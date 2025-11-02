ETV Bharat / sports

সন্তোষজনক আৰম্ভণি ভাৰতৰ, স্মৃতি আৰু শ্বেফালীৰ দৰ্শনীয় বেটিং

নৱী মুম্বাইত আজি আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেল । ভাৰত নে দক্ষিণ আফ্ৰিকা - কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ?

ICC WOMENS WORLD CUP 2025
আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ ফাইনেলত আজি ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মুখামুখি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: আজি এটা বিশেষ দেওবাৰ ৷ সমগ্ৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আবদ্ধ আছে আজিৰ সন্ধিয়াটোত ৷ কিয়নো আজি নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ৰ ফাইনেল খেল ।

নৱী মুম্বাইত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে টছ অনুষ্ঠিত কৰাত পলম হৈছে ৷ বৰষুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতে টছ অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

সময়মতে সম্পূৰ্ণ খেলখন উপভোগ কৰাৰ আশাত ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল যথেষ্ট হতাশাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতে তৃতীয়খন এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৰ এয়া প্ৰথমখন ফাইনেল খেল । দুয়োটা দলে থেলত জয়ী হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব ৷

৬ অভাৰত ৪৫ ৰাণ সংগ্ৰহ ভাৰতৰ

টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ ইনিংছ মুকলি কৰিবলৈ ক্ৰিজলৈ আহে স্মৃতি মন্ধানা আৰু শ্বেফালী বাৰ্মা । এই দুয়োগৰাকী বেটছমেনে প্ৰথম উইকেটৰ যুটিত ৬ অভাৰত কোনো উইকেট অবিহনে সংগ্ৰহ কৰে ৪৫ ৰাণ ৷ ৬ অভাৰৰ অন্তত শ্বেফালী বাৰ্মাই ২১ ৰাণ আৰু স্মৃতি মন্ধানাই ১৬ ৰাণত অপৰাজিত হৈ আছে ৷

অপৰিৱৰ্তিত দুয়ো দলৰ মূল একাদশ

আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখনত ভাৰতে নিজৰ প্লেয়িং-১১ ৰ কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই । আনহাতে, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলটোতো হোৱা নাই কোনো পৰিৱৰ্তন ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে নৱী মুম্বাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে টছত পলম হৈছিল । বৰষুণ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে ৪.৩০ বজাত টছ অনুষ্ঠিত হয় ৷ আনহাতে বিয়লি ৫ বজাৰ পৰা খেল আৰম্ভ হয় ।

ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সম্ভাৱ্য মূল একাদশ

ভাৰত

স্মৃতি মন্ধানা, চৈফালী বাৰ্মা, জেমিমা ৰড্ৰিগেছ, হৰমনপ্ৰীত কৌৰ(অধিনায়ক), অমনজোত কৌৰ, দীপ্তি শৰ্মা, ৰিচা ঘোষ(উইকেটকীপাৰ), ৰাধা যাদৱ, ক্ৰান্তি গৌড়, শ্ৰীচৰণী আৰু ৰেণুকা ঠাকুৰ ।

দক্ষিণ আফ্ৰিকা

ল’ৰা উলভাৰ্ড(অধিনায়ক), টাজমিন ব্ৰিটিছ, ছুনে লুছ, এনেকে বছ, এনেৰী ডাৰ্কচেন, মাৰিজান কাপ, চিনালো জাফটা(উইকেটকীপাৰ), ক্ল’ ট্ৰায়ন, নাডিন ডি ক্লাৰ্ক, আয়াবংগা খাকা আৰু ননকুলুলেকো ম্লাবা ।

ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মুখামুখি

ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দল দুটাৰ মাজত মুঠ ৩৪ খন এদিনীয়া খেল অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে ২০ খন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৩ খন খেলত জয়লাভ কৰিছে । ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত মাত্ৰ এখন মেচ অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হৈছে । তুলনামূলকভাৱে টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়ৰ পৰিসংখ্যা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জয়ৰ পৰিসংখ্যাতকৈ বেছি ।

