬ অভাৰত প্ৰথম উইকেটৰ যুটিত মাত্ৰ ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ জয়ছোৱালৰ ৰূপত ভাৰতে হেৰুৱাই প্ৰথমটো উইকেট ।
মাত্ৰ ২৭ টা বলত ৩ টা চাৰিৰে ১২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে খেলুৱৈগৰাকী । দিনটোৰ শেষলৈকে ভাৰতে কোনো উইকেট হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা নাই ৷ প্ৰথম দিনৰ খেলৰ শেষত কে এল ৰাহুলে অপৰাজিত ১৩ ৰাণ আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে ৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷
Innings Break!— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
5⃣-fer for Jasprit Bumrah 🫡
2⃣ wickets each for Mohd. Siraj and Kuldeep Yadav 👏
1⃣ wicket for Axar Patel 👌
A magnificent bowling effort!
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Hkrb5nzbeZ
তৃতীয় অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই হেৰুৱাই আটাইকেইটা উইকেট ৷ দ্বিতীয় অধিৱেশনৰ ৮ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই মাথোঁ ৫ ৰাণ সংযোজন কৰিয়েই শেষৰটো উইকেট হেৰুৱায় ৷ যাৰ বাবে দলটোৱে মুঠ ১৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ দলটোৰ হৈ ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছে অপৰাজিত ১৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
ভাৰতৰ হৈ যশপ্ৰীত বুমৰাহে ১৪ অভাৰত ২৭ ৰাণ ব্যয় কৰি ৫ টা উইকেট দখল কৰে । মহম্মদ চিৰাজ আৰু কুলদীপ যাদৱে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে অক্ষৰ পেটেলে লাভ কৰে এটা উইকেট ৷
প্ৰথমখন টেষ্টৰ প্ৰথমটো দিন : দ্বিতীয় অধিবেশনত ভাৰতৰ আধিপত্য
দক্ষিণ আফ্ৰিকাই দ্বিতীয় অধিবেশন ১০৫/৩ ত আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পাছত ভাৰতে দ্বিতীয় অধিবেশনত ৫ টা উইকেট দখল কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৫২ অভাৰত ১৫৪ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে । কুলদীপ যাদৱৰ জৰিয়তে ৱিয়া মুল্ডাৰ(২৪) ক আউট কৰি ভাৰতে চতুৰ্থটো সফলতা লাভ কৰে । দলটোৰ হৈ পঞ্চমটো উইকেট দখল কৰে যশপ্ৰীত বুমৰাহে । তেওঁ টনি ডি জোৰ্জি(২৪) ক পেভিলিয়নলৈ পঠিয়াই দিয়ে ।
Lunch on Day 1.— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
2⃣ wickets for Jasprit Bumrah and 1⃣ wicket for Kuldeep Yadav in an entertaining first session of the series 👌
We will be back soon with the 2nd session 👍
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/G0rMk1w0dz
ইয়াৰ পিছতে মহম্মদ ছিৰাজে একেটা অভাৰতে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰে । ছিৰাজে কাইল ভেৰেইন(১৬) আৰু মাৰ্কো জনছেন(০)ক আউট কৰে । ৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়েই অক্ষৰ পেটেলৰ চিকাৰ হয় কৰ্বিন বছ ।
প্ৰথম অধিৱেশন মিশ্ৰিত
মেচখনৰ প্ৰথম অধিৱেশন ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে মিশ্ৰিত আছিল । এই অধিৱেশনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতে দখল কৰিছিল তিনিটা উইকেট ৷ টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১০.৩ অভাৰত প্ৰথম উইকেটত ৫৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ইয়াৰ পাছতে যশপ্ৰীত বুমৰাহে ৰিয়ান ৰিকেলটনক ২৩ ৰাণত ব’ল্ড কৰাৰ বিপৰীতে আইডেন মাৰ্কৰামে ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পন্তৰ হাতত কেচ তুলি দিয়ে ৷ কুলদীপ যাদৱে ভাৰতৰ হৈ তৃতীয়টো উইকেট দখল কৰে । টেম্বা বাভুমাই ৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়েই ধ্ৰুৱ জুৰেলৰ হাতত কেচ তুলি দি পেভিলিয়নলৈ ওভতে ৷
টছ সন্দৰ্ভত কি ক’লে দুয়োজন অধিনায়কে ?
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাই টছত জয়লাভ কৰি ভাৰতীয় অধিনায়ক শ্বুভমন গিলক প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় । এইখন মেচতে দেখিবলৈ পাব দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ মূৰত দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটোৱা ভাৰতৰ উইকেটকীপাৰ বেটছমেন তথা সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্তক ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাই কয়, ‘‘আমি বেটিং কৰিম । আমাৰ খেলুৱৈসকল পাকিস্তানৰ পৰা উভতি আহিছে । আমি প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাধ্য অনুসৰি কাম কৰিছো । আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে আগ্ৰহী । আমি যি কৰি আছো, সেয়া কৰি থাকিব লাগিব । পিটচ শুকান দেখা গৈছে, গতিকে প্ৰথম ইনিংছত ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । কাগিছ’ দলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে কৰ্বিনক দলত স্থান দিয়া হৈছে ৷’’
ভাৰতৰ অধিনায়ক শুভমন গিলে কয়, ‘‘পিটচখন ভাল দেখা গৈছে । ফাষ্ট বলাৰৰ বাবে কিছু ঠাই আছে । ড্ৰেছিং ৰুম ভাল । এই দলটো জয়ৰ বাবে ক্ষুধাতুৰ হৈ আছে । এই টেষ্ট শৃংখলা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । খেলখন আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব । ঋষভে ৰেড্ডীৰ ঠাই লৈছে আৰু অক্ষৰেও দললৈ ঘূৰি আহিছে ।’’
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bowl first in Kolkata.— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/St1ygiQWwt
দল দুটাৰ প্লেয়িং ১১
ভাৰত
যশস্বী জয়ছোৱাল, কে এল ৰাহুল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, শুভমন গিল(অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত(উইকেটকীপাৰ), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, ধ্ৰুৱ জুৰেল, অক্ষৰ পেটেল, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ ছিৰাজ ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকা
এডেন মাৰ্ক্ৰাম, ৰিয়ান ৰিকেলটন, উইয়ান মুল্ডাৰ, টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি ডি জোৰ্জি, ট্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, কাইল ভেৰেইন(উইকেটকীপাৰ), চাইমন হাৰ্মাৰ, মাৰ্কো জনছন, কৰ্বিন বছ আৰু কেশৱ মহাৰাজ ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা : ঐতিহাসিক ইডেন গাৰ্ডেনত প্ৰথম টেষ্ট, ভাৰতৰ সুন্দৰ আৰম্ভণি