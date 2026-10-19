টি-২০ত শ্বেফালী বাৰ্মাৰ নতুন অভিলেখ
ভাৰতৰ নতুন অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাৰ নামত লিপিবদ্ধ অভিলেখ ভংগ ।
Published : October 19, 2026 at 1:42 PM IST
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাৰম্ভিক বেটাৰ শ্বেফালী বাৰ্মাৰ দূৰন্ত ফৰ্ম অব্যাহত আছে । দেওবাৰে দ্বিতীয় টি-২০ত ভাৰতে আলহী দল জিম্বাবুৱেক ৯ উইকেটত পৰাস্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা শ্বেফালীয়ে এক কেলেণ্ডাৰ বছৰত ৯টা অৰ্ধশতৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মাত্ৰ ২৫টা বলত ৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা শ্বেফালীয়ে ভাৰতৰ অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ।
২০২৬ চনত এতিয়ালৈকে শ্বেফালীয়ে পঞ্চাশ বা তাতকৈ অধিক ৰাণ ৯ বাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ ভাৰতৰ নতুন অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাৰ নামতে লিপিবদ্ধ হৈ আছিল । স্মৃতিয়ে ২০২৪ চনত আঠবাৰ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল । ২০২৬ চনটো তেওঁৰ বাবে এক সাফল্যৰ বছৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । এই বছৰ সৰ্বাধিক অৰ্ধ শতৰাণ কৰাই নহয়, সৰ্বাধিক ৰাণৰ অভিলেখো অতিক্ৰম কৰে ।
এতিয়ালৈকে তেওঁ টি-২০ মেচত এবছৰতেই ৯২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । শ্বেফালী দ্বিতীয় স্থানৰ খেলুৱৈগৰাকীতকৈ প্ৰায় ১০০ ৰাণ বেছি কৰিছে । এই ধাৰা শ্বেফালীয়ে অব্যাহত ৰাখিলে এবছৰত টি-২০ত ১০০০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব । এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ'বলৈ তেওঁক মাত্ৰ ৭৯ ৰাণৰ প্ৰয়োজন।
কেলেণ্ডাৰ বছৰত ৫০+ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী
৯ -২০২৬ চনত শ্বেফালী বাৰ্মা (ভাৰত)
৮ - ২০২৪চনত স্মৃতি মন্ধানা (ভাৰত)
৭ - ২০১৮ চনত মিতালি ৰাজ (ভাৰত)
৭ - ২০২৬ চনত নাটাছা মাইলছ (হংকং)
মহিলা টি-২০ত এক কেলেণ্ডাৰ বছৰত বেছিভাগ ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী
৯২২ - ২০২৬ চনত শ্বেফালী বাৰ্মা (ভাৰত)
৮২৪ - ২০২৬ চনত ল’ৰা উলভাৰ্ড (দক্ষিণ আফ্ৰিকা)
৮২১ - ২০২৬ চনত স্মৃতি মন্ধানা (ভাৰত)
৮০০ - ২০২৬ চনত নাটাছা মাইলছ (হংকং)
লগতে পঢ়ক:নিউজিলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতৰ দুটা এদিনীয়া দল ঘোষণা, জাদেজা-পাণ্ডিয়া নহ'ল অন্তৰ্ভুক্ত