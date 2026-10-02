এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ ঐতিহাসিক জয়, ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ : ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ ঐতিহাসিক জয়, ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি
হকী, বক্সিং, আৰ্চাৰী, মল্লযুঁজত সোণৰ পদক লাভ ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ ৷
Published : October 2, 2026 at 8:34 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ১৩ম দিনটো ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শনে দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে ৷ শুকুৰাবৰে বক্সিং, আৰ্চাৰী, মল্লযুঁজ, হকী আদি খোলত ভাৰতীয় দল তথা খেলুৱৈ সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হয় ৷
- এছিয়ান গেমছত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সোণৰ পদক লাভ কৰা খেলুৱৈ, দল
এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত ভাৰতীয় মহিলা হকী দলটোৱে চীনৰ মহিলা হকী দলটোক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ জয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এছিয়ান গেমছত মহিলা হকী দলটোৱে সোণৰ পদক পোৱাৰ লগে লগে ২০২৮ চনত ল'ছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ।
Asian Games: Lovlina Borgohain wins gold in women's 75 kg category after beating China's Bao Ziyi by a unanimous decision of 5-0 pic.twitter.com/JRja8i1fwI— IANS (@ians_india) October 2, 2026
উল্লেখ্য যে, পুৱাতে অসমকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে মহিলা বক্সিঙৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাও ঝিয়িক ৫-০ ৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল ৷
আনহাতে, মহিলা বক্সিঙৰ ৬৫ কেজি শাখাত চাইনীজ টাইপেই চেন নিয়েন-চিনক ৩-২ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰিলে ভাৰতীয় বক্সাৰ পাৰভীন হুদাই ৷ একদৰে পুৰুষ বক্সিঙৰ ৮০ কেজিৰ শাখাত অংকুশ পাংহালে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ খেলুৱৈ কিম মিন-চিয়ঙক ৪-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক লাভ কৰে ৷
India bags Gold medal in Women’s Recurve Archery team event at Asian Games— All India Radio News (@airnewsalerts) October 2, 2026
READ: https://t.co/sVzSAiibtq pic.twitter.com/1oJvD1XNgq
একদৰে ভাৰতৰ মহিলা আৰ্চাৰী দলে ১০ বাৰৰ অলিম্পিক চেম্পিয়ন দক্ষিণ কোৰিয়াক ৫-৩ পইণ্টৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছত আৰ্চাৰীত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে । অভিজ্ঞ ধনুৰ্বিদ অংকিতা ভকত, কীৰ্তি শৰ্মা আৰু ১৭ বছৰীয়া কুমকুম মহোদে প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিত মাজতে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দক্ষিণ কোৰিয়াক আউটশ্বুট কৰি ঐতিহাসিক জয়েৰে ইতিহাস ৰচনা কৰে ভাৰতীয় দলটোৱে ।
#WATCH | Nagoya, Japan: Indian boxer Parveen Hooda clinched women's 65 kg gold at the Aichi-Nagoya Asian Games 2026— ANI (@ANI) October 2, 2026
She says, " i feel very proud to have contributed to the country's medal tally; it feels wonderful to have achieved something for the nation. i was confident… pic.twitter.com/RSoYWhjx7b
শুকুৰবাৰে মল্লযুঁজটো ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে উন্নত খেল প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ মল্লযুঁজৰ পুৰুষৰ ৬৫ কেজি শাখাৰ ফাইনেলত সুজিত কালকালে তাজাকিস্তানৰ খেলুৱৈ আব্দুলমাজিদ কুডিয়েভক পৰাস্ত কৰে সোণৰ পদক লাভ কৰে । সুজিতে ১০-৯ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে কুডিয়েভক ৷
Aichi-Nagoya, Japan | Indian women's Hockey Team wins the gold medal in the Asian Games 2026 after defeating China by 1-0 pic.twitter.com/hLrPyGaQcZ— ANI (@ANI) October 2, 2026
- শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা খেলুৱৈ, দল
মিক্স আৰ্চাৰীতত ভাৰতীয় খেলুৱৈ কুমকুম মোহোদ আৰু ধীৰাজ বোম্মাদেৱৰাই ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ৷ একেদৰে পুৰুষৰ আৰ্চাৰী দলে ৰূপৰ পদক লাভ কৰে ৷ ধীৰাজ, নীৰজ, যশদ্বীপে ফাইনেলত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ হাতত পৰাজিত হয় ।
#WATCH | Indian wrestler Sujeet Kalkal won the gold medal in the men's freestyle 65kg category at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan.— ANI (@ANI) October 2, 2026
He says, " i want to thank all my fellow countrymen. it is only because of their prayers that i was able to win this medal. i stepped… pic.twitter.com/TFGp0PopLr
ইফালে নেত্ৰা কুমাননে শ্বাইলিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ৷ আনহাতে, চেপাকটাক্ৰ' (SEPAKTAKRAW)ত ভাৰতী পুৰুষৰ দলটোৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:স্বৰ্ণ পদকেৰে জন্মদিন উদযাপন লাভলীনাৰ: এছিয়ান গেমছৰ ফাইনেলত চীনক হৰুৱালে অসমকন্যাই
এছিয়ান গেমছ ২০২৬: ৰিকাৰ্ভ আৰ্চাৰীত দক্ষিণ কোৰিয়াক পৰাস্ত কৰি স্বৰ্ণজয় ভাৰতীয় মহিলা দলৰ