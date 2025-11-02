ETV Bharat / sports

কোন হ’ব বিশ্বৰ নতুন চেম্পিয়ন, আজি হ’ব নিৰ্ণয়; সমুখ-সমৰত ভাৰত-দক্ষিণ আফ্ৰিকা

আজি নৱী মুম্বাইত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত খেল ।

WORLD CUP FINAL 2025
ভাৰতীয় অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক ল’ৰা উলভাৰ্ড (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2025 at 1:24 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 1:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এমাহৰ পাছত অৱশেষত সেই মুহূৰ্ত আহিল যেতিয়া অৱশেষত বিশ্বই আই চি চি মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ৰ নতুন চেম্পিয়ন লাভ কৰিব ৷ মহিলা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে দুবাৰ (২০০৫ আৰু ২০১৭) এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এয়া প্ৰথম ৷

২০০৫ চনৰ ফাইনেলত ২১৬ ৰাণৰ লক্ষ্য খেদি খেদি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ৯৮ ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত ৷ ২০১৭ চনৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতে ২২৯ ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি ৯ ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল ৷ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ দুখন ফাইনেল খেলাৰ অভিজ্ঞতা আছে, আনহাতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ খিতাপ মেচৰ অভিজ্ঞতা নাই ৷

দেওবাৰে নৱী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়াম আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত দুয়োটা দল মুখামুখি হ’ব ৷ ইয়াৰ পিটচখন বেটছমেনৰ বাবে ৰাণ উৎপাদনকাৰী পিটচ, যিটো আমি ইয়াত আগতে খেলা কিছুমান মেচত দেখিছো ৷ ছেমি ফাইনেলত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া দুয়োটা দলে ৭২৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াত দুজন বেটছমেন জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ (১২৭) আৰু পিভি লিচফিল্ড (১১৯)ৰ উজ্জ্বল শতক অন্তৰ্ভূক্ত ৷

ডি ৱাই পাটিলত পুৰণি বলৰ পৰা গুণগত স্পীনাৰসকল লাভৱান হয়, যিটো বাওঁহাতৰ স্পিনাৰ শ্ৰী চৰণীয়ে ভাৰতৰ হৈ প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে ৷ তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে মিডল অভাৰত ৰাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দুটা উইকেট দখল কৰে ৷ অফ স্পিনাৰ দীপ্তিয়েও জাল বনাই দুটা উইকেট দখল কৰে ৷

ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এই পৰ্যন্ত ৩৪ খন এদিনীয়া খেল খেলিছে ৷ ইয়াৰে ২০খনত ভাৰতে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ১৩খনত জয়লাভ কৰিছে ৷ দুয়োটা দলৰ মাজত এখন মেচ ড্ৰ’ত সমাপ্ত হয় ৷ গতিকে পৰিসংখ্যা আৰু শেহতীয়া প্ৰদৰ্শনে হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ দলৰ মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব ৷ ৩৩৯ ৰাণ খেদি খেদি ছেমি ফাইনেলত জয়লাভ কৰি তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিছে ৷

টীম ইণ্ডিয়াৰ হৈ ৮খন মেচত ১ শতক আৰু ২টা অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ৩৮৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা স্মৃতি মান্ধনা ভাৰতৰ বেটিঙৰ বাবে বহু প্ৰত্যাশিত হ’ব ৷ ইয়াৰ উপৰিও অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (৮ মেচ - ২৪০ ৰাণ) আৰু জেমিমাহ ৰড্ৰিগেছ (৭ মেচ - ২৬৮ ৰাণ)ৰ ওপৰতো আশা কৰা হৈছে ৷ আঘাতৰ বাবে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক স্ক’ৰাৰ প্ৰতীকা ৰাৱলৰ বিদায় (৭ মেচ - ৩০৮ ৰাণ) দলটোৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত হ’ব ৷

প্ৰতিযোগিতাখনৰ আগশাৰীৰ উইকেট দখলকাৰী দীপ্তি শৰ্মাৰ ওপৰত (৮ মেচ - ১৭ উইকেট) বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াই ৷ তেওঁৰ উপৰিও শ্ৰীচৰণীয়েও ১৩টা উইকেট দখল কৰিছে ৷ ক্ৰাণ্তি গৌড়ৰো নামত ৯টা উইকেট আছে ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাবুকি হৈছে তেওঁলোকৰ অধিনায়ক ল’ৰা উলভাৰ্ড (৮ মেচ - ৪৭০ ৰাণ, ১ শতক, ১ অৰ্ধশতক) ৷ ল’ৰাৰ হাতত ভাৰতীয় দলক এককভাৱে পৰাস্ত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ৷ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত এই কথা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ ২০টা চাৰি আৰু ৪টা ছয়ৰে ১৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতীয় বেটছমেনসকলে মাৰিজান কপ্প (১২ উইকেট) আৰু ননকুলুলেকো ম্লাবা (১২ উইকেট)ৰ পৰাও প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ৷

খিতাপ মেচখনৰ বাবে ভাৰতে নিজৰ খেলা একাদশৰ কোনো সালসলনি নকৰে ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত স্মৃতি মান্ধনা (২৪), দীপ্তি শৰ্মা (২৪), আৰু ৰিচা ঘোষে (২৬) সৰু কিন্তু আকৰ্ষণীয় অৱদান আগবঢ়াই জয়ৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ বলাৰসকলৰ ভিতৰত ক্ৰাণ্তি গৌড় (১), ৰাধা যাদৱ (১), আৰু অমনজোত কৌৰে (১) যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় ৷

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ ইতিহাস সৃষ্টিৰ সুযোগ আছে ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকাক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰিব পাৰে ৷ এতিয়া, আপুনি এই মেচখন কেতিয়া আৰু ক’ত চাব পাৰে কওঁ ৷ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ ষ্টাৰ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্কত চাব পাৰিব ৷ লগতে Jio Hotstar ত লাইভ ষ্ট্ৰীমিং চাব পাৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও ডিডি স্প’ৰ্টছত এই মেচখন বিনামূলীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক : আজি ভাৰতৰ সমূখত দক্ষিণ আফ্ৰিকা, এই ছয়গৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ চূড়ান্ত যুদ্ধত হ’ব পাৰে ভাৰতৰ মূল শক্তি

খিতাপৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা, কোন হ'ব বিশ্বৰ নতুন চেম্পিয়ন ?

অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত; জেমিমাৰ শতকীয় ইংনিছ

Last Updated : November 2, 2025 at 1:42 PM IST

TAGGED:

IND W VS SA W FINAL
INDIA VS SOUTH AFRICA PREVIEW
IND VS SA WOMENS WORLD CUP FINAL
ইটিবি ভাৰত অসম
WORLD CUP FINAL 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.