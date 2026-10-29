ETV Bharat / sports

ভাৰত-জিম্বাব’ৱেৰ এদিনীয়া শৃংখলা : ৮ উইকেটত ভাৰতৰ জয়লাভ

মাত্ৰ ১৭ অভাৰতে ভাৰতে ১৩২ ৰাণৰ লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷ উৎকৃষ্ট বলিঙৰ বাবে বৈষ্ণৱী শৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷

IND W VS ZIM W ODI SERIES 2026
তৃতীয় এদিনীয়াত জিম্বাব’ৱেৰ বিৰুদ্ধে ৮ উইকেটত ভাৰতৰ জয়লাভ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বডোডৰা(গুজৰাট): সম্প্ৰতি ভাৰত ভ্ৰমণত ব্যস্ত জিম্বাব’ৱেৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৰ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৷ দলটোৱে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে চলিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ এখনো মেচত জয়ী হ’ব নোৱাৰিলে ।

প্ৰথমে তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত ৩-০ ব্যৱধানত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে জিম্বাব’ৱেৰ দলটো শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ তাৰপিছতে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত এদিনীয়া শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেলতো দলটো ৮ উইকেটত পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ আলহী দলটোৰ বিৰুদ্ধ ভাৰতে এই শৃংখলাটোও ৩-০ ব্যৱধানত হস্তগত কৰে ৷

তৃতীয়খন এদিনীয়াত প্ৰথমে বেটিং কৰি জিম্বাব’ৱে ৩৯.৫ অভাৰত আটাইকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত মুঠ ১৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতৰ হৈ বৈষ্ণৱী শৰ্মাই ৩৯ ৰাণ ব্যয় কৰি ৫টা উইকেট আৰু সয়ালি সাতঘাৰে আৰু ক্ৰান্তি গৌড়েও দুটাকৈ উইকেট লাভ কৰে ৷

১৩২ ৰাণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি ক্ৰিজত নমা শ্বেফালী বাৰ্মাই ২৭ টা বলত অপৰাজিত ৫১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । মাত্ৰ ২৬টা বলতে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে ৷ দলটোৰ হৈ প্ৰতীকা ৰাৱালে অপৰাজিতভাৱে ৫৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ হাৰলিনে ১৯ ৰাণৰ অৰিহণা যোগায় ৷ ভাৰতে ১৭ অভাৰত দুটা উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় ৷

এই খেলখনত ভাৰতীয় অধিনায়কগৰাকীয়ে সততে সুযোগ লাভৰ পৰা বঞ্চিত দলটোৰ অন্যান্য খেলুৱৈসকলক বেটিং কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ পৰা এলাগী হৈ ৰোৱা যস্তিকা ভাটিয়াক ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হৈছিল । অৱশ্যে কোনো ৰাণ সংগ্ৰহ অবিহনেই প্ৰথমটো বলতে খেলুৱৈগৰাকী পেভিলিয়নলৈ ওভতে ৷ তাৰপিছতে হাৰ্লিন দেওলে বেটিঙৰ সুযোগ লাভ কৰে আৰু ১৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলুৱৈগৰাকী আউট হয় ৷

ভাৰতীয় অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাই কয়, ‘‘যস্তিকাই বহুদিনৰে পৰা এদিনীয়া খেলা নাই । আমি সঁচাকৈয়ে বিচাৰিছিলো যে তেওঁ বেটিং কৰিবলৈ কিছু সময় পাওক ৷ আমি প্ৰথমে বেটিং কৰিলেও আমাৰ লাইন আপ একেই থাকিলহেঁতেন । ১৩০ ৰাণৰ লক্ষ্য দেখি আমি অনুভৱ কৰিছিলো যে তেওঁ ইনিংছ মুকলি কৰিব লাগে ৷ হাৰ্লিনৰ বাবেও আমি একে অনুভৱ কৰিছিলো । মই অতি সুখী যে তেওঁলোকে খেলিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল ।’’

উৎকৃষ্ট বলিঙৰ বাবে বৈষ্ণৱী শৰ্মাই প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ বঁটা লাভ কৰে ৷ সমগ্ৰ শৃংখলাত দৰ্শনীয় বেটিং কৰা প্ৰতীকা ৰাৱালে প্লেয়াৰ অৱ দ্য ছিৰিজৰ বঁটা লাভ কৰে । সমগ্ৰ শৃংখলাটোত প্ৰতীকাই মুঠ ২২০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

ভাৰতীয় বেটছমেন স্মৃতি মন্ধানাৰ অধিনায়কত্বত জয়ী হোৱা দলটোৰ এয়া প্ৰথমটো এদিনীয়া শৃংখলা । অৱশ্যে দুয়োটা শৃংখলাতে অধিনায়কগৰাকীয়ে নিজেই বিশেষভাৱে উন্নত প্ৰদৰ্শন নকৰিলেও প্ৰাক্তন অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰে বেটৰ সৈতে উজলি উঠে ৷

তৃতীয়খন মেচত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ পাছত অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানাই নিজৰ বলাৰসকলক প্ৰশংসাৰে উপচায় ৷ পৰৱৰ্তী মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ভাৰতে এয়া উৎকৃষ্ট আৰম্ভণি কৰা বুলি অধিনায়কগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে । ইয়াৰোপৰি মন্ধানাই জিম্বাব’ৱেৰ দলটোকো তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন তথা খেলত জিকিবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ৷

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে আগন্তুক খেলত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ৰাওনা হ’ব ৷ দলটোৱে ৯-৩০ ডিচেম্বৰলৈ এখন টেষ্ট, তিনিখন এদিনীয়া আৰু তিনিখন টি-২০ খেলৰ শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক: ICC Rankings : আকৌ এবাৰ শীৰ্ষত অভিষেক; শ্ৰেষ্ঠ অল ৰাউণ্ডাৰৰ খিতাপ হেৰুৱালে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই... জানক সবিশেষ

TAGGED:

ভাৰত জিম্বাব’ৱেৰ এদিনীয়া শৃংখলা
স্মৃতি মন্ধানা
বৈষ্ণৱী শৰ্মা
ভাৰত বনাম জিম্বাব’ৱে
IND W VS ZIM W ODI SERIES 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.