২০৩৬ চনটো ভাৰতৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে বহু উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হোৱাৰ সম্ভাৱনা
ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যি উদ্দেশ্য, সেয়া সফল কৰি তুলিবলৈ ‘ৰাইজিং টুগেদাৰ’ শীৰ্ষক বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷
Published : October 8, 2026 at 5:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আৰু পেৰালিম্পিক গেমছ আয়োজনৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা চহৰ আৰু দেশৰ নাম সন্দৰ্ভত চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সমিতিয়ে এক ঘোষণা আগবঢ়াইছিল ৷ এই ঘোষণাক ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাই আদৰণি জনাইছে ।
গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অলিম্পিক আৰু পেৰালিম্পিক গেমছসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল ৷ বিগত ওঠৰ মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সমিতিৰ সৈতে হোৱা ফলপ্ৰসূ আৰু গঠনমূলক বৈঠকৰ জৰিয়তে এই প্ৰচেষ্টা গঢ় লৈ উঠিছে ।
ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰতৰ ‘ৰাইজিং টুগেদাৰ’ৰ দৃষ্টিভংগীয়ে এই বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰে যে ২০৩৬ চনটো দেশখনৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে বহু উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ স্থিতিৰ সালসলনি আৰু অলিম্পিক গেমছৰ জৰিয়তে দেশখনৰ খেলুৱৈসকলক একত্ৰিত কৰা হ’ব ।’’
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰতৰ বাবে অলিম্পিক আৰু পেৰালিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰাটো ক্ৰীড়াক ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এক সুবৰ্ণ সুযোগ হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব ৷ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিসৰত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাটোৱেই হৈছে এই পৰিকল্পনাৰ মূল লক্ষ্য ৷ ই দেশখনৰ লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীক খেল উপভোগ কৰাৰ সলনি খেলিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ৷ এক সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব আৰু দেশৰ ক্ৰীড়া, শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰৰ সুযোগ লাভৰ ক্ষেত্ৰত এক বাহক হিচাপে কাম কৰিব ।’’
এইক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাই কয়, ‘‘ভাৰতে এই গেমছ অনুষ্ঠিত কৰি বিশ্বৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত নিজৰ নাম নিগাজী কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰাই নহয়, বৰং দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে ক্ৰীড়াক সংযোজিত কৰি দেশখনৰ যুৱচামৰ সৈতে ক্ৰীড়াৰ পৰিৱৰ্তনশীল শক্তিক সংযোজিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ৷’’
ভাৰতত অলিম্পিক গেমছ অনুষ্ঠিত হ’লে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব ৷ ই প্ৰায় এক কোটি লোকক ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত সংযোজিত কৰি খেলত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ-সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ ভাৰতে অলিম্পিক সংস্থাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে কাম কৰিলে দেশখনৰ সাংস্কৃতিক দিশটোকো প্ৰতিফলিত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ৷
এই সম্পৰ্কে ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ সভাপতি পিটি ঊষাই কয়, ‘‘২০৩৬ চনৰ অলিম্পিক আৰু পেৰালিম্পিক গেমছৰ বাবে ভাৰতৰ যি সপোন আৰু দৃষ্টিভংগী, তাৰ প্ৰতি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সমিতিয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাত আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷ অনাগত সময়ত এই গেমছ আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচিত কিছুসংখ্যক গোটত ভাৰতকো স্থান দিয়াৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ভাৰতৰ বাবে 'ৰাইজিং টুগেদাৰ' কেৱল এটা শ্ল’গান নহয়, বৰং ই অলিম্পিক আয়োজনৰ যি সপোন, তাৰ আঁৰত থকা ভাৰতৰ শক্তি, উচ্চাকাংক্ষা আৰু বৈচিত্ৰক একত্ৰিত কৰাৰ দৃঢ় সংকল্প ৷
কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডবিয়াই কয়, ‘‘২০৩৬ চনত অলিম্পিক আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যি লক্ষ্য, সেয়া এটা তেনেই সৰল ধাৰণা ৷ ক্ৰীড়াই আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত সহায় কৰিব পাৰে ৷ অলিম্পিক আৰু পেৰালিম্পিক গেমছৰ আয়োজকে লাখ লাখ ভাৰতীয়ক ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু দেশৰ যুৱচামৰ বাবে শিক্ষা, কৰ্ম সংস্থাপন আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ নতুন দ্বাৰ মুকলি কৰিব ৷’’
লগতে পঢ়ক: জাতীয় ক্ৰিকেট দলত অসমীয়াৰ স্থান: অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে দৰঙৰ জিণ্টিমণি কলিতাৰ সাফল্য