ভাৰতে আয়োজন কৰিব ২০২৯ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী : ২০৩১ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰো সহ-আয়োজকৰ দায়িত্ব

ভাৰতে আয়োজন কৰিব ২০২৯ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী : ২০৩১ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰো সহ-আয়োজকৰ দায়িত্ব
ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ যৌথ উদ্যোগত এদিনীয়া বিশ্বকাপ ৯ অক্টোবৰৰ পৰা ২৩ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : November 16, 2026 at 10:59 AM IST
নতুন দিল্লী: অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতে দুখনকৈ পুৰুষৰ ক্ৰিকেট মেগা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে । ২০২৯ চনৰ আইচিচি পুৰুষ চেম্পিয়ন্স ট্ৰফী আয়োজন কৰিব । তদুপৰি ২০৩১ চনৰ আইচিচি পুৰুষ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ভাৰতে বাংলাদেশৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে ২০৩৫ চনলৈকে কেইবাখনে বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰধান পুৰুষ ইভেণ্ট আৰু যোগ্যতা অৰ্জনৰ কাঠামোৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰি অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত ভাৰতে এই সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
আইচিচিৰ এক সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা মতে, দেওবাৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালিত অনুষ্ঠিত আইচিচিৰ ব’ৰ্ডৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ক্ৰিকেটৰ নীতি নিৰ্ধাৰণকাৰী সৰ্বেচ্চ পৰিষদখনে অৰ্হতা বৃদ্ধি আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰকাশ বৃদ্ধিতে পূৰ্ণ আৰু সহযোগী সদস্যসকলক অধিক সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
আইচিচিৰ ঘোষিত সূচী অনুসৰি ২০২৯ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী ৯ অক্টোবৰৰ পৰা ২৮ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । আনহাতে ভাৰত আৰু বাংলাদেশে যৌথভাৱে আয়োজন কৰিবলগীয়া ২০৩১ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ ৯ অক্টোবৰৰ পৰা ২৩ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । ২০২৮ৰ পৰা ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত আন আন ডাঙৰ পুৰুষৰ ইভেণ্টৰ আয়োজক দেশো নিশ্চিত কৰি আইচিচিয়ে সদস্য ব’ৰ্ড আৰু খেলুৱৈসকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰত দীৰ্ঘম্যাদী সূচী গ্ৰহণ কৰিছে ।
অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজীলেণ্ডে যৌথভাৱে ২০২৮ চনৰ পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ আয়োজন কৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাখনি ১২ অক্টোবৰৰ পৰা ১২ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । আনহাতে ইংলেণ্ডে ২০২৯ চনৰ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ (ডব্লিউট চি)ৰ ফাইনেল ৮ জুনৰ পৰা ১২ জুনলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব ।
ইংলেণ্ড, আয়াৰলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডে যৌথভাৱে ২০৩০ চনৰ পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব । এই প্ৰতিযোগিতাখনি ৪ জুলাইৰ পৰা ৪ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । ইংলেণ্ডে ২০৩১ চনৰ ডব্লিউটিচি ফাইনেল ১২ জুনৰ পৰা ১৬ জুনলৈ অনুষিঠিত কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ।
২০৩২ চনৰ পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০৩৩ চনৰ ডব্লিউ টি চি ফাইনেল, ২০৩৩ চেম্পিয়নছ ট্ৰফী, ২০৩৪ চনৰ পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০৩৫ চনৰ ডব্লিউ টি চি ফাইনেল আৰু ২০৩৫ চনৰ পুৰুষৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ আয়োজক এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই । আইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সঞ্জোগ গুপ্তাই কয় যে সময়সূচীখনে অধিক নিশ্চয়তা আৰু দিশ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিব ।
তদুপৰি আইচিচিয়ে ২০২৭ চনৰ পুৰুষৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ, ২০২৮ চনৰ পুৰুষৰ টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ২০২৮ চনৰ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপৰ অৰ্হতা ফৰ্মেটত অনুমোদন জনাইছে । ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী-মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পুৰুষ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ কোৱালিফায়াৰত ১০টা দলে ২৩খন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব । দলসমূহক দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হ’ব । এই গ্ৰুপৰ মেচৰ পিছতে ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ।
শীৰ্ষ চাৰিটা দলে ২০২৭ চনৰ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । কোৱালিফায়াৰ বিজয়ীয়ে পোনপটীয়াকৈ মূল প্ৰতিযোগিতাখনৰ গ্ৰুপত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । আনহাতে বাকী তিনিটা সফল দলে ছুপাৰ ছিৰিজ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি চূড়ান্ত গ্ৰুপৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰিব ।
২০২৮ চনৰ প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ১৬টা দলৰ গ্ল’বেল কোৱালিফায়াৰত ৩১খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াত চাৰিটা দলৰ চাৰিটা গ্ৰুপ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই মেচৰ পিছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল, ছেমি ফাইনেল আৰু ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব । গ্ল’বেল কোৱালিফায়াৰৰ পৰা ৮টা দলে অৰ্হতা লাভ কৰিব । ২০২৮ চনৰ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ গ্ল’বেল কোৱালিফায়াৰৰ বাবেও আইচিচিয়ে আঞ্চলিক আবণ্টন চূড়ান্ত কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত অংশগ্ৰহণ কৰা যদিও ২০২৮ চনৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয় অৰ্হতা নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰা নেদাৰলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডৰ সৈতে ২০২৭ চনত আঞ্চলিক যোগ্যতা অৰ্জন প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ওলাই অহা আঠটা দলে যোগদান কৰিব । আফ্ৰিকা, এছিয়া আৰু ইষ্ট এছিয়া-পেচিফিক অঞ্চলত দুটাকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত এটাকৈ স্থান লাভ কৰিব । দহটা দলৰ গ্ল’বেল কোৱালিফায়াৰৰ পৰা শীৰ্ষ দুটা দলে ২০২৮ চনৰ মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপত বাকী স্থান দখল কৰিব ।
ইফালে, ২০২৮ চনৰ লছ এঞ্জেলছ গেমছত ক্ৰিকেটৰ অলিম্পিকৰ বাবে অন্তিম পৰ্যায়ৰ যোগ্যতা অৰ্জনকাৰী প্ৰতিযোগিতাৰ স্থান আৰু তাৰিখসমূহ নিশ্চিত কৰিছে । এহা ২০২৮ চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ’ব পুৰুষৰ অলিম্পিক কোৱালিফায়াৰ । আনহাতে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৫ মাৰ্চলৈ বাংলাদেশত অনুষ্ঠিত হ’ব মহিলাৰ অলিম্পিক কোৱালিফায়াৰ । দুয়োখন কোৱালিফায়াৰতে দুটা গ্ৰুপত আঠটা দলক অম্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব, প্ৰতিখন প্ৰতিযোগিতাতে ১৩খন মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
লগতে পঢ়ক:প্ৰতিশোধ পূৰণ; ১৯ অনূৰ্ধ্ব এছিয়া কাপত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি ভাৰতৰ খিতাপ দখল
দুচকুৰ অন্ধকাৰ নাশি মনৰ জ্যোতিৰে জ্যোতিস্মান হৈ 'অসম গৌৰৱ'লৈ চিমু দাসৰ যাত্ৰা