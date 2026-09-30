জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনিৰে বৰ্ষাপাৰাত আৰম্ভ ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেল

জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনিৰে বৰ্ষাপাৰাত আৰম্ভ ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেল
আজিৰ এই খেলখনত ভাৰতৰ হৈ অভিষেক ঘটাইছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ খেলুৱৈ তথা পেচাৰ আকিব নবীয়ে ৷
By PTI
Published : September 30, 2026 at 2:39 PM IST
গুৱাহাটী: বুধবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ খেলখনক লৈ অনুৰাগীৰ মনত নাই উছাহৰ অন্ত ৷
খেলৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে ‘জয় আই অসম, জয় জুবিন ধ্বনি’ৰে ষ্টেডিয়ামটো মুখৰিত হৈ পৰে ৷ প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ তথা ধাৰাভাষ্যকাৰ ৰবি শাস্ত্ৰীৰ মুখতো এই ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায় ৷ টছত জিকি ভাৰতে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first in the 2️⃣nd ODI.— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/F7QLtGTYxJ
আজিৰ এই খেলখনত ভাৰতৰ হৈ অভিষেক ঘটাব জম্মু-কাশ্মীৰৰ খেলুৱৈ তথা পেচাৰ আকিব নবীয়ে ৷ তেওঁক নীতিশ ৰেড্ডীৰ সলনি দলত স্থান দিয়া হৈছে ৷ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দলটোত চাৰিগৰাকী খেলুৱৈৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ভাৰতে এই শৃংখলাত ১-০ ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৷
Presenting #TeamIndia's XI for the 2️⃣nd #INDvWI ODI in Guwahati 📝— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi@mflone_ pic.twitter.com/jac9rcauCg
দল দুটা
ভাৰত
ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল(অধিনায়ক), বিৰাট কোহলী, ৰুতুৰাজ গাইকোৱাড়, কে এল ৰাহুল(উইকেটৰক্ষক), নমন ধীৰ, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, আকিব নবী, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ, কুলদীপ যাদৱ আৰু প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।
Another dream come true in blue ✨🤩— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
📸 Congratulations to Auqib Nabi as he receives his ODI debut cap from Vice-captain KL Rahul 🧢#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/1kxKme516R
ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
জন কেম্পবেল, কিচি কাৰ্টি, শ্বাই হোপ(অধিনায়ক/উইকেটৰক্ষক), আমিৰ জাংগু, শ্বাৰ্ফেন ৰাদাৰফোৰ্ড, ৰষ্টন চেজ, কিমো পল, আলজাৰী জোচেফ, শ্বামাৰ জোচেফ, জেডেন ছিলছ আৰু ভিটেল ল’ৱেছ ।
লগতে পঢ়ক: বেটাৰৰ ৰম্যভূমি বৰ্ষাপাৰাৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম