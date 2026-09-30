ETV Bharat / sports

জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনিৰে বৰ্ষাপাৰাত আৰম্ভ ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেল

আজিৰ এই খেলখনত ভাৰতৰ হৈ অভিষেক ঘটাইছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ খেলুৱৈ তথা পেচাৰ আকিব নবীয়ে ৷

IND VS WI one day series
ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ এদিনীয়া খেল (IANS)
author img

By PTI

Published : September 30, 2026 at 2:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বুধবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ খেলখনক লৈ অনুৰাগীৰ মনত নাই উছাহৰ অন্ত ৷

খেলৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে ‘জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনি’ৰে ষ্টেডিয়ামটো মুখৰিত হৈ পৰে ৷ প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ তথা ধাৰাভাষ্যকাৰ ৰবি শাস্ত্ৰীৰ মুখতো এই ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায় ৷ টছত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷

আজিৰ এই খেলখনত ভাৰতৰ হৈ অভিষেক ঘটাব জম্মু-কাশ্মীৰৰ খেলুৱৈ তথা পেচাৰ আকিব নবীয়ে ৷ তেওঁক নীতিশ ৰেড্ডীৰ সলনি দলত স্থান দিয়া হৈছে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দলটোত চাৰিগৰাকী খেলুৱৈৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ভাৰতে এই শৃংখলাত ১-০ ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷

দল দুটা

ভাৰত

ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল(অধিনায়ক), বিৰাট কোহলী, ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়, কে এল ৰাহুল(উইকেটৰক্ষক), নমন ধীৰ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, আকিব নবী, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ, কুলদীপ যাদৱ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।

ৱেষ্ট ইণ্ডিজ

জন কেম্পবেল, কিচি কাৰ্টি, শ্বাই হোপ(অধিনায়ক/উইকেটৰক্ষক), আমিৰ জাংগু, শ্বাৰ্ফেন ৰাদাৰফোৰ্ড, ৰষ্টন চেজ, কিমো পল, আলজাৰী জোচেফ, শ্বামাৰ জোচেফ, জেডেন ছিলছ আৰু ভিটেল ল’ৱেছ ।

লগতে পঢ়ক: বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম

TAGGED:

পেচাৰ আকিব নবী
ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজ এদিনীয়া
বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম
IND VS WI ONE DAY SERIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.