ভাৰত-জিম্বাব’ৱেৰ এদিনীয়া শৃংখলা : ৮ উইকেটত ভাৰতৰ জয়লাভ

ভাৰত-জিম্বাব’ৱেৰ এদিনীয়া শৃংখলা : ৮ উইকেটত ভাৰতৰ জয়লাভ
মাত্ৰ ১৭ অভাৰতে ভাৰতে ১৩২ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷ উৎকৃষ্ট বলিঙৰ বাবে বৈষ্ণৱী শৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷
Published : October 29, 2026 at 4:29 PM IST
বডোডৰা(গুজৰাট): সম্প্ৰতি ভাৰত ভ্ৰমণত ব্যস্ত জিম্বাব’ৱেৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৷ দলটোৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ এখনো মেচত জয়ী হ’ব নোৱাৰিলে ।
প্ৰথমে তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত ৩-০ ব্যৱধানত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে জিম্বাব’ৱেৰ দলটো শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ তাৰপিছতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেলতো দলটো ৮ উইকেটত পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ আলহী দলটোৰ বিৰুদ্ধ ভাৰতে এই শৃংখলাটোও ৩-০ ব্যৱধানত হস্তগত কৰে ৷
𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on a memorable ODI series victory backed by a collective team effort 👏👏 Match Highlights ▶️ https://t.co/jOCh3bxXGl #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/qwPNEOXMPU— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
তৃতীয়খন এদিনীয়াত প্ৰথমে বেটিং কৰি জিম্বাব’ৱে ৩৯.৫ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত মুঠ ১৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ বৈষ্ণৱী শৰ্মাই ৩৯ ৰাণ ব্যয় কৰি ৫টা উইকেট আৰু সয়ালি সাতঘাৰে আৰু ক্ৰান্তি গৌড়েও দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ৷
১৩২ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি ক্ৰিজত নমা শ্বেফালী বাৰ্মাই ২৭ টা বলত অপৰাজিত ৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মাত্ৰ ২৬টা বলতে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে ৷ দলটোৰ হৈ প্ৰতীকা ৰাৱালে অপৰাজিতভাৱে ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ হাৰলিনে ১৯ ৰাণৰ অৰিহণা যোগায় ৷ ভাৰতে ১৭ অভাৰত দুটা উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷
এই খেলখনত ভাৰতীয় অধিনায়কগৰাকীয়ে সততে সুযোগ লাভৰ পৰা বঞ্চিত দলটোৰ অন্যান্য খেলুৱৈসকলক বেটিং কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ পৰা এলাগী হৈ ৰোৱা যস্তিকা ভাটিয়াক ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হৈছিল । অৱশ্যে কোনো ৰাণ সংগ্ৰহ অবিহনেই প্ৰথমটো বলতে খেলুৱৈগৰাকী পেভিলিয়নলৈ ওভতে ৷ তাৰপিছতে হাৰ্লিন দেওলে বেটিঙৰ সুযোগ লাভ কৰে আৰু ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলুৱৈগৰাকী আউট হয় ৷
SERIES CLEAN SWEEP 🏆 🎥 Captain @mandhana_smriti receives the Muthoot Fincorp ODI Series Trophy as #TeamIndia completes a dominant 3-0 series victory 👏🇮🇳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/GO5A1DHZet— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
ভাৰতীয় অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাই কয়, ‘‘যস্তিকাই বহুদিনৰে পৰা এদিনীয়া খেলা নাই । আমি সঁচাকৈয়ে বিচাৰিছিলো যে তেওঁ বেটিং কৰিবলৈ কিছু সময় পাওক ৷ আমি প্ৰথমে বেটিং কৰিলেও আমাৰ লাইন আপ একেই থাকিলহেঁতেন । ১৩০ ৰাণৰ লক্ষ্য দেখি আমি অনুভৱ কৰিছিলো যে তেওঁ ইনিংছ মুকলি কৰিব লাগে ৷ হাৰ্লিনৰ বাবেও আমি একে অনুভৱ কৰিছিলো । মই অতি সুখী যে তেওঁলোকে খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।’’
2️⃣2️⃣0️⃣ Runs 💥 1️⃣ Century 💯 2️⃣ Fifties 🤝 Congratulations to Pratika Rawal on being named the Player of the Series following a dominant campaign against Zimbabwe 👏 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/PfDEl8Mfv2— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
উৎকৃষ্ট বলিঙৰ বাবে বৈষ্ণৱী শৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷ সমগ্ৰ শৃংখলাত দৰ্শনীয় বেটিং কৰা প্ৰতীকা ৰাৱালে প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজৰ বঁটা লাভ কৰে । সমগ্ৰ শৃংখলাটোত প্ৰতীকাই মুঠ ২২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
ভাৰতীয় বেটছমেন স্মৃতি মন্ধানাৰ অধিনায়কত্বত জয়ী হোৱা দলটোৰ এয়া প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা । অৱশ্যে দুয়োটা শৃংখলাতে অধিনায়কগৰাকীয়ে নিজেই বিশেষভাৱে উন্নত প্ৰদৰ্শন নকৰিলেও প্ৰাক্তন অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে বেটৰ সৈতে উজলি উঠে ৷
The moment she will never forget 🥳 Vaishnavi Sharma is loving every bit of it 🙌 Updates ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/NjPq6Vce85— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
তৃতীয়খন মেচত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ পাছত অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাই নিজৰ বলাৰসকলক প্ৰশংসাৰে উপচায় ৷ পৰৱৰ্তী মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ভাৰতে এয়া উৎকৃষ্ট আৰম্ভণি কৰা বুলি অধিনায়কগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । ইয়াৰোপৰি মন্ধানাই জিম্বাব’ৱেৰ দলটোকো তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন তথা খেলত জিকিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ৷
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে আগন্তুক খেলত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ৰাওনা হ’ব ৷ দলটোৱে ৯-৩০ ডিচেম্বৰলৈ এখন টেষ্ট, তিনিখন এদিনীয়া আৰু তিনিখন টি-২০ খেলৰ শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: ICC Rankings : আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক; শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ খিতাপ হেৰুৱালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই... জানক সবিশেষ