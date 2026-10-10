ভাৰতৰ মাটিত কেৰিবিয়ান বেটাৰৰ ৰুদ্ৰৰূপ : ভাৰতীয় বলাৰক ধূলিসাৎ কৰি অভিলেখ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ

ভাৰতৰ মাটিত কেৰিবিয়ান বেটাৰৰ ৰুদ্ৰৰূপ : ভাৰতীয় বলাৰক ধূলিসাৎ কৰি অভিলেখ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ
২৫০ ৰাণত বিজয়ৰ অভিলেখ গঢ়া মেচখনত কেৰিবিয়ান অধিনায়ক শ্বে হ'পে ৪৫ বলত এক বিধ্বংসী শতক (৬x৪, ৯x৬) অৰ্জন কৰি মেচখনত সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়ে ।
Published : October 10, 2026 at 2:04 PM IST
ৰাঁচী : ছন্দলৈ উভতি আহিছে কেৰিবিয়ান ক্ৰিকেট । বিগত কিছু বছৰ ধৰি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত এক অতি শোচনীয় আৰু হতাশাজনক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই অহাৰ পিছত ক্ৰমাৎ যেন মূৰ দাঙি উঠিছে এসময়ৰ ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী ৱেষ্ট ইণ্ডিজ । বিশেষকৈ শেহতীয়াভাৱে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা শ্বে হ'প নেতৃত্বাধীন ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দলটোৰ প্ৰদৰ্শনে কেৰিবিয়ান ক্ৰিকেটক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ আভাস পোৱা গৈছে ।
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ উত্থান
তিনিখন মেচৰ এদিনীয়া শৃংখলাটোত ভাৰতৰ হাতত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ২-১ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'লেও আটাইকেইখন মেচত দলটোৰ প্ৰদৰ্শন উল্লেখযোগ্য আছিল । প্ৰথমখন মেচত প্ৰায় ৩০০ ৰাণ, দ্বিতীয়খনত ৪ শতাধিক আৰু তৃতীয়খন মেচত ৩৫০ ৰাণৰো অধিক ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি জয়লাভ কৰাটোৱে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ক্ৰিকেটৰ দৃঢ়তা আৰু খোপনি পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে । অৱশ্যে সুনাম অনুসৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পেচ বেটাৰী এতিয়াও উদ্ভাসিত হ'ব পৰা নাই যদিও বেটিঙত গভীৰতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ।
এদিনীয়া শৃংখলাত ২-১ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত পাঁচখন মেচৰ টি-২০ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচত পৰাস্ত হৈ দ্বিতীয়খন মেচত কেৰিবিয়ান দলটোৱে যিদৰে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলে সেয়া নিশ্চিতভাৱে উল্লেখযোগ্য । বিশেষকৈ ২৫০ ৰাণৰ অসম্ভৱপ্ৰায় বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি এক অভাৰতকৈও বেছি বল বাকী থকা অৱস্থাত দলটোৱে অভিলেখ অৰ্জন কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰে ।
শ্বে হ'পৰ অধিনায়কোচিত শতৰাণ
এই বিজয়ত সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে অধিনায়ক শ্বে হ'পে । এক অধিনায়কোচিত শতৰাণ অৰ্জন কৰি দলক ৰেকৰ্ডৰ অধিকাৰী কৰা হ'পৰ বেটৰ পৰা এইটো আছিল ক্ৰমাগত তৃতীয়টো শতৰাণ (দুটা এদিনীয়াকে ধৰি) । বলাৰৰ বধ্যভূমিত পৰিণত হোৱা ৰাঁচীৰ মেচখনত ভাৰতে ২৫০ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য জয়ৰ বাবে বান্ধি দিয়াৰ পিছত ভাৰতীয় বলাৰৰ চোকহীন আক্ৰমণ আৰু অধিনায়কৰ বলাৰক পৰিচালনাত অপৰিপক্বতাই ৱেষ্ট ইণ্ডিজক এই বিশাল জয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাই নহয়, বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে ।
ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ঐতিহাসিক টি-২০ মেচ
ভাৰত-ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত চলি থকা পাঁচখনীয়া টি-২০ শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ক্ৰিকেট বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এক অভূতপূৰ্ব বেটিং তাণ্ডৱ । ৰাঁচীৰ জেএছচিএ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই হাই-স্ক’ৰিং মেচখনত ভাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ২৫০ ৰাণৰ পাহাৰসম লক্ষ্য মাত্ৰ ৪ উইকেটৰ বিনিময়ত ১৮.৩ অভাৰতে অতিক্ৰম কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজে এক ঐতিহাসিক বিজয়ৰ অভিলেখ গঢ়ে । লগতে এই জয়েৰে আলহী দলটোৱে শৃংখলাটোত ১-১ ব্যৱধানত সমতা স্থাপন কৰে ।
মেচখনত সৃষ্টি হোৱা ৰেকৰ্ড
আনহাতে, এই মেচখনত সৃষ্টি হয় কেইবাটাও টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ । প্ৰথমে বেট ধৰি ভাৰতে সঞ্জু ছেমছনৰ বিস্ফোৰক ৮২ ৰাণ (৪১ টা বল) আৰু তিলক বাৰ্মাৰ অপৰাজিত ৪৪ ৰাণৰ সহায়ত ২০ অ'ভাৰত ৫ উইকেটৰ বিনিময়ত বিশাল ২৪৯ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
