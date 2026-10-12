তৃতীয়খন টি২০ ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মুখথেকেচা, শৃংখলাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি

তৃতীয়খন টি২০ ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মুখথেকেচা, শৃংখলাত ভাৰতৰ অগ্ৰগতি
ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত মাত্ৰ ২০৯ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
Published : October 12, 2026 at 10:31 AM IST
গুৱাহাটী: ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত চলি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল দেওবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই খেলখনত ভাৰতে জয়লাভ কৰি শৃংখলাত ২-১ ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ ইন্দোৰৰ হোলকাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই খেলখনত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ১৪ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷
টছত পৰাজিত হৈ ভাৰতে এই খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজক ২২৪ ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ৷ প্ৰত্যুত্তৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৭ উইকেটৰ বিনিময়ত ২০৯ ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 3️⃣rd T20I 🙌 Nitish Kumar Reddy and Prince Yadav come into the XI 📝 Updates ▶️ https://t.co/0ve4uDWSIn #INDvWI | @mflone_ https://t.co/B3yG1jMZ2Y— BCCI (@BCCI) October 11, 2026
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হৈ শ্বিমৰণ হেটমায়াৰে ৬টা চাৰি আৰু দুটা ছয়ৰে ৪৩ ৰাণ আৰু কামিল পুৰাণে ৩টা ছয় আৰু ৩টা চাৰিৰে ৪২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত শ্বামাৰ স্প্ৰিংগাৰে ১১টা বলত অপৰাজিত ৩৫ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি দলক জয়ৰ দিশে আগুৱাই নিয়ে যদিও ব্যৰ্থ হয় ৷ ভাৰতৰ হৈ অৰ্শদীপ সিঙে ৪৪ ৰাণ ব্যয় কৰি ৩ টা উইকেট আৰু নমনধীৰ ৩৯ ৰাণত দুটা উইকেট দখলৰে দলৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়ায় ৷
INDIA BEAT WEST INDIES AND LEADS THE SERIES 2-1. 🇮🇳 https://t.co/P8kJmOivAc— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 11, 2026
আনহাতে, ভাৰতৰ হৈ ক্ৰিজত নমা অভিষেক শৰ্মাই দ্ৰুত অৰ্ধশতকৰ অৱদান আগবঢ়ায় ৷ অভিষেকে ৩০টা বলত ৬টা চাৰি আৰু ৫টা ছয়ৰে ৬৯ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে । অভিষেকৰ উপৰিও ঈশান কিষাণে ১৮টা বলত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ তেওঁৰ ইনিংছটোত আছিল ৬টা চাৰি আৰু এটা ছয় ৷ দুয়োগৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেনে দ্বিতীয় উইকেটৰ যুটিত ১০৮ ৰাণৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলে ৷
দলটোৰ আন আন বেটছমেনসকল ক্ৰমে তিলক বাৰ্মা(২৮), নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী(২১) আৰু অক্ষৰ পেটেলে(২০) ৰাণৰ চমু ইনিংছ খেলে ৷ দলটোৰ বাকীসকল খেলুৱৈয়ে অতি কম কম সময়ৰ ব্যৱধানত উইকেট হেৰুওৱাত কোনো এজন বেটছমেনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে ৷
দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই খেলখনৰ বাবে দুয়োটা দলে খেলুৱৈৰ সালসলনি ঘটাইছিল ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজে শাৰিৰীক অসুস্থতাৰ বাবে ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ডক জিৰণি দি ছেমছনক আৰু আকেল হোছেইনৰ ঠাইত কিমো পলক দলত স্থান দিয়া হৈছিল ৷ বিপৰীতে, ঘৰুৱা দল ভাৰতে দুগৰাকী খেলুৱৈৰ সালসলনি ঘটাই শিৱম দুবেৰ স্থানত নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীক আৰু কুলদীপ যাদৱৰ স্থানত প্ৰিন্স যাদৱক দলত স্থান দিছিল ৷
পাঁচখন খেলৰ এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি২০ শৃংখলাটোত সম্প্ৰতি ভাৰতে ২-১ ৰ ব্যৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷ শৃংখলাৰ চতুৰ্থখন খেল ১৪ অক্টোবৰত হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ইয়াৰে প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত ভাৰত ধৰাশায়ী হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ মাটিত কেৰিবিয়ান বেটাৰৰ ৰুদ্ৰৰূপ : ভাৰতীয় বলাৰক ধূলিসাৎ কৰি অভিলেখ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