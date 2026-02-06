৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়নত পৰিণত ভাৰত
খিতাপ জয়ৰ নায়কত পৰিণত বৈভৱ সূৰ্যবংশী । ইংলেণ্ডৰ সন্মুখত ৪১২ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ভাৰতে ।
Published : February 6, 2026 at 10:10 PM IST
হাৰাৰে: ২০২৬ চনৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত ফাইনেল মেচত ভাৰতে ইংলেণ্ডক ১০০ ৰাণত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ এয়া ষষ্ঠটো খিতাপ ।
বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ ১৭৫ ৰাণ আৰু শক্তিশালী বলিং প্ৰদৰ্শনে ভাৰতক ঐতিহাসিক বিজয় প্ৰদান কৰে ৷ ইংলেণ্ডে ৪০.২ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিল ৩১১ ৰাণ ৷
India dominate England to seal a record sixth Men's #U19WorldCup title 🏆— ICC (@ICC) February 6, 2026
Watch the highlights here 🎥⬇️https://t.co/8vzOdYAxCh
ইংলেণ্ডে ২৮ বছৰীয়া খিতাপ জয়ৰ ব্যৰ্থতাৰ অন্ত পেলাবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও পুনৰ এবাৰ দলটো ব্যৰ্থ হয় ৷
শুকুৰবাৰে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ ৫৫ টা বলতে ভাৰতৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুত শতক অৰ্জনৰ অভিলেখ আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উইল মালাজচুকৰ নামত, যিয়ে শেহতীয়াকৈ উইণ্ডহ’কত জাপানৰ বিৰুদ্ধে ৫১ টা বলত শতক অৰ্জন কৰিছিল ।
ভাৰতৰ ১৪ বছৰীয়া অ’পেনিং বেটছমেন সূৰ্যবংশীয়ে মাত্ৰ ৩২ টা বলত অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে । ৮০ টা বলত ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনগৰাকীৰ ইনিংছটোত আছিল ১৫ টা চাৰি আৰু ১৫ টা ছয় ৷ মেনি লামছডেনৰ বলত থমাছ ৰিভছে কেচ আয়ত্ব কৰি তেওঁক ধৰাশায়ী কৰে ৷
🚨 INDIA WON THE U19 WORLD CUP FOR THE RECORD 6TH TIME. 🚨 pic.twitter.com/bo9Z9AK7Wk— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 6, 2026
৫১ টা বলত ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত উইকেট হেৰুৱাই অধিনায়ক মাত্ৰেই । মেচখনৰ ১৪ নং অভাৰত ভাৰতে ১০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ।
আনহাতে, দলৰ চতুৰ্থটো উইকেটৰ ৰূপত ভাৰতে হেৰুৱাই বিহান মালহোত্ৰা(৩০ ৰাণ)ৰ উইকেট ৷ তেওঁ জেমছ মিণ্টোৰ বলত বেন ডকিন্সৰ হাতত কেচ তুলি দি আউট হয় ৷ ৩২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিয়েই আউট হয় বেদান্ত ত্ৰিবেদী । ভাৰতে ৯ নং উইকেটটো দলীয় স্ক’ৰ ৪১১ ৰাণত হেৰুৱাইছিল ।
ভাৰতীয় যুৱ বেটছমেন বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় দ্ৰুততম শতক অৰ্জন কৰি মাইলৰ খুঁটি স্পৰ্শ কৰে ৷ নিজৰ ইনিংছৰ জৰিয়তে বেটছমেনগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ বহু অভিলেখ ভংগ কৰে ৷ সূৰ্যবংশীয়ে ৮০ টা বলত ১৭৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ ক্ৰিকেটত ১৫০ ৰাণ(৭১টা বলত) কৰা সৰ্বাধিক দ্ৰুত খেলুৱৈত পৰিগণিত হয় ।
TEAM INDIA LIFTS THE U19 WORLD CUP TROPHY. 🇮🇳pic.twitter.com/qihUv1JGML— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 6, 2026
যুৱ এদিনীয়া ইনিংছত যিকোনো খেলুৱৈৰ সৰ্বাধিক ছয়ৰ অভিলেখো এতিয়া আছে সূৰ্যবংশীৰ নামত ৷ বিগত ডিচেম্বৰ মাহত আই চি চি এ ডুবাইত অনুষ্ঠিত মেচত সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ বিৰুদ্ধে ১৪ টা ছয়ৰ নিজৰেই অভিলেখ ভংগ কৰিছিল বেটছমেনগৰাকীয়ে ।
ভাৰতীয় অধিনায়ক আয়ুষ মাত্ৰেই টছত জয়লাভ কৰি আই চি চি ১৯ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ আজিৰ খেলখনত ভাৰতীয় দলৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ৷ তাৰ সলনি ইংলেণ্ডৰ দলত এলেক্স ফ্ৰেন্সৰ ঠাইত স্থান লাভ কৰে এলেক্স গ্ৰীণে ৷ ইংলেণ্ডে দলৰ মূল একাদশত মাত্ৰ এজন খেলুৱৈৰ সালসলনি ঘটায় ৷
মন কৰিবলগীয়া যে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ড ফাইনেলত মুখামুখি হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ চনৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপত মুখামুখি হৈছিল দুয়োটা দল ৷ ভাৰতে এই পৰ্যন্ত ৬ বাৰকৈ দখল কৰিছে খিতাপ । ২০০০, ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, ২০২২ আৰু ২০২৬ চনৰ বাবে বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় দলটো ৷ আনহাতে, ইংলেণ্ডে ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্বকাপত মাত্ৰ এবাৰহে জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰিছে ৷
ভাৰতৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ প্লেয়িং - ১১
এৰন জৰ্জ, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, আয়ুষ মাত্ৰে(অধিনায়ক), বিহান মালহোত্ৰা, বেদান্ত ত্ৰিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু(উইকেটকৰক্ষক), আৰ এছ অম্বৰীশ, কনিষ্ক চৌহান, খিলান পেটেল, হেনিল পেটেল আৰু দীপেশ দেৱেন্দ্ৰন ।
ইংলেণ্ডৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধ প্লেয়িং - ১১
বেন ডকিন্স, জোচেফ মূৰছ, বেন মেচ, থমাছ ৰিউ(উইকেটকৰক্ষক/অধিনায়ক), কেলেব ফকনাৰ, ৰালফি এলবাৰ্ট, ফাৰহান আহমেদ, চেবাষ্টিয়ান মৰ্গান, জেমছ মিণ্টো, মেনি লামছডেন আৰু এলেক্স গ্ৰীণ ।
লগতে পঢ়ক: চতুৰ্থবাৰতো বিফলতাৰ মুখ দেখিলে দিল্লীয়ে; একেৰাহে ডব্লিউ পি এলৰ দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল আৰ চি বিৰ