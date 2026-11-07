১৩ বছৰীয়া বৰ্ণিল কেৰিয়াৰৰ অন্ত, টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ ঘোষণা মহম্মদ ছামীৰ
শুকুৰবাৰে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি ছামীয়ে ক্ৰিকেটৰ দীঘলীয়া ফৰ্মেটত নিজৰ ১৩ বছৰীয়া বৰ্ণিল কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলায় ৷
Published : November 7, 2026 at 10:32 AM IST
কলকাতা: টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ ভাৰতীয় বেগী বলাৰ মহম্মদ ছামীৰ ৷ শুকুৰবাৰে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰি ছামীয়ে ক্ৰিকেটৰ দীঘলীয়া ফৰ্মেটত নিজৰ ১৩ বছৰীয়া বৰ্ণিল কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলায় ৷ অৱশ্যে তেওঁ বগা বলৰ ফৰ্মেটত (এদিনীয়া আৰু টি-২০ ত) খেলিব বুলি লগতে উল্লেখ কৰে ।
৬৪খন মেচত ২২৯ টা উইকেট দখলেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট যাত্ৰাৰ অন্ত পেলোৱা মহম্মদ ছামী কপিল দেৱ (৪৩৪), জাহিৰ খান (৩১১), ঈশান্ত শৰ্মা (৩১১), জাভাগল শ্ৰীনাথ (২৩৬), যশপ্ৰীত বুমৰা (২৩৪)ৰ পিছতে দেশৰ হৈ টেষ্টত ষষ্ঠ সফল পেচাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০২৫ চনৰ চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ পিছ ৰে পৰা ভাৰতীয় দলৰ পৰা আঁতৰি থকা ৩৬ বছৰীয়া ছামীয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
ছামীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত কয়, ‘‘মই বগা জাৰ্চি এৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ সৈতে জড়িত স্মৃতি কেতিয়াও নহয় । যেতিয়া মই প্ৰথম ভাৰতৰ টেষ্ট জাৰ্চি পিন্ধিছিলো, তেতিয়া মোৰ এটা সপোন আছিল — মোৰ দেশৰ বাবে কিবা এটা কৰা । তাৰ পিছত প্ৰতিটো উইকেট, প্ৰতিটো সংগ্ৰাম, প্ৰতিটো আঘাত আৰু প্ৰতিটো প্ৰত্যাৱৰ্তনে মোক কিবা নহয় কিবা এটা শিক্ষা দিছিল ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘টেষ্ট ক্ৰিকেট মোৰ বাবে কেৱল এটা ফৰ্মেট নহয়, ই মোৰ জীৱনৰ এক অতি বিশেষ অংশ । আজি মই গধুৰ মন আৰু সীমাহীন সুন্দৰ স্মৃতিৰে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ।’’
উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোহা জিলাৰ সহস্পুৰ আলিনগৰ গাঁৱত থকা নিজৰ ফাৰ্ম হাউচৰ পৰা পোষ্ট কৰা ভিডিঅ’ মেছেজত ছামীয়ে ক্ৰিকেটৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ফৰ্মেটত কটোৱা সময়খিনি আলোকপাত কৰি কয় যে এই সময়খিনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু কেইবাটাও উত্থান-পতনৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হৈছে ।
‘‘১৩ বছৰৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰা । এই গাঁৱৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ, বহু উত্থান-পতন দেখিছোঁ আৰু অৱশেষত আজিৰ দিনটো অৰ্থাৎ ৬ নৱেম্বৰতে মই টেষ্ট কেপ আৰু ৰঙা বলটো পাইছিলোঁ ।’’ ছামীয়ে কয় ৷
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
২৭৯ নম্বৰৰ ভাৰতৰ টেষ্ট কেপ লাভ কৰা ছামীয়ে কয় যে এই ফৰ্মেটে তেওঁক ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিচয় গঢ় দিছে । ‘‘বহু কষ্টৰ অন্তত এই কেপটো উপাৰ্জন কৰিলোঁ । আজি এই যাত্ৰাত ১৩ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ । এই টুপী আৰু ৰঙা বলটোৱে মোক মহম্মদ ছামী কৰি তুলিলে । এই যাত্ৰাত বহু উত্থান-পতন ঘটিছিল । মই পৰিলোঁ, কিন্তু এই কেপ আৰু বলৰ বাবে পুনৰ উঠিলোঁ।’
তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক আৰু সমৰ্থকসকলক ধন্যবাদ জনাই ছামীয়ে লগতে কয়, ‘‘মই মোৰ প্ৰশিক্ষক আৰু অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । মোৰ অনুৰাগীসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ ।’’
২০১৩ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ইডেন গাৰ্ডেনত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট খেলত অভিষেক ঘটা ছামীয়ে । নতুন আৰু পুৰণি বল দুয়োটাৰে সৈতে ছিম আৰু ছুইং সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতাই তেওঁক ভাৰতৰ পেচ আক্ৰমণৰ এক মূল উপাদান কৰি তুলিছিল । দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু ভাৰতত ৩৫খন টেষ্টত ১৩১টা উইকেট দখল কৰি ২৫ তকৈ কম গড় অৰ্জন কৰিছিল ছামীয়ে । তেওঁৰ কিছুমান স্মৰণীয় প্ৰদৰ্শন দেখা গৈছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ।
২০১৮ চনত ভাৰতৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত জোহান্সবাৰ্গ টেষ্টৰ দ্বিতীয় ইনিংছত ২৮ ৰাণৰ বিনিময় ৫ টা উইকেট দখল কৰি সংখ্যা ঘূৰাই দি আলহী দলটোক বিজয় নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে । আফ্ৰিকান দেশখনলৈ ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী ভ্ৰমণত চেঞ্চুৰিয়ানত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী টেষ্টত তেওঁ ৮ টা উইকেট দখল কৰে ।
২০২৩ চনত লৰ্ডছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলখনেই আছিল ছামীৰ শেষৰখন টেষ্ট খেল । পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতৰ বাবে তেওঁৰ কেৰিয়াৰত ব্যাঘাত জন্মে যদিও ভাৰতৰ হোৱাইট বল ছেটআপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ আছিল । টেষ্টৰ পৰা অৱসৰ ল’লেও তেওঁৰ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ অন্ত নপৰে বুলি স্পষ্ট কৰি ছামীয়ে কয় যে তেওঁ বগা বলৰ ক্ৰিকেট খেলি থাকিব আৰু মাজে মাজে চাৰিদিনীয়া মেচতো অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
‘‘মই ৬ নৱেম্বৰত এই টুপী লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু আজি ৬ নৱেম্বৰ, মই আজি এই যাত্ৰাৰ অন্ত পেলাব বিচাৰোঁ । কিন্তু ঘৰুৱা প্ৰতিযোগিতাই হওক বা আই পি এলতেই হওক, মই বগা বল ক্ৰিকেট খেলি যাম । যদি মই ফিট হৈ থাকোঁ, তেন্তে মই চাৰিদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলি থাকিম, কিন্তু মোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট কেৰিয়াৰৰ অন্ত পেলালোঁ । এই ফৰ্মেটত মোৰ যাত্ৰা ইয়াতেই শেষ হ'ব ।" ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফীৰ বাবে পশ্চিম বংগ দলত ছামীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও চলি থকা ছিজনত পশ্চিম বংগৰ হৈ তিনিখন ৰঞ্জী ট্ৰফী মেচ খেলি ১৪ টা উইকেট দখল কৰিছিল ছামীয়ে । তেওঁ বিচিচিআই আৰু ক্ৰিকেট এছ’চিয়েশ্যন অৱ বেংগল (চিএবি)ক ধন্যবাদ জনাই ভিডি’ৰ সামৰণি মাৰে ৷ সমগ্ৰ দেশৰ পৰা আৰু অধিক যুৱ ক্ৰিকেটাৰ ওলাই আহিব বুলিও ছামীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে । ‘‘মই আপোনালোক সকলোকে ভাল পাওঁ ৷ আশা কৰিছোঁ আৰু বহু প্ৰতিভাৰ উত্থান হ'ব । বিচিচিআই আৰু ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন অৱ বেংগললৈ বহুত ধন্যবাদ ।’’
লগতে পঢ়ক:
প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচত ভাৰতৰ সহজ জয়, পাঁচ উইকেটত পৰাস্ত নিউজিলেণ্ড