টি-২০ বিশ্বকাপত আকৌ মুখামুখি হোৱাৰ সুযোগ ভাৰত-পাকিস্তানৰ, অৱশ্যে দুয়োটা দলে কৰিব লাগিব এই কাম
টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমি ফাইনেল বা ফাইনেলত ভাৰত আৰু পাকিস্তান আকৌ এবাৰ মুখামুখি হোৱাৰ সুযোগ আছে ।
Published : February 19, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হোৱা প্ৰতিযোগিতা ক্ৰিকেট জগতৰ হাই ভল্টেজ প্ৰতিযোগিতা । ইতিমধ্যে এই বিশ্বকাপত এবাৰ মুখামুখি হোৱা এই দলসমূহ আকৌ মুখামুখি হ’বনে নাই সেই সন্দৰ্ভত অনুৰাগীসকলে মেচখনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে । অৱশ্যে ছুপাৰ ৮ৰ ফিক্সচাৰবোৰ চালেই অনুমান কৰিব পাৰি যে তেনে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ভাৰতে পাকিস্তানক বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি স্পষ্ট কৰি দিলে যে দুয়োটা দলৰ মাজত এক বৃহৎ ব্যৱধান আছে আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ’বলৈ পাকিস্তানক এক অলৌকিকতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । কিন্তু তাৰ আগতে এই দুটা দলে পুনৰ মুখামুখি হ’ব পাৰে নেকি চাওঁ আহক ।
কলম্বোত ভাৰতৰ আকৰ্ষণীয় জয়
শেহতীয়াকৈ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত টীম ইণ্ডিয়াই নিজৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰে । ভাৰতে প্ৰথমে বেটিং কৰি ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ঈশান কিষাণে আকৰ্ষণীয় ৭৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । পিছত ১৭৬ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি পাকিস্তানে ১৮ অভাৰত মাত্ৰ ১১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় ।
হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, বুমৰাহ, অক্ষৰ পেটেল আৰু বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰি পাকিস্তানৰ আত্মবিশ্বাস ভংগ কৰে । এই ৬১ ৰাণৰ বৃহৎ ব্যৱধানৰ জয়ে ভাৰতক ছুপাৰ ৮ত স্থান নিশ্চিত কৰে ।
ছুপাৰ ৮ত পাকিস্তানৰ প্ৰত্যাহ্বান
ছুপাৰ ৮ত পাকিস্তানে শক্তিশালী দলৰ সন্মুখীন হ’ব । গ্ৰুপ ২ৰ পাকিস্তানে ছুপাৰ ৮ত ইংলেণ্ড, নিউজীলেণ্ড, শ্ৰীলংকাৰ দৰে শক্তিশালী দলৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । এই গ্ৰুপৰ শীৰ্ষ দুটা স্থানত থাকিব পৰিলেহে তেওঁলোকে ছেমি ফাইনেললৈ যোৱাৰ সুযোগ পাব । অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ছুপাৰ ৮ মেচ প্ৰতিটো দলৰ বাবে ফাইনেলৰ দৰে । যদিহে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে জয়লাভ কৰে তেতিয়াহে পাকিস্তানে পুনৰ ভাৰতৰ মুখামুখি হ’ব ।
ভাৰতৰ ছুপাৰ ৮ ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী
আনহাতে, ছুপাৰ ৮ৰ গ্ৰুপ ১ত ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । ইতিমধ্যে উৎকৃষ্ট ফৰ্মত থকা টীম ইণ্ডিয়াই এই গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান দখল কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । ইডেন গাৰ্ডেনৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ভাৰতে খেলা মেচসমূহে অনুৰাগীসকলৰ বাবে প্ৰকৃত মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত ।
আকৌ ভাৰত-পাকিস্তানৰ মেচ হ'ব নেকি ?
অনুৰাগীসকলে পুনৰাবৃত্তিৰ আশা কৰা ভাৰত-পাকিস্তানৰ খেলখনৰ বাবে দুয়োটা দলে ছেমি ফাইনেল বা ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব । যদি ভাৰতে নিজৰ গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে আৰু পাকিস্তানে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে তেন্তে ছেমি ফাইনেলত দুয়োটা দলৰ মুখামুখি হ’ব । অথবা যদি দুয়োটা দলে ছেমি ফাইনেলত আন দলৰ মুখামুখি হৈ ছেমি ফাইনেলত জয়ী হয়, তেন্তে আমি গ্ৰেণ্ড ফিনালে দেখা পাম । যদিহে এই দুটা দল ফাইনেলত মুখামুখি হয় তেন্তে শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত অনুষ্ঠিত হ’ব খিতাপৰ মেচ ।
পাকিস্তানে আন এক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’বনে ?
যদি আমি পৰিসংখ্যা চাওঁ তেন্তে কিছুদিনৰ পৰা ভাৰতে পাকিস্তানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আছে । শেহতীয়া ৯ খন টি-২০ মেচত টীম ইণ্ডিয়াই ৮ বাৰ জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে মাত্ৰ এখন মেচত জয়লাভ কৰিছে । এই অভিলেখৰ ভিত্তিত অনুৰাগীসকলে আত্মবিশ্বাসী যে ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত পাকিস্তানৰ মুখামুখি হওক বা ফাইনেলত হওক, ভাৰতে আন এক আঘাত দিব ।
ছেমি ফাইনেলত এই দুটা দলৰ মুখামুখি হ’লে এই বিশ্বকাপৰ আলোকপাত হ’ব । অৱশ্যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ পুনৰ মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৰ্তমান পাকিস্তানৰ হাতত । পাকিস্তানী দলটোৱেও একে যাদু সৃষ্টি কৰি ছেমি ফাইনেলত ভাৰতক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিবনে নাই সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় ।