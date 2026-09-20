ETV Bharat / sports

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত স্মৃতি মান্ধনাৰ আন এক অভিলেখ

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত স্মৃতি মান্ধনা । নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছক কৰিলে অতিক্ৰম ।

Smriti Mandhana
এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত স্মৃতি মান্ধনাৰ আন এক অভিলেখ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 20, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত দেওবাৰে ভাৰতীয় মহিলা দল বাংলাদেশৰ মুখামুখি হৈছে । খেলখনত ভাৰতীয় অপেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে । মান্ধনা মহিলাৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত গৈছে । খেলখনৰ পূৰ্বে নিউজীলেণ্ডৰ বেটছমেন চুজি বেটছৰ হাতত আছিল এই অভিলেখ ।

চুজি বেটছৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ মান্ধনাক ৮ ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছিল । খেলখনত মান্ধনাই ১৮ টা বলত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । অৱশ্যে পেভিলিয়নলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মান্ধনাই টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । কেৱল এয়াই নহয় মান্ধনাই টি-২০ত ১০০ টা ছিক্সাৰো সম্পূৰ্ণ কৰে ।

খেলখনৰ তৃতীয় অভাৰত স্মৃতি মান্ধনাই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । মাৰুফা আখতাৰৰ বলত তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । ইফালে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত মান্ধনা থকাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছ দ্বিতীয় স্থানত আছে । মহিলাৰ টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ ৫ গৰাকী খেলুৱৈৰ তালিকাত ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰো আছে ।

টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ

  • ৪৭৬৫ - স্মৃতি মান্ধনা (ভাৰত)
  • ৪৭৫৮ - চুজি বেটছ (নিউজীলেণ্ড)
  • ৪২৮৭ - হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (ভাৰত)
  • ৪২৮২ - চামাৰী আটাপাট্টু (শ্ৰীলংকা)
  • ৩৮১৭ - ছ'ফী ডেভাইন (নিউজীলেণ্ড)

চলিত বছৰটোত স্মৃতি মান্ধনাই একাধিক অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বছৰৰ আৰম্ভণিতে হংকঙৰ বিৰুদ্ধে মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ গ্ৰুপ এৰ খেলখনৰ সময়ত ভাৰতৰে মিতালী ৰাজক অতিক্ৰম কৰি মহিলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । মান্ধনাই ৬৪ টা বলত ১২৪ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি মিতালীৰ ১০,৮৬৮ ৰাণৰ অভিলেখ ভংগ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও মালয়েছিয়াৰ বিৰুদ্ধে চামাৰী আটাপাট্টুৰ অপৰাজিত ১১৯ ৰাণক অতিক্ৰম কৰি মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক'ৰ কৰা খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হয় ।

মহিলা ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী

  • টেষ্ট : জেন ব্ৰিটিন (ইংলেণ্ড) - ১৯৩৫
  • এদিনীয়া : মিতালী ৰাজ (ভাৰত) - ৭৮০৫
  • টি-২০ : স্মৃতি মান্ধনা (ভাৰত) - ৪৭৬৫
  • সকলো ফৰ্মেট একত্ৰিত কৰি : স্মৃতি মান্ধনা (ভাৰত) - ১০৯৬৪

লগতে পঢ়ক :

এছিয়ান গেমছ ২০২৬: মনু ভাকাৰ, পৱন শ্বেৰাৱতৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দল

TAGGED:

স্মৃতি মান্ধনা
টি২০
মহিলা ক্ৰিকেটাৰ
এছিয়ান গেমছ ২০২৬
SMRITI MANDHANA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.