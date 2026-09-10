মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপ : নিশা ৮ বজাৰ পৰা ভাৰত-বাংলাদেশৰ ছেমি ফাইনেলৰ যুঁজ
২০১৮ চনত বাংলাদেশে ভাৰতক হৰুৱাই এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ।
Published : September 10, 2026 at 5:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে ডুবাইত মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই খেলখনত ভাৰত-বাংলাদেশ মুখামুখি হ’ব । খেলখন সন্ধিয়া ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । ছেমি ফাইনেলত বিজয়ী দলটোৱে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগা ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিব ৷
হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ অধিনায়কত্বত ভাৰতীয় দলটোৱে টি-২০ এছিয়া কাপত উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ৷ দলটোৱে প্ৰতিখন খেলতে জয়লাভ কৰি গ্ৰুপ এৰ শীৰ্ষস্থান অটুট ৰাখিছে ৷ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ভাৰতে চিৰবৈৰী পাকিস্তানক ৫৫ ৰাণত আউট কৰি ৭ উইকেটত জয়লাভ কৰে । ভাৰতে হংকং আৰু থাইলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও আকৰ্ষণীয় জয়ৰ অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।
And with that ~ the group stage comes to an end! India, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan are through to the semis and the trophy is now within touching distance ⭐️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 8, 2026
Who will get their hands on it? ✌️#DPWorldWomensAsiaCup2026 #ACC pic.twitter.com/zs3ngafj4n
সাতবাৰৰ চেম্পিয়ন ভাৰতীয় দলটোৱে বাংলাদেশৰ দ্বাৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব ৷ বাংলাদেশে ২০১৮ চনৰ এছিয়া কাপত ভাৰতক পৰাজিত কৰি খিতাপ দখল কৰিছিল । তেনেক্ষেত্ৰত বাংলাদেশক দুৰ্বল বুলি ভাবিলে ভাৰতৰ ভুল হ’ব ৷ অৱশ্যে ভাৰতে বাংলাদেশৰ মুখামুখি হৈ শেহতীয়া আঠখনকৈ টি-২০ জয়লাভ কৰিছে ।
অতীতৰ প্ৰদৰ্শন আৰু বৰ্তমানৰ ফৰ্ম ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে অনুকূল হ’ব পাৰে ৷ বাংলাদেশে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীক ৩৪ ৰাণত পৰাজিত কৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ দলটো গ্ৰুপ বিৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৷
পিটচৰ প্ৰকৃতি
ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ পিটচখন স্পিন বলিঙৰ বাবে উপযোগী ৷ তাত এতিয়ালৈকে খেলা তথা প্ৰথমে বেটিং কৰা যিকোনো দলে ১২খন খেলৰ আঠখনতে জয়লাভ কৰিছে ৷ সেয়েহে এই খেলখনত টছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ৷ কিয়নো খেলখনৰ গতি আগবঢ়াৰ লগে লগে পিটচখন লেহেমীয়া হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু স্পিনাৰসকলক সহায় আগবঢ়াব পাৰে ।
খেলখন ক’ত উপভোগ কৰিব পাৰিব
ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া মহিলা টি-২০ এছিয়া কাপৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল চ’নী স্প’ৰ্টছ টেনত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ৷ খেলখনৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং চ’নীএলআইভি এপ আৰু ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ’ব ।এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে এইপৰ্যন্ত ৭ বাৰ জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশে এবাৰকৈ জয়লাভ কৰিছে । ২০১৮ চনত বাংলাদেশে খিতাপ দখল কৰিছিল ।
দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল
ভাৰত
হৰমনপ্ৰীত কৌৰ(অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা(সহ-অধিনায়ক), ভাৰতী ফুলমালি, ৰিচা ঘোষ(উইকেটকীপাৰ), গুনালন কমলিনী(উইকেটকীপাৰ), প্ৰতিকা ৰাৱাল, শ্বেফালী বাৰ্মা, দীপ্তি শৰ্মা, ক্ৰান্তি গৌড়, প্ৰেমা ৰাৱট, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, ৰেণুকা সিং ঠাকুৰ, নন্দনী শৰ্মা, শ্ৰীচৰাণী আৰু ৰাধা যাদৱ ।
বাংলাদেশ
নিগাৰ চুলতানা(অধিনায়ক), নাহিদা আখতাৰ(সহ-অধিনায়ক), দিলাৰা আখতাৰ, ফৰ্জানা য়াছমিন, জুআইৰিয়া ফেৰ্ডাউছ, শৰ্মিন আখতাৰ সুপ্তা, শৰ্মিন চুলতানা, শোভানা মষ্টাৰী, শ্বোৰ্ণা আখতাৰ, ঋতুমণি, ফাহিমা খাতুন, ৰাবেয়া খান, মাৰুফা আখতাৰ, চুলতানা খাতুন আৰু সঞ্জিদা আখতাৰ ।
লগতে পঢ়ক: PoK আৰু গিলগিট-বাল্টিস্তানক ভাৰতৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডে