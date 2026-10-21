জিম্বাবুৱেক ৯২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ৩-০ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ
শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ শক্তিশালী অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ভাৰতে ২০ অভাৰত ২১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Published : October 21, 2026 at 8:14 AM IST
ৰায়পুৰ (ছত্তিশগড়) : ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ শ্বহীদ বীৰ নাৰায়ণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় আৰু অন্তিমখন টি-২০ মেচত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে জিম্বাবুৱেক ৯২ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ এই আকৰ্ষণীয় জয়ৰ জৰিয়তে টীম ইণ্ডিয়াই জিম্বাবুৱেক তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত ক্লিন ছুইপ কৰি ৩-০ ত জয়লাভ কৰে ।
টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা ভাৰতীয় দলটোৱে ২০ অভাৰত ৭ উইকেটত ২১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১২৪ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাই উজ্জ্বল বেটিং কৰে ৷ হৰমনপ্ৰীতে ৪১টা বলত ৯১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালী বাৰ্মাই ৩৭টা বলত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I Series with a 3️⃣-0️⃣ margin 🥳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/62ghSE0NMx— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
ইফালে ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ২১৭ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি জিম্বাবুৱেই নিয়মীয়া ব্যৱধানত উইকেট হেৰুৱাই দুৰ্বল আৰম্ভণি কৰে । জিম্বাবুৱেৰ হৈ শ্বাৰ্নে মায়াৰ্ছে ৪৯টা বলত ৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে বিলেড বিজাই ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁলোকৰ বাহিৰে আন কোনো বেটছমেনে ভাৰতীয় বলাৰৰ সন্মুখত থিয় দিব নোৱাৰিলে । জিম্বাবুৱেই নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১২৪ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ভাৰতীয় বলাৰসকলে শক্তিশালী বলিং প্ৰদৰ্শন কৰে । নন্দিনী শৰ্মাই উজ্জ্বল বলিং কৰি চাৰি অভাৰত মাত্ৰ ১৮ ৰাণত তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰে । ক্ৰান্তি গৌড়, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, দীপ্তি শৰ্মা আৰু নিকি প্ৰসাদে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।
Scenes to savour! ✨ 🎥 Smriti Mandhana receives the @mflone_ T20I series winners' trophy from BCCI Hon. Joint Secretary Mr Prabhtej Bhatia @prabhtejb in her first series as full-time captain 🏆 #TeamIndia | #INDvZIM | @mandhana_smriti https://t.co/Uu3j1MxbEh— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
১৬ অক্টোবৰত শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ৪ উইকেটত জয়লাভ ভাৰতৰ
ইয়াৰ পূৰ্বে ১৬ অক্টোবৰত ৰায়পুৰত ভাৰত আৰু জিম্বাবুৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন টি-২০ মেচত প্ৰথমে বেটিং কৰি জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ১১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত বেটিং কৰিবলৈ অহা ভাৰতৰ আৰম্ভণি ভাল নাছিল আৰু আগতীয়াকৈ উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷ এটা সময়ত ভাৰতে ১৯ ৰাণত ৪টা উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে দীপ্তি শৰ্মা আৰু নিকি প্ৰসাদে দলটোক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে এক উজ্জ্বল অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল ৷ ভাৰতে অৱশেষত ৬ উইকেট হেৰুৱাই ১৫.৪ অভাৰত লক্ষ্য অৰ্জন কৰি ৪ উইকেটত জয়লাভ কৰে ৷
১৮ অক্টোবৰত জিম্বাবুৱেক ৯ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ
শৃংখলাটোৰ দ্বিতীয়খন মেচ ১৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হয়, য’ত ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰথমখন মেচতকৈ আৰু অধিক শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১০২ ৰাণহে কৰিব পাৰিছিল ৷ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতীয় অ’পেনিং যুটিয়ে বিপক্ষৰ বলাৰক বিশেষ সুযোগ নিদিলে ৷ ভাৰতে মাত্ৰ ২৫টা বলত ৫৫ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলাৰ বিপৰীতে স্মৃতি মান্ধনাই ২৫টা বলত অপৰাজিত ৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতে ৮.৫ অভাৰত মাত্ৰ এটা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ লগতে ৯ উইকেটত দৰ্শনীয় জয় লাভ কৰে ৷