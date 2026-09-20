এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত স্মৃতি মান্ধনাৰ আন এক অভিলেখ

এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত স্মৃতি মান্ধনাৰ আন এক অভিলেখ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত স্মৃতি মান্ধনা । নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছক কৰিলে অতিক্ৰম ।
Published : September 20, 2026 at 1:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : এছিয়ান গেমছ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত দেওবাৰে ভাৰতীয় মহিলা দল বাংলাদেশৰ মুখামুখি হৈছে । খেলখনত ভাৰতীয় অপেনাৰ স্মৃতি মান্ধনাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে । মান্ধনা মহিলাৰ টি-২০ ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত গৈছে । খেলখনৰ পূৰ্বে নিউজীলেণ্ডৰ বেটছমেন চুজি বেটছৰ হাতত আছিল এই অভিলেখ ।
চুজি বেটছৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ মান্ধনাক ৮ ৰাণৰ প্ৰয়োজন আছিল । খেলখনত মান্ধনাই ১৮ টা বলত ৩৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হয় । অৱশ্যে পেভিলিয়নলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মান্ধনাই টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় । কেৱল এয়াই নহয় মান্ধনাই টি-২০ত ১০০ টা ছিক্সাৰো সম্পূৰ্ণ কৰে ।
🚨 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 🚨@mandhana_smriti is now the leading run-getter in Women's T20I history 🫡👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2026
Updates ▶️ https://t.co/zMJKYRAVhE#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/kmj5gWqFiy
খেলখনৰ তৃতীয় অভাৰত স্মৃতি মান্ধনাই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । মাৰুফা আখতাৰৰ বলত তেওঁ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । ইফালে এই তালিকাৰ শীৰ্ষত মান্ধনা থকাৰ বিপৰীতে নিউজীলেণ্ডৰ চুজি বেটছ দ্বিতীয় স্থানত আছে । মহিলাৰ টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ ৫ গৰাকী খেলুৱৈৰ তালিকাত ভাৰতৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰো আছে ।
টি-২০ত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী মহিলা ক্ৰিকেটাৰ
- ৪৭৬৫ - স্মৃতি মান্ধনা (ভাৰত)
- ৪৭৫৮ - চুজি বেটছ (নিউজীলেণ্ড)
- ৪২৮৭ - হৰমনপ্ৰীত কৌৰ (ভাৰত)
- ৪২৮২ - চামাৰী আটাপাট্টু (শ্ৰীলংকা)
- ৩৮১৭ - ছ'ফী ডেভাইন (নিউজীলেণ্ড)
চলিত বছৰটোত স্মৃতি মান্ধনাই একাধিক অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বছৰৰ আৰম্ভণিতে হংকঙৰ বিৰুদ্ধে মহিলা এছিয়া কাপ ২০২৬ গ্ৰুপ এৰ খেলখনৰ সময়ত ভাৰতৰে মিতালী ৰাজক অতিক্ৰম কৰি মহিলা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । মান্ধনাই ৬৪ টা বলত ১২৪ ৰাণৰ ইনিংছ খেলি মিতালীৰ ১০,৮৬৮ ৰাণৰ অভিলেখ ভংগ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও মালয়েছিয়াৰ বিৰুদ্ধে চামাৰী আটাপাট্টুৰ অপৰাজিত ১১৯ ৰাণক অতিক্ৰম কৰি মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক'ৰ কৰা খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হয় ।
Most Runs in Women's T20Is— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) September 20, 2026
4759 - Smriti Mandhana 🇮🇳*
4758 - Suzie Bates 🇳🇿
4287 - Harmanpreet Kaur 🇮🇳
4282 - Chamari Athapaththu 🇱🇰
3817 - Sophie Devine 🇳🇿
3783 - Beth Money 🇦🇺
3671 - Danni Wyatt 🏴
New Record for Smriti Mandhana 👏🔥#AsianGames pic.twitter.com/gk4b6iBHyw
মহিলা ক্ৰিকেটত সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহকাৰী
- টেষ্ট : জেন ব্ৰিটিন (ইংলেণ্ড) - ১৯৩৫
- এদিনীয়া : মিতালী ৰাজ (ভাৰত) - ৭৮০৫
- টি-২০ : স্মৃতি মান্ধনা (ভাৰত) - ৪৭৬৫
- সকলো ফৰ্মেট একত্ৰিত কৰি : স্মৃতি মান্ধনা (ভাৰত) - ১০৯৬৪
লগতে পঢ়ক :
এছিয়ান গেমছ ২০২৬: মনু ভাকাৰ, পৱন শ্বেৰাৱতৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় পতাকা বহনকাৰী দল