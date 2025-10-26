ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপৰ ফাইনেল লীগৰ মেচ বাতিল, ছেমি ফাইনেলৰ পূৰ্বে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰতীকা

নৱী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ অন্তিমখন লীগ মেচ বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হয় ।

Womens Cricket World Cup 2025
ভাৰত মহিলা বনাম বাংলাদেশ মহিলা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 11:57 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ চূড়ান্ত লীগ মেচখন ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মহিলা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় । নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখন বৰষুণৰ বাবে বাৰে বাৰে বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাত ২৭ অভাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হয় । ইয়াৰ পাছত বাংলাদেশে ২৭ অভাৰত ৯টা উইকেট হেৰুৱাই ১১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতৰ হৈ ৰাধা যাদৱে ৩টা আৰু শ্ৰীচৰণীয়ে ২টা উইকেট দখল কৰে ।

বাংলাদেশৰ ১২০ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতে ৮.৪ অভাৰত এটাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ ৫৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । কিন্তু ইয়াৰ পিছত পুনৰ বৰষুণ দিয়াত মেচখন আৰম্ভ হোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত লীগ মেচখন পৰিত্যাগ কৰা হয় । ভাৰতৰ হৈ স্মৃতি মান্ধনাই ৩৪ আৰু অমনজোৎ কৌৰে ১৫ ৰাণ কৰে ।

ভাৰতীয় অ’পেনাৰ প্ৰতীকা ৰাৱলে ফিল্ডিঙৰ সময়ত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, যিটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ বিপৰ্যয় । প্ৰতীকাৰ আঘাত সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক আপডেট দিয়া হোৱা নাই যদিও তেওঁৰ আঘাত যথেষ্ট গুৰুতৰ যেন লাগিছিল । তেওঁ নিজে খোজকাঢ়ি খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব পৰা নাছিল । সহায় সহযোগিতাৰে তেওঁক কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল । সম্প্ৰতি তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চলি আছে আৰু অতি সোনকালে এই সন্দৰ্ভত অফিচিয়েল আপডেট উপলব্ধ হ’ব ।

বাংলাদেশে সংগ্ৰহ কৰে ১১৯ ৰাণ

বাংলাদেশৰ ইনিংছৰ আৰম্ভণি অতিশয় দুৰ্বল আছিল, আৰম্ভণিতে অ’পেনাৰ ছুমিয়া আখতাৰ আউট হয় । তেওঁ ৰেণুকা সিঙৰ বলত শ্ৰীচৰণীৰ হাতত কেচ তুলি দিয়ে আৰু ৩ ৰাণত বাংলাদেশে প্ৰথম উইকেট হেৰুৱায় । ইয়াৰ পাছত ৰুবিয়া হাইদৰ ঝেলিক আৰু শ্বাৰমিন আখতাৰে সতৰ্কতাৰে খেলিছিল আৰু ৮ অভাৰৰ অন্তত আলহী দলটোৱে ১ উইকেটৰ বিনিময়ত ২৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

ভাৰতীয় বলাৰসকলে দুয়োজন বেটছমেনক মুক্তভাৱে খেলিবলৈ নিদিলে । দশম অভাৰত দীপ্তি শৰ্মাই ৰুবিয়া হাইদৰ ঝেলিক (১৩)ক আউট কৰি ৩৪ ৰাণত বাংলাদেশৰ দ্বিতীয়টো উইকেটৰ পতন ঘটায় । ঝেলিকে হাৰলিন দেউলৰ হাতত কেচ তুলি দি পেভেলিয়নমুখী হয় । অধিনায়ক নিগাৰ চুলতানাই ৯ ৰাণ কৰি আউট হয় । দলটোৰ হৈ ৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি সৰ্বাধিক স্ক’ৰ কৰে শৰ্মিন আখতাৰে ।

নিউজীলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ

ইতিমধ্যে এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতে আৰু ৩০ অক্টোবৰত একে স্থানতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । নিউজীলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ইংলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিযোগিতাত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল ভাৰত ।

INDIA W VS BANGLADESH W
SMRITI MANDHANA
HARMANPREET KAUR
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMENS CRICKET WORLD CUP 2025

