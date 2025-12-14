IND vs SA 3rd T20I : ধৰ্মশালাত ভাৰতৰ হাতত ৭ উইকেটত পৰাস্ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা
ধৰ্মশালাত অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি-20 মেচত টিম ইণ্ডিয়াই দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰে ।
Published : December 14, 2025 at 11:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : ধৰ্মশালা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি-২০ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ৭ উইকেটত পৰাস্ত কৰি ভাৰতে ২-১ গ’লত শৃংখলাত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে টছত জয়লাভ কৰি আইডেন মাৰ্কৰামক প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।
প্ৰথমে বেটিং কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ২০ অভাৰত ১০ উইকেটত ১১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ভাৰতে ১৫.৫ অভাৰত ৩ উইকেটত ১২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই লক্ষ্যত উপনীত হয় ।
India bowlers help the hosts register a clinical win in Dharamsala to take the lead in the five-match T20I series 👌#INDvSA 📝: https://t.co/BBsDtNxokm pic.twitter.com/odZ6WQxpQx— ICC (@ICC) December 14, 2025
- অভিষেক আৰু তিলকে উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰে
ভাৰতৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ আহিছিল অভিষেক শৰ্মা আৰু শুভমান গিলে । প্ৰথম উইকেটৰ বাবে দুয়োজনে ৫.২ অভাৰত ৬০ ৰাণ সংযোজন কৰে । ভাৰতৰ প্ৰথম আঘাত অভিষেকৰ ৰূপত । ১৮টা বলত ৩৫ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি ৩টা চাৰি আৰু ৩টা ছয়ৰে পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে ।
তেওঁৰ পিছতে ৫টা চাৰিৰ সহায়ত ২৮টা বলত ২৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতি আহে শুভমান গিল । দলটোৰ হৈ অধিনায়ক সূৰ্যই ১২ ৰাণ আগবঢ়ায় । তিলক ভাৰ্মা ২৬ আৰু শিৱম ডুবে ১০ ৰাণ কৰি ভাৰতক জয়লাভ কৰে । আফ্ৰিকাৰ হৈ কৰবিন বছ, মাৰ্কো জান্সেন আৰু লুংগি ঙিডিয়ে ১টাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
- দক্ষিণ আফ্ৰিকাই আৰম্ভণিতে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয়
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ কুইণ্টন ডি কক আৰু ৰিজা হেণ্ড্ৰিক্সে খেলপথাৰত নামি পৰে । টিম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ব্ৰেকথ্ৰু আছিল প্ৰথম অভাৰত যেতিয়া আৰ্ছদীপ সিঙে হেণ্ড্ৰিক্স এল বি ডব্লিউক শূন্য স্ক’ৰত আউট কৰে ।
ইয়াৰ লগে লগে আৰ্শদীপ সিঙে টি-২০ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত পাৱাৰ প্লে’ত ভাৰতৰ আগশাৰীৰ উইকেট দখলকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । পাৱাৰ প্লে’ত এতিয়ালৈকে তেওঁ ৪৮টা উইকেট দখল কৰে । ভাৰতৰ হৈ পাৱাৰ প্লে’ত ৪৭টা উইকেট দখল কৰা ভূৱনেশ্বৰ কুমাৰক অতিক্ৰম কৰিলে ।
তাৰ পিছৰ অভাৰত হৰ্ষিত ৰাণাই ডি ককক ১ ৰাণত আউট কৰে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ৭ ৰাণত তৃতীয় উইকেট হেৰুৱাই দেৱাল্ড ব্ৰেভিছ (২) হৰ্ষিত ৰাণাৰ দ্বিতীয়টো বলি হয় । ইফালে অধিনায়ক এডাম মাৰ্ক্ৰামে এটা মূৰ ধৰি ৰাখিছিল ।
- ইতিহাস ৰচনা কৰিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই
ইয়াৰ পিছতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই ত্ৰিষ্টান ষ্টাবছ (৯)ক জিতেশ শৰ্মাই ধৰিছিল । এই উইকেটৰ জৰিয়তে হাৰ্দিকে ভাৰতৰ হৈ টি-২০ত ১০০ সংখ্যক উইকেট সম্পূৰ্ণ কৰে । ভাৰতৰ হৈ ১০০টা টি-২০ উইকেট দখল কৰা আৰ্ছদীপ সিং আৰু জস্প্ৰিত বুমৰাহৰ পিছত তৃতীয়জন বলাৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
- আইডেন মাৰ্ক্ৰামে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে
ইয়াৰ পিছত কৰ্বিন বছে ৪ ৰাণ, ড’নভান ফেৰেইৰাই ২০ ৰাণ আৰু মাৰ্কো জেনচেনে ২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । ইফালে দলটোৰ হৈ অধিনায়ক আইডেন মাৰ্ক্ৰামে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁ এটা মূৰ একেলগে ধৰি ৪১টা বলত ৫০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি ৬টা চাৰি আৰু ১টা ছয় কৰে । তেওঁ ৬৪টা বলত ৬১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
এই ইনিংছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ১১৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে । ভাৰতৰ হৈ বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, হৰ্ষিত ৰাণা, আৰ্শদীপ সিং আৰু কুলদীপ যাদৱে দুটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ বিপৰীতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু শিৱম ডুবেই এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।