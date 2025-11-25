২০৩৬ চনত অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত : ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী
‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশনাত চৰকাৰে ক্ৰীড়াৰ বিকাশৰ বাবে এক শক্তিশালী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷’’ এই ভাষ্য ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মাণ্ডবিয়াৰ ৷
Published : November 25, 2025 at 10:50 AM IST
জয়পুৰ : ভাৰত ইতিমধ্যে ক্ৰীড়াৰ দিশত বহুখিনি আগবাঢ়িছে ৷ কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডবিয়াই সোমবাৰে কয় যে ভাৰতে উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ দৃষ্টিভংগীৰে আগবঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ ২০৩৬ চনত অলিম্পিক গেমছ আয়োজনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
সোমবাৰে সন্ধিয়া ছাৱাই মান সিং ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত পঞ্চম খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্ছিটি গেমছৰ মুকলি সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মাণ্ডবিয়াই কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশনাত চৰকাৰে ক্ৰীড়াৰ বিকাশৰ বাবে এক শক্তিশালী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টি কৰিছে ।’’
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘খেলো ইণ্ডিয়া স্কুল গেমছ, য়ুথ গেমছ আৰু ইউনিভাৰ্ছিটি গেমছৰ দৰে পদক্ষেপসমূহ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক চিনাক্ত কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰে চিনাক্ত কৰি উলিওৱা খেলুৱৈসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন ক্ৰীড়া বিদ্যালয় আৰু চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্সত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ৷’’
ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাই কয়, ‘‘ৰাজস্থানৰ সাতটা বিভাগত আয়োজন কৰা বিশ্ববিদ্যালয় গেমছত সমগ্ৰ ভাৰতৰ প্ৰতিভাৱান যুৱ খেলুৱৈসকলক একত্ৰিত কৰা হৈছে ।’’ তেওঁ আৰু কয় যে এই অনুষ্ঠান কেৱল প্ৰতিযোগিতাই নহয়, অলিম্পিককে ধৰি বৃহত্তৰ সপোনৰ দিশত খেলুৱৈসকলৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি ।
ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাই কয় যে ক্ৰীড়াই অনুশাসন, অধ্যৱসায় আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ক্ষমতা জগাই তোলে । স্বামী বিবেকানন্দৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ যুৱক-যুৱতীসকলক উঠিবলৈ, জাগিবলৈ আৰু নতুন শিখৰ জয় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনায় । কেন্দ্র আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহ ক্ৰীড়াৰ প্রচাৰ আৰু সকলো প্রয়োজনীয় সা-সুবিধা প্রদানৰ বাবে দায়বদ্ধ বুলিও ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷
