তিনিখন টি-২০ মেচৰ শৃংখলাৰে জিম্বাব’ৱে ভ্ৰমণলৈ ভাৰত

জিম্বাব’ৱেৰ হাৰাৰেৰ হাৰাৰে স্প’ৰ্টছ ক্লাবত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে তিনিখন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিব । ২৩ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’ব শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল ।

India to tour Zimbabwe
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকলৰ একাংশ (ANI)
By ANI

Published : April 1, 2026 at 8:37 PM IST

মুম্বাই: ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ বাবে আছে সুখবৰ ৷ তিনিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ ক্ৰিকেট মেচৰ শৃংখলাৰে টীম ইণ্ডিয়াই জিম্বাব’ৱে ভ্ৰমণ কৰিব ৷

জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তিনিখন খেলৰ টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলাৰ বাবে ছিনিয়ৰ পুৰুষ দলৰ সূচী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে বুধবাৰে ঘোষণা কৰে ।

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনত পাঁচখন টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ শৃংখলাৰে জিম্বাব’ৱে ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ ২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত জিম্বাব’ৱে তিনিখন খেলৰ এদিনীয়া শৃংখলা লৈ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব বুলিও নিশ্চিত কৰিছে বি চি চি আইয়ে ।

এই তিনিখন এদিনীয়া খেল ক্ৰমে কলকাতা, হায়দৰাবাদ আৰু মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’ব । অৱশ্যে এই তাৰিখ এতিয়াও বি চি চি আই অথবা জিম্বাব’ৱে ক্ৰিকেট (জেড চি)য়ে ঘোষণা কৰা নাই ।

আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ছুপাৰ এইট পৰ্যায়ত শেষবাৰৰ বাবে ভাৰত আৰু জিম্বাব’ৱে পৰস্পৰৰ মুখামুখি হৈছিল ৷ চেন্নাইত বর্তমানৰ চেম্পিয়ন দলটোৱে ২৫৬/৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ৭২ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল ৷

জিম্বাব’ৱে ক্ৰিকেটৰ পৰিচালন সঞ্চালক গিভম’ৰ মাকোনীয়ে কয় যে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ শৃংখলাটোৱে জিম্বাব’ৱেৰ খেলুৱৈসকলৰ লগতে অনুৰাগীৰ বাবেও এক সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

ই এছ পি এন ক্ৰিচিনফ’ৰ উদ্ধৃতিৰে মাকোনীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে খেলি অহা মেচসমূহে সদায়ে আকৰ্ষণৰ উৎস হৈ আহিছে ৷ আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে ঘৰুৱা মাটিত বিশ্ব চেম্পিয়নৰ বিৰুদ্ধে নিজকে পৰীক্ষা কৰাৰ এয়া এক সুন্দৰ সুযোগ ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আই চি চি পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপত আমাৰ উৎসাহজনক প্ৰদৰ্শনৰ পিছত এই শৃংখলাই আমাক গতিশীলতা প্ৰদানৰ বাবে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত প্ৰতিযোগিতামূলক উৎস হিচাপে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে এক শক্তিশালী মঞ্চ প্ৰদান কৰে ।’’

‘‘দুটা দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত জিম্বাব’ৱেৰ ভাৰত ভ্ৰমণ জিম্বাব’ৱে ক্ৰিকেটৰ বাবে উত্তেজনাৰ কাৰণ । দুই দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত দ্বি-পাক্ষিক এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাটো জিম্বাব’ৱেৰ বাবে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । ভাৰত বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ অন্যতম প্ৰধান গন্তব্যস্থল আৰু এই ভ্ৰমণে আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ বাবে এক সন্মান আৰু মূল্যৱান সুযোগ দুয়োটাকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে’’ - মাকোনীয়ে কয় ৷

তেওঁ পুনৰ এবাৰ এনেদৰে কয়, ‘‘আমি প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু উচ্চ মানদণ্ডৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী ৷ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এই অংশীদাৰিত্বই দুয়োখন ক্ৰিকেট ৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷ লগতে আমাৰ দলটোক অমূল্য অভিজ্ঞতাও প্ৰদান কৰিব ।’’

জিম্বাব’ৱেৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সূচী ২০২৬

  • ২৩ জুলাই (বৃহস্পতিবাৰ) : হাৰাৰেত প্ৰথমখন টি-২০ মেচ
  • ২৫ জুলাই (শনিবাৰ) : হাৰাৰেত দ্বিতীয়খন টি-২০ মেচ
  • ২৬ জুলাই (দেওবাৰ) : হাৰাৰেত তৃতীয়খন টি-২০ মেচ

