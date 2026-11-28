ষষ্ঠবাৰৰ বাবে এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ মহিলা হকী দল
ছেমিফাইনেলত মালয়েছিয়াক পৰাস্ত ভাৰতৰ । ২০১৬, ২০২৩ আৰু ২০২৪ চনত ভাৰতে খিতাপ দখল কৰিছিল ।
Published : November 28, 2026 at 2:32 PM IST
ভূপাল (মধ্যপ্ৰদেশ) : ভূপালত অনুষ্ঠিত এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ প্ৰভাৱশালী প্ৰদৰ্শন অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে নাথু বৰখেড়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমিফাইনেলত ভাৰতীয় দলটোৱে মালয়েছিয়াক ৬-২ গ'লত পৰাস্ত কৰে ।
এই বিজয়ৰ লগে লগে ভাৰতে এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ফাইনেলত উপনীত হোৱাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এতিয়া ভাৰতীয় মহিলা হকী দলটো খিতাপ জয়ৰ বাবে মাত্ৰ এখোজ দূৰত আছে ।
𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐒𝐏𝐎𝐓 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! 🇮🇳🔥 The defending champions seal a 6-2 victory over Malaysia in the semi-final of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! India will now face China in the final as they look to retain their title! 🏑💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 27, 2026
ছেমিফাইনেলত ভাৰতৰ গৈ গ'ল দিয়া খেলুৱৈসকল ক্ৰমে মুমতাজ খান (১০ মিনিট), নৱনীত কৌৰ (১৮ মিনিট), প্ৰতিযোগিতাৰ শীৰ্ষ স্ক'ৰাৰ দীপিকা (২৫ আৰু ৩০ মিনিট) আৰু ইশ্বিকা (৫৭ মিনিট) । ইফালে মালয়েছিয়াৰ হৈ নুৰ আজহাৰ আৰু নুৰামিৰা জুলকিফ্লিয়ে গ'ল দিয়ে ।
ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাইছে আৰু অপৰাজিত হৈ আছে । লীগ মেচত দলটোৱে ক্ৰমে মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, দক্ষিণ কোৰিয়া, চীন আৰু জাপানক পৰাস্ত কৰিছে । ফলত ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব ৰেংকিঙত চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
𝐈𝐓 𝐀𝐋𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐒! 🇮🇳🔥 Defending Champions Indian Women’s Team takes on China in the title clash of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, aiming to retain their crown and secure a record fourth title! 🏑🔥 🆚 India 🇮🇳 vs China 🇨🇳 🗓️ Saturday, November 28 ⏰ 7 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLp8h (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia @CMO_Odisha @sports_odisha @MohanMOdisha @Media_SAI @IndiaSports @asia_hockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
শনিবাৰে ফাইনেলত ভাৰতীয় দলটো চীনৰ মুখামুখি হ'ব । প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত চীনে জাপানক ১-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ।
ভাৰতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে 'মহিলা এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী' খিতাপ দখল কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিব । ভাৰতে ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩, ২০২৪ আৰু ২০২৬ চনত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰে ২০১৬, ২০২৩ আৰু ২০২৪ চনত ভাৰতে খিতাপ দখল কৰিছে । এইবাৰ খিতাপ দখল কৰিব পাৰিলে ভাৰতৰ এয়া তৃতীয়টো ধাৰাবাহিক খিতাপ জয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :