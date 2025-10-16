এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত ৰোহিত-কোহলীসহ ভাৰতীয় দল, চাওক ভিডিঅ’টো
হায়দৰাবাদ : ১৯ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা পাৰ্থত উপস্থিত হয় ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলীকে ধৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল ৷
ভাৰতীয় দলটোৱে অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত তিনিখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু তাৰ পিছত পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত অৱৰ্তীণ হ’ব ৷
অনুৰাগীসকলে এই শৃংখলাৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে, কিয়নো যুৱ অধিনায়ক শুভমন গিলে দলটোক নেতৃত্ব দি শৃংখলা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ৷
তিনিখন এদিনীয়া খেলৰ সৈতে বিৰাট কোহলী আৰু ৰোহিত শৰ্মাই দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটলৈ ঘূৰি আহিব ৷ চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ পিছত দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে এদিনীয়া খেলা নাই ৷ এই ছিনিয়ৰ যুটিটোক খেলপথাৰলৈ উভতি অহা দেখি ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছে ৷ তদুপৰি এই শৃংখলাৰ জৰিয়তে শুভমন গিলে প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়াত দলৰ নেতৃত্ব বহন কৰিব ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ৫০ অভাৰৰ মেচত অধিনায়কত্ব কৰা নাছিল ৷
ভাৰতীয় দলৰ এদিনীয়া খেল
১৯ অক্টোবৰত পাৰ্থত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব প্ৰথমখন এদিনীয়া ৷ দ্বিতীয়খন এদিনীয়া ২৩ অক্টোবৰত এডিলেইডত আৰু তৃতীয়খন ২৫ অক্টোবৰত ছিডনী ক্ৰিকেট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছত ২৯ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা ৷
ভাৰতৰ এদিনীয়া দল:
শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ (উপ অধিনায়ক), কুলদীপ যাদৱ, হৰ্ষিত ৰাণা, মহম্মদ চিৰাজ, আৰ্শদীপ সিং, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, অক্ষৰ পেটেল, কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ধ্ৰুৱ জুৰেল (উইকেটকীপাৰ), আৰু যশস্বী জয়ছোৱাল ৷
শেষতীয়া ভ্ৰমণ কেনেকুৱা আছিল ?
ভাৰতীয় দলটোৱে অন্তিমবাৰৰ বাবে ২০২০-২১ চনত সীমিত অভাৰৰ শৃংখলাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ এদিনীয়া শৃংখলাত ভাৰতীয় দলটো ২-১ ত পৰাস্ত হয় যদিও টি-২০ শৃংখলাটো ২-১ ত দখল কৰে ৷