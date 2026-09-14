ETV Bharat / sports

শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্টমবাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ

ভাৰতৰ ১৮৩ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত শ্ৰীলংকাই ২০ অভাৰত ১১১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অল আউট হয় ।

INDIA WIN WOMENS ASIA CUP
মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল ভাৰতৰ (X@BCCIWomen)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 7:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই : ভাৰতে ডুবাইত দেওবাৰে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন শ্ৰীলংকাক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি অভিলেখসংখ্যক অষ্টমবাৰৰ বাবে মহিলা এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰে ।

খেলখনত শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু উপ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধনাই উজ্জ্বল অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পাছতে শ্ৰীচৰণী আৰু দীপ্তি শৰ্মাই চমৎকাৰী বলিং কৰি দলটোক জয়ৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় ।

অ’পেনাৰ শ্বেফালী (৬৮) আৰু মান্ধনাই (৫৯) মাত্ৰ ৭৭ বলত ১২৯ ৰাণ সংযোজন কৰি ভাৰতক ২০ অভাৰত ৫ উইকেটত ১৮৩ ৰাণলৈ আগুৱাই লৈ যায় ৷

ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীচৰণীয়ে উজ্জ্বল বলিং কৰি ২০ ৰাণত ৪ উইকেট আৰু দীপ্তিয়ে ১৯ ৰাণত তিনিটা উইকেট দখল কৰি শ্ৰীলংকাক ২০ অভাৰত ১১১ ৰাণত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে ।

লগতে পঢ়ক : মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল : পৰাজয়ৰ পোতকৰ বাবে ভাৰতৰ সোণালী সুযোগ

TAGGED:

এছিয়া কাপ
এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল
উপ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধনা
দীপ্তি শৰ্মা
INDIA WIN WOMENS ASIA CUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.