শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ
ভাৰতৰ ১৮৩ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই ২০ অভাৰত ১১১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় ।
Published : September 14, 2026 at 7:46 AM IST
ডুবাই : ভাৰতে ডুবাইত দেওবাৰে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অভিলেখসংখ্যক অষ্টমবাৰৰ বাবে মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰে ।
খেলখনত শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু উপ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধনাই উজ্জ্বল অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পাছতে শ্ৰীচৰণী আৰু দীপ্তি শৰ্মাই চমৎকাৰী বলিং কৰি দলটোক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ।
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup 🇮🇳
Take. A. Bow 🙌#WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
অ’পেনাৰ শ্বেফালী (৬৮) আৰু মান্ধনাই (৫৯) মাত্ৰ ৭৭ বলত ১২৯ ৰাণ সংযোজন কৰি ভাৰতক ২০ অভাৰত ৫ উইকেটত ১৮৩ ৰাণলৈ আগুৱাই লৈ যায় ৷
ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীচৰণীয়ে উজ্জ্বল বলিং কৰি ২০ ৰাণত ৪ উইকেট আৰু দীপ্তিয়ে ১৯ ৰাণত তিনিটা উইকেট দখল কৰি শ্ৰীলংকাক ২০ অভাৰত ১১১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ।
লগতে পঢ়ক : মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল : পৰাজয়ৰ পোতকৰ বাবে ভাৰতৰ সোণালী সুযোগ