ETV Bharat / sports

জিম্বাবুৱেক ৯২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ৩-০ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ

শ্বেফালী বাৰ্মা আৰু হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ শক্তিশালী অৰ্ধশতকৰ সহায়ত ভাৰতে ২০ অভাৰত ২১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

IND vs ZIM Womens T20
জিম্বাবুৱেক ৯২ ৰাণত পৰাস্ত কৰি ৩-০ ত শৃংখলা দখল ভাৰতৰ (@BCCIWomen)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2026 at 8:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰায়পুৰ (ছত্তিশগড়) : ছত্তিশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ শ্বহীদ বীৰ নাৰায়ণ সিং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত তৃতীয় আৰু অন্তিমখন টি-২০ মেচত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে জিম্বাবুৱেক ৯২ ৰাণত পৰাস্ত কৰে ৷ এই আকৰ্ষণীয় জয়ৰ জৰিয়তে টীম ইণ্ডিয়াই জিম্বাবুৱেক তিনিখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাত ক্লিন ছুইপ কৰি ৩-০ ত জয়লাভ কৰে ।

টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা ভাৰতীয় দলটোৱে ২০ অভাৰত ৭ উইকেটত ২১৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১২৪ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু শ্বেফালী বাৰ্মাই উজ্জ্বল বেটিং কৰে ৷ হৰমনপ্ৰীতে ৪১টা বলত ৯১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেফালী বাৰ্মাই ৩৭টা বলত ৬৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷

ইফালে ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ২১৭ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি জিম্বাবুৱেই নিয়মীয়া ব্যৱধানত উইকেট হেৰুৱাই দুৰ্বল আৰম্ভণি কৰে । জিম্বাবুৱেৰ হৈ শ্বাৰ্নে মায়াৰ্ছে ৪৯টা বলত ৬০ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে বিলেড বিজাই ৪৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে । তেওঁলোকৰ বাহিৰে আন কোনো বেটছমেনে ভাৰতীয় বলাৰৰ সন্মুখত থিয় দিব নোৱাৰিলে । জিম্বাবুৱেই নিৰ্ধাৰিত ২০ অভাৰত ৭টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১২৪ ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ভাৰতীয় বলাৰসকলে শক্তিশালী বলিং প্ৰদৰ্শন কৰে । নন্দিনী শৰ্মাই উজ্জ্বল বলিং কৰি চাৰি অভাৰত মাত্ৰ ১৮ ৰাণত তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উইকেট দখল কৰে । ক্ৰান্তি গৌড়, অৰুন্ধতী ৰেড্ডী, দীপ্তি শৰ্মা আৰু নিকি প্ৰসাদে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ।

১৬ অক্টোবৰত শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ৪ উইকেটত জয়লাভ ভাৰতৰ

ইয়াৰ পূৰ্বে ১৬ অক্টোবৰত ৰায়পুৰত ভাৰত আৰু জিম্বাবুৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন টি-২০ মেচত প্ৰথমে বেটিং কৰি জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৫টা উইকেট হেৰুৱাই ১১৪ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ইয়াৰ পাছত বেটিং কৰিবলৈ অহা ভাৰতৰ আৰম্ভণি ভাল নাছিল আৰু আগতীয়াকৈ উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷ এটা সময়ত ভাৰতে ১৯ ৰাণত ৪টা উইকেট হেৰুৱাইছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে দীপ্তি শৰ্মা আৰু নিকি প্ৰসাদে দলটোক বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে এক উজ্জ্বল অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিছিল ৷ ভাৰতে অৱশেষত ৬ উইকেট হেৰুৱাই ১৫.৪ অভাৰত লক্ষ্য অৰ্জন কৰি ৪ উইকেটত জয়লাভ কৰে ৷

১৮ অক্টোবৰত জিম্বাবুৱেক ৯ উইকেটত পৰাস্ত ভাৰতৰ

শৃংখলাটোৰ দ্বিতীয়খন মেচ ১৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হয়, য’ত ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰথমখন মেচতকৈ আৰু অধিক শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ৷ জিম্বাবুৱেই ২০ অভাৰত ৮টা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ ১০২ ৰাণহে কৰিব পাৰিছিল ৷ লক্ষ্য খেদি খেদি ভাৰতীয় অ’পেনিং যুটিয়ে বিপক্ষৰ বলাৰক বিশেষ সুযোগ নিদিলে ৷ ভাৰতে মাত্ৰ ২৫টা বলত ৫৫ ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলাৰ বিপৰীতে স্মৃতি মান্ধনাই ২৫টা বলত অপৰাজিত ৪৭ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৷ ভাৰতে ৮.৫ অভাৰত মাত্ৰ এটা উইকেট হেৰুৱাই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ লগতে ৯ উইকেটত দৰ্শনীয় জয় লাভ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : টি-২০ত শ্বেফালী বাৰ্মাৰ নতুন অভিলেখ

হৰমনপ্ৰীতৰ পাছত মান্ধনাৰ কান্ধত দলৰ দায়িত্ব : ভাৰতীয় দলত অসমৰ জিণ্টিমণি কলিতা

বিচিচিআইৰ বৈঠকৰ পিছতেই সিদ্ধান্ত ! সকলো ফৰ্মেটতেই অধিনায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ

TAGGED:

টি ২০ শৃংখলা
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দল
ভাৰত বনাম জিম্বাবুৱে
T20I SERIES
IND VS ZIM WOMENS T20

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.