ETV Bharat / sports

মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা; জানক কোন খেলুৱৈয়ে পালে দলত স্থান

মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপৰ দশম সংস্কৰণ ১২ জুনৰ পৰা ৫ জুলাইলৈ ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১৪ জুনত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷

WOMENS T20 WORLD CUP 2026
মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 7:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড চমুকৈ বিচিচিআইয়ে শনিবাৰে ভাৰতৰ ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰে ৷ শনিবাৰে বাছনি সমিতিৰ বৈঠকৰ অন্তত বিচিচিআইয়ে দলটোক চূড়ান্ত কৰে ৷

এই বৈঠকত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ, মুখ্য প্ৰশিক্ষক অমল মজুমদাৰ, বাছনি সমিতিৰ অধ্যক্ষ অমিতা শৰ্মা আৰু বিচিচিআইৰ সম্পাদক দেৱজিৎ লন শইকীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ইংলেণ্ডৰ টি-২০ৰ বাবে ভাৰতৰ দল :

হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধনা, শ্বেফালী বাৰ্মা, ৰিচা ঘোষ, যস্তিকা ভাটিয়া, নন্দিনী শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, ৰাধা যাদৱ, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, ৰেনুকা সিং, শ্ৰেয়ংকা পাটিল, শ্ৰী চৰাণী, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, অনুষ্কা শৰ্মা আৰু দীপ্তি শৰ্মা ৷

ইংলেণ্ডত ১২ জুনৰ পৰা ৫ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপৰ দশম সংস্কৰণ ৷ ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়া, বাংলাদেশ, নেদাৰলেণ্ড, পাকিস্তান, আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে গ্ৰুপ এত স্থান লাভ কৰিছে আৰু ১৪ জুনত দলটোৱে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷

ভাৰতৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ সূচী :

  • ১৪ জুন - ভাৰত বনাম পাকিস্তান, এডগবাষ্টন
  • ১৭ জুন - ভাৰত বনাম নেদাৰলেণ্ড, লৰ্ডছ
  • ২১ জুন - ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা, মানচেষ্টাৰ
  • ২৫ জুন - ভাৰত বনাম বাংলাদেশ, মানচেষ্টাৰ
  • ২৮ জুন - ভাৰত বনাম বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া, লৰ্ডছ

ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছিৰিজৰ সূচী:

  • প্ৰথম টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়: ২৮ মে’, চেলমছফৰ্ড
  • দ্বিতীয় টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়: ৩০ মে’, ব্রিষ্টল
  • তৃতীয় টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়: ২ জুন, টাউণ্টন

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে লৰ্ডছ টেষ্টৰ বাবে ভাৰতৰ দল

হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধনা, শ্বেফালী বাৰ্মা, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, প্ৰতিকা ৰাৱল, শ্ৰী চৰাণী, যস্তিকা ভাটিয়া, নন্দিনী শৰ্মা, হৰলীন দেওল, ৰেনুকা সিং ঠাকুৰ, ক্ৰান্তি গৌড়, ছাইলী সাতঘৰে, স্নেহ ৰাণা ৷

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলা বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু বিশ্বকাপৰ অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ১০ৰ পৰা ১৩ জুলাইলৈ লৰ্ডছত একক টেষ্ট মেচ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ বাবে ঘোষণা ভাৰতীয় মহিলা দল: দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কোন কোন ?

TAGGED:

মহিলা টি ২০ বিশ্বকাপ ২০২৬
হৰমনপ্ৰীত কৌৰ
বিচিচিআই
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMENS T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.