ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এদিনীয়া দল ঘোষণা; কোহলীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা

ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এদিনীয়া দল ঘোষণা; কোহলীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা
১৫ জনীয়া দলত ৰখা হৈছে যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠা নাই বিৰাট কোহলী । অক্ষৰ পেটেল আৰু বুমৰাহকো দলত স্থান দিয়া হৈছে ।
Published : June 21, 2026 at 6:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : অহা ১৪ জুলাইৰ পৰা ভাৰতীয় দলে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলা খেলিব । যাৰ বাবে ভাৰতে ১৫ জনীয়া দল ঘোষণা কৰিছে । শুভমন গিলে নেতৃত্ব দিব দলটোক । আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত দলত নথকা অক্ষৰ পেটেল পুনৰ দললৈ উভতি আহিছে । ১৫ জনীয়া দলত বিৰাট কোহলী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যদিও তেওঁৰ অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা আছে । বিচিচিআইৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে দেওবাৰে পুৰুষ দলৰ বাছনি সমিতিয়ে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আগন্তুক এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে ভাৰতৰ দল বাছনি কৰিছে ।
দললৈ উভতি আহিছে অক্ষৰ পেটেল আৰু যশপ্ৰীত বুমৰাহ
আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এদিনীয়া শৃংখলাত দলত স্থান পোৱা নাছিল অক্ষৰ পেটেল আৰু যশপ্ৰীত বুমৰাহে । ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দুয়োগৰাকী খেলিব । কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নিদিলেও ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপ আৰু ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগত খেলাৰ পিছত কামৰ বোজা পৰিচালনা কৰাটোৱেই যেন ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ আছিল ।
যশস্বী জয়ছোৱাল, প্ৰিন্স যাদৱ আৰু হৰ্ষ ডুবে বাহিৰ
আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত প্ৰিন্স যাদৱ আৰু হৰ্ষ ডুবেক সুযোগ দিয়া হৈছিল যদিও ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দলৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অধিক অভিজ্ঞ খেলুৱৈৰ বাবে তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ল । আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱাৰ পিছতো জয়ছোৱালক বাদ দিয়া হৈছে ।
বিৰাট কোহলীৰ দলত অংশগ্ৰহণক লৈ অনিশ্চয়তা
২০২৬ চনৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ (আইপিএল) ফাইনেলৰ পিছৰে পৰা কোহলী আঘাতৰ সৈতে যুঁজি আছে । আৰচিবিৰ হৈ খেলাৰ সময়তো তেওঁ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । হেমষ্ট্ৰিঙৰ আঘাতৰ বাবে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধেও শৃংখলাৰ পৰা তেওঁ বাহিৰ হৈছিল । ২০২৭ চনৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে কোহলীৰ বিল্ডআপত মূল ভূমিকা লোৱাৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে কোহলীৰ অংশগ্ৰহণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।
বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও খেলিব নোৱাৰিব
বিচিচিআইয়ে নতুন আপডেট দি কয় যে আইপিএল ২০২৬ত বাওঁ ভৰিৰ আঘাতৰ বাবে স্পিনাৰ বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিচিচিআই চিঅ'ইত পুনৰ্বাসনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত থকাৰ বাবে আয়াৰলেণ্ড শৃংখলাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে ।
ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এদিনীয়া দল
শুভমন গিল (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলী, শ্ৰেয়স আয়াৰ (উপ অধিনায়ক), কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, অক্ষৰ পেটেল, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, কুলদীপ যাদৱ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শদ্বীপ সিং, গুৰনূৰ ব্ৰাৰ ।
আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ টি-২০ দল
শ্ৰেয়স আয়াৰ (অধিনায়ক), অভিষেক শৰ্মা, সঞ্জু ছেমছন (উইকেটকীপাৰ), ঈশান কিষাণ (উইকেটকীপাৰ), শিৱম ডুবে, তিলক বাৰ্মা (উপ অধিনায়ক), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, অক্ষৰ পেটেল, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, ৰবি বিষ্ণৈ, হৰ্ষিত ৰাণা, অৰ্শদীপ সিং, প্ৰিন্স যাদৱ, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।
লগতে পঢ়ক :
নেডাৰলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত ছুইডেন, আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীৰ জয়, কুৰাকাওৱে-ইকুৱেডৰ মাজত ড্ৰ’, জাপানৰ হাতত পৰাস্ত টিউনিছিয়া