প্ৰত্যুত্তৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৪ উইকেটৰ বিনিময়ত ৯টা বল খেলিবলৈ বাকী থকা অৱস্থাত ২৫২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি টি-২০ ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত নিজৰ সৰ্বাধিক সফল জয়ৰ লক্ষ্য অনুসৰণৰ নতুন অভিলেখ গঢ়ে । আনহাতে, এইটো হৈছে সমগ্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি-২০ ইতিহাসত দ্বিতীয়টো সৰ্বাধিক জয়ৰ লক্ষ্য অনুসৰণ ।
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অধিনায়ক শ্বে হ'পে মাত্ৰ ৪৫ টা বলত ৯টা ছয় আৰু ৬টা চাৰিৰে অপৰাজিত ১০২ ৰাণৰ এক দুৰ্দান্ত শতক অৰ্জন কৰে । আনহাতে, শ্বেৰফেন ৰাডাৰফ'ৰ্ডেও মাত্ৰ ৩৭ টা বলত ৮৪ ৰাণৰ এক বিধ্বংসী ইনিংছ উপহাৰ দিয়ে । দুয়োৰে মাজত চতুৰ্থ উইকেটত ১২০ ৰাণৰ যুটিটোৱে মেচখনৰ গতিয়েই সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি দিয়ে ।
বলাৰৰ দুৰ্দশা আৰু পিটচৰ আচৰণ
উল্লেখ্য যে টি-২০ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মেচত ২৫০ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় । কিন্তু মেচখনত কুঁৱলীৰ এটা কাৰক আছিল যদিও পিটচৰ আচৰণো লক্ষ্য কৰিবলগীয়া । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় ইনিংছত কেৰিবিয়ান বলাৰৰ ভুলৰ উচিত শিক্ষা দিছিল ভাৰতৰ বেটাৰসকলে । কিন্তু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ইনিংছত তাতোকৈ শোচনীয় প্ৰদৰ্শন আছিল ভাৰতীয় বলাৰসকলৰ ।
মেচখনত যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ অনুপস্থিতিত ভাৰতীয় বলিং আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণৰূপে ধূলিসাৎ হৈ পৰে । যুৱ বলাৰ মায়াংক যাদৱে প্ৰথম অভাৰতে ২টা উইকেট লৈ সুন্দৰ আৰম্ভণি প্ৰদান কৰিছিল যদিও (মুঠ ৩ উইকেট) বাকী বলাৰসকলৰ দুৰ্দশাই দলটোক শোচনীয় পৰাজয়ৰ দিশলৈ লৈ যায় । বিশেষকৈ স্পিনাৰ অক্ষৰ পেটেলে ৩.৩ অভাৰত ৬৩ ৰাণ আৰু কুলদীপ যাদৱে ৪ অভাৰত ৫৩ ৰাণ খৰচ কৰাটো কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰি ।
অৱশ্যে ৰাঁচীৰ পিটচখন আছিল সম্পূৰ্ণ বেটিং-অনুকূল আৰু বলাৰৰ বাবে কোনো সহায় নাছিল । সেয়ে য’ত বলাৰৰ বাবে কোনো সহায় নাছিল তাত সঠিক লাইন-লেন্থত আৰু চতুৰতাৰে বলিং কৰাটো প্ৰয়োজন আছিল । কিন্তু ভাৰতীয় বলাৰে সেই বিচক্ষণতা প্ৰদৰ্শনত ব্যৰ্থ হয় ।
আনহাতে, যিমানে বেটিং-অনুকূল পিটচ নহওক কিয়, ২৫০ ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য অনুসৰণ কৰাটো নিজেই এক প্ৰত্যাহ্বান । কিন্তু তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হয় ভাৰতীয় বলাৰসকল । লগতে অধিনায়কৰ সিদ্ধান্তও এই ক্ষেত্ৰত পুতৌজনক হিচাপে প্ৰতিফলিত হয় । যাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰে কেৰিবান বেটিং পাৱাৰ হাউছে ।
বিশেষজ্ঞৰ মত
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে এদিনীয়া শৃংখলাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত মেচখনত প্ৰায় ৯০০ ৰাণ সংগ্ৰহ হৈছিল । উক্ত মেচখনত ৪ শতাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিও ৱেষ্ট ইণ্ডিজে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগা হৈছিল । মেচখনৰ অন্তত পিটচৰ গতিবিধিক লৈ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন, সুনীল গাভাস্কাৰৰ দৰে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই এনেধৰণৰ পিটচক লৈ সমালোচনা কৰিছিল । লগতে এনে প্ৰকাৰৰ পিটচে বলাৰৰ প্ৰতিভাক ধ্বংস কৰিব বুলিও তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল ।
কিন্তু একে দৃশ্য প্ৰতিফলিত হ'ল ৰাঁচীৰ টি-২০ মেচখনতো । টি-২০ মেচ এখনত তাতে আকৌ আন্তৰাষ্ট্ৰীয়, ৫ শতাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ হোৱাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । আনহাতে, ক্ৰীড়া বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, ফ্লেট পিটচত ২৪৯ ৰাণ ডিফেণ্ড কৰিব নোৱৰাটো ভাৰতীয় বলিং বিভাগৰ বাবে এক ডাঙৰ সতৰ্কবাণী ।
বুমৰাহ অবিহনে ডেথ অভাৰ আৰু মিডল অভাৰত ৰাণৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰাৰ দুৰ্বলতা পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে । বিশেষজ্ঞসকলে শ্বে হ'প আৰু ৰাডাৰফ'ৰ্ডৰ নিৰ্ভীক মানসিকতা আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণক উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে যদিও ইয়াৰ মাজতো আন বহু কথা থাকি যায় । শৃংখলাৰ পৰৱৰ্তী মেচখন ১১ অক্টোবৰত ইন্দোৰত অনুষ্ঠিত হ’ব।