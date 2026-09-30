ETV Bharat / sports

গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতক, ৰোহিতৰ শতকেৰে ভাৰতৰ ৪০০ পাৰ; ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িও বিফল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ

শুভমন গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতকৰ সহায়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে ।

Ind vs WI 2nd ODI all updates
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বৃহৎ জয় (X @bcci)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 30, 2026 at 11:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: এখন বিস্ফোৰক এদিনীয়া ক্ৰিকেট মেচৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম ৷ শুভমন গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতকৰ সহায়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে । আলহী দল ৱেষ্ট ইণ্ডিজে বান্ধি দিয়া ৪০৬ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য মাত্ৰ ৪৩.৩ ভাৰত দুটা উইকেট হেৰুৱাই ভেদ কৰে শুভমন গিল বাহিনীয়ে ।

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত খেলখনত টছত জিকি প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ভাৰতে । প্ৰথমে বেটিং কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৩৭ ৰাণতে কাৰ্টীৰ উইকেট হেৰুৱাই যদিও টপ অৰ্ডাৰ তিনিওজন বেটছমেনৰ দৰ্শনীয় শতকৰ সহায়ত এক সন্তোষজনক স্থিতিত উপনীত হয় । অপেনাৰ জন কেম্পবেলে ১০১, অধিনায়ক ছাই হপে ১০৪ আৰু আমিৰ জাংগুৱে ১১৪ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে ।

ভাৰতৰ হৈ প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই এটা, ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ আৰু কুলদ্বীপ যাদৱে ২ টাকৈ উইকেট দখল কৰে । নিৰ্ধাৰিত ৫০ অভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দলটোৱে ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ৪০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

৪০০ ৰাণৰ লক্ষ্য ভেদ কৰাতো এদিনীয়া ক্ৰিকেটত একেবাৰে মুখৰ কথা নহয় যদিও ভাৰতীয় বেটাৰৰ পৰাক্ৰমে সেয়া সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে । ভাৰতৰ হৈ অপেনিং কৰিবলৈ অহা ৰোহিত শৰ্মা আৰু শুভমন গিলে আৰম্ভণিৰ পৰাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰে ।

ৰোহিত শৰ্মাই ৭৫ টা বলত ৬ টা ছিক্সাৰ আৰু ১০ টা চাৰিৰ সহায়ত ১০১ ৰাণ কৰে । এদিনীয়াত এয়া ৰোহিতৰ ৩৫ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক । জেইডেন ছীলছৰ বলত এলবিডব্লিউ হয় ৰোহিত । গিল আৰু ৰোহিতে প্ৰথম আৰম্ভণি যুটিত ২৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

আনহাতে প্ৰথমখন মেচত শতকীয় ইনিংছ খেলা বিৰাট কোহলী এইখন মেচত অধিক ৰাণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । কোহলীয়ে ১৯ টা বলত ২৯ ৰাণ কৰি শ্বামাৰ জোছেফৰ বলত কেচ আউট হয় ।

ইফালে ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে আজি ভাৰতীয় দৰ্শকৰ অন্তৰ জয় কৰা দেখা যায় । গিলে এইখন মেচতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক’ৰ সংগ্ৰহ কৰে ৷ মুঠ ১৩৩ টা বল খেলি গিলে ২৬ টা চাৰি আৰু ৮ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ২২৩ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ ৰয় । আনহাতে, ৰিতুৰাজ গাইকোৱাডে ৩৭ টা বলত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ স্ক’ৰ ব’ৰ্ড

  • জন কেম্পবেল- ১০১ (৬৮)
  • ছাই হপ- ১০৪ (৯৪)
  • আমিৰ জাংগু- ১১৪ (৭৭)

ভাৰতীয় বলিং আক্ৰমণ

  • গুৰনুৰ ব্ৰাৰ- ২ (৯৬)
  • ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা- ২ (৭৫)
  • কুলদ্বীপ যাদৱ- ২ (৬৫)

ভাৰতৰ স্ক’ৰ ব’ৰ্ড

  • ৰোহিত শৰ্মা- ১০১ (৭৫)
  • শুভমন গিল- ২২৩ (১৩৩)
  • ৰিতুৰাজ গাইকোৱাড- ৩৭ (৩১)

ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বলিং আক্ৰমণ

  • জেইডেন ছীলছ- ১ (৭৮)
  • শ্বামাৰ জোছেফ- ১ (৫২)

এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত একাধিক দ্বিশতক সম্পূৰ্ণ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেনত পৰিণত হয় শুভমন গিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে গিলে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ২০১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল । আনহাতে ভাৰতীয় অপেনাৰ তথা হিটমেন খ্যাত ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত আছে তিনিটাকৈ দ্বিশতক । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত আটাইতকৈ দ্ৰুততম দ্বিশতক সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ অভিলেখো ৰচনা কৰে গিলে ।

এই খেলখনতেই শতকৰ জৰিয়তে নিজৰ এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ ১২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ৰোহিত শৰ্মাই । তেওঁ হৈছে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰ । তেওঁৰ পূৰ্বে শচীন টেণ্ডুলকাৰ আৰু বিৰাট কোহলীয়ে ১২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।

আনহাতে এই খেলখনত নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া কেৰিয়াৰত ২০০ টা উইকেট দখলৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে স্পীনাৰ কুলদ্বীপ যাদৱে । খেলখনত অনবদ্য দ্বিশতক অৰ্জন কৰা শুভমন গিলক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয় । এই জয়েৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত তিনিখনীয়া শৃংখলাও দখল কৰে শুভমন গিল বাহিনীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: আগৰকাৰ আউট, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য নিৰ্বাচক হ’ব প্ৰজ্ঞান ওঝা

TAGGED:

বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম
শুভমন গিল
ৰোহিত শৰ্মা
SHUBMAN GILL DOUBLE CENTURY
IND VS WI 2ND ODI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.