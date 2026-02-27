জিম্বাবুৱেক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত ভাৰতৰ, এতিয়াও সজীৱ ছেমি ফাইনেলৰ আশা

জিম্বাবুৱেক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত ভাৰতৰ, এতিয়াও সজীৱ ছেমি ফাইনেলৰ আশা
ভাৰতৰ ২৫৬ ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৮৪ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
Published : February 27, 2026 at 12:14 AM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয়খন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ছুপাৰ ৮ মেচত ভাৰতে জিম্বাবুৱেক ৭২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ আশা জীয়াই ৰাখিছে । ভাৰতে এতিয়া টি-২০ বিশ্বকাপৰ শীৰ্ষ চাৰিটা স্থানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ছুপাৰ ৮ৰ অন্তিমখন খেলত পৰাস্ত কৰিব লাগিব । ১ মাৰ্চত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত অনুষ্ঠিত হ’ব এই মেচখন ।
চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত আজিৰ খেলখনত জিম্বাবুৱেই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ বাছি লয় । প্ৰথমে বেটিং কৰি ভাৰতে ২০ অভাৰত ৪ উইকেট হেৰুৱাই ২৫৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, যিটো বৰ্তমানৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক দলীয় স্ক’ৰ ।
ইয়াৰ উত্তৰত জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৬টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১৮৪ ৰাণহে মেনেজ কৰিব পাৰিছিল । ব্রায়ান বেনেটে ৮টা চাৰি আৰু ৬টা ছয়ৰ সহায়ত ৫৯টা বলত ৯৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এক উজ্জ্বল অপৰাজিত ইনিংছ খেলে । অধিনায়ক ছিকন্দৰ ৰাজাইও ২১টা বলত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, যিটো তেওঁৰ দলৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক স্ক’ৰ ।
ভাৰতৰ হৈ সৰ্বাধিক সফল বলাৰ আৰ্শদীপ সিঙে ৪ অভাৰত ২৩ ৰাণত ৩টা উইকেট দখল কৰে । বৰুণ, অক্ষৰ আৰু ডুবেয়েও এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ২৩ বলত ৫০ ৰাণ আৰু তিলক বৰ্মাই ১৬ বলত অপৰাজিত ৪৪ ৰাণ কৰি ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ৰাণ সংগ্ৰহত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । জিম্বাবুৱেৰ হৈ টিনোটেণ্ডা মাপোছা, ব্লেছিং মুজাৰাবানি, ৰিচাৰ্ড ঙাৰাভা, আৰু ছিকন্দাৰ ৰাজাই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে । উৎকৃষ্ট বেটিঙৰ বাবে হাৰ্দিকক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
IND vs ZIM: ভাৰতৰ খেলুৱৈৰ ৰাণ
- ১৫টা বলত ২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় সঞ্জু চেমছন
- ২৪টা বলত ৩৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় ঈশান কিষাণ
- ৩০টা বলত ৫৫ ৰাণ কৰি আউট হয় অভিষেক শৰ্মা
- সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ১৩টা বলত ৩৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয়
ভাৰতৰ প্লেয়িং একাদশত দুটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন
ভাৰতীয় দলটোৱে নিজৰ মূল একাদশত দুটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰে । ৱাশ্বিংটন সুন্দৰৰ ঠাইত অক্ষৰ পেটেলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে ৰিংকু সিঙৰ ঠাইত সঞ্জু চেমছনক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।