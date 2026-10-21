এছিয়ান পেৰা গেমছ ২০২৬: তৃতীয় দিনা ৩টা স্বৰ্ণসহ ১১টাকৈ পদক লাভ ভাৰতৰ, পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত ভাৰত
ভাৰতে বৰ্তমানলৈ ১২টা সোণ, ১৬টা ৰূপ আৰু ১৮টা ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ মুঠ ৪৬ টা পদক লাভ কৰিছে ৷
Published : October 21, 2026 at 1:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : জাপানৰ নাগোয়াত হৈ থকা ২০২৬ চনৰ এছিয়ান পেৰা গেমছত ভাৰতৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত আছে ৷ বুধবাৰে তৃতীয় দিনা ভাৰতীয় পেৰা এথলীটসকলে তিনিটা স্বৰ্ণ পদকেৰে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে ৷ হাই জাম্প আৰু শ্বট পুটত ভাৰতে তিনিটা স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰে ৷
ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে বুধবাৰৰ দিনটোত বৰ্তমান পৰ্যন্ত ১১টা পদক লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰ লগতে ১২টা সোণ, ১৬টা ৰূপ আৰু ১৮টা ব্ৰঞ্জৰ পদকৰে ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা ৪৬ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত আছে ৷
বুধবাৰৰ দিনটোত ভাৰতে অৰ্জন কৰা পদক
- শ্বট পুটত শচীন খিলাৰীয়ে লাভ কৰিলে সোণৰ পদক
শচীন চাৰ্জেৰাও খিলাৰীয়ে পুৰুষৰ শ্বট পুট এফ৪৬ ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ইভেণ্টত ভাৰতে তিনিওটা পদক লাভ কৰে । শচীনে নিজৰ ষষ্ঠ আৰু অন্তিম থ্ৰ’ত ১৫.৮৭ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে প্ৰথম স্থান দখল কৰি পূৰ্বৰ গেমছৰ ১৫.৬৭ মিটাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰে । মহম্মদ ইয়াছিৰেও তৃতীয় প্ৰচেষ্টাত ১৫.০৬ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পাৰবীনে ১৪.৯৪ মিটাৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । শচীনে পেৰিছ পেৰালিম্পিকত ৰূপৰ পদক আৰু পূৰ্বৰ এছিয়ান পেৰা গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল ।
শচীনে নিজৰ ষষ্ঠ আৰু অন্তিম থ্ৰ’ত ১৫.৮৭ মিটাৰ থ্ৰ’ৰে প্ৰথম স্থান দখল কৰি পূৰ্বৰ গেমছৰ ১৫.৬৭ মিটাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ শচীনে পেৰিছ পেৰালিম্পিকত ৰূপৰ পদক আৰু যোৱা এছিয়ান পেৰা গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ৷
- পুৰুষৰ হাই জাম্পত প্ৰবীণ কুমাৰৰ স্বৰ্ণ লাভ
পুৰুষৰ হাই জাম্প টি ৪৪/৬৪ ইভেণ্টত প্ৰবীণ কুমাৰে নতুন অভিলেখেৰে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ৷ প্ৰবীণে ২.০৫ মিটাৰ জাম্প কৰি প্ৰথম স্থান লাভ কৰে ৷
- শ্বট পুটত আয়ুষ বাৰ্মাৰ স্বৰ্ণ
পুৰুষৰ শ্বট পুট এফ ৫৩ ইভেণ্টত আয়ুষ বাৰ্মাই ভাৰতৰ হৈ দ্বিতীয়টো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে ৷ আয়ুযে পঞ্চম প্ৰচেষ্টাত ৮.১৬ মিটাৰ থ্ৰ’ কৰি প্ৰথম স্থান দখল কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে পুৰুষৰ জেভলিন থ্ৰ’ এফ৫৩/এফ৫৪ ইভেণ্টত আয়ুযে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল ৷