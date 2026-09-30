গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতক, ৰোহিতৰ শতকেৰে ভাৰতৰ ৪০০ পাৰ; ৰাণৰ পাহাৰ গঢ়িও বিফল ৱেষ্ট ইণ্ডিজ
শুভমন গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতকৰ সহায়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে ।
Published : September 30, 2026 at 11:09 PM IST
গুৱাহাটী: এখন বিস্ফোৰক এদিনীয়া ক্ৰিকেট মেচৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম ৷ শুভমন গিলৰ অপৰাজিত দ্বিশতকৰ সহায়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন মেচত ভাৰতে ৮ উইকেটত জয়লাভ কৰে । আলহী দল ৱেষ্ট ইণ্ডিজে বান্ধি দিয়া ৪০৬ ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য মাত্ৰ ৪৩.৩ ভাৰত দুটা উইকেট হেৰুৱাই ভেদ কৰে শুভমন গিল বাহিনীয়ে ।
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত খেলখনত টছত জিকি প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ভাৰতে । প্ৰথমে বেটিং কৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজে ৩৭ ৰাণতে কাৰ্টীৰ উইকেট হেৰুৱাই যদিও টপ অৰ্ডাৰ তিনিওজন বেটছমেনৰ দৰ্শনীয় শতকৰ সহায়ত এক সন্তোষজনক স্থিতিত উপনীত হয় । অপেনাৰ জন কেম্পবেলে ১০১, অধিনায়ক ছাই হপে ১০৪ আৰু আমিৰ জাংগুৱে ১১৪ ৰাণৰ ইনিংছ খেলে ।
The man of the moment 🙌🫡#TeamIndia Captain Shubman Gill is the Player of the Match for his record shattering knock 🌟— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
RELIVE his knock ▶️ https://t.co/erDe5T7xvQ#INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/0vQmEH5ak3
ভাৰতৰ হৈ প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণই এটা, ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা, গুৰনুৰ ব্ৰাৰ আৰু কুলদ্বীপ যাদৱে ২ টাকৈ উইকেট দখল কৰে । নিৰ্ধাৰিত ৫০ অভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ দলটোৱে ৭ টা উইকেট হেৰুৱাই ৪০৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Look what it means to the Hitman 🤩👌— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
🎥 A memorable celebration during a memorable knock 🥳
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ImRo45 pic.twitter.com/V5h46wVK11
৪০০ ৰাণৰ লক্ষ্য ভেদ কৰাতো এদিনীয়া ক্ৰিকেটত একেবাৰে মুখৰ কথা নহয় যদিও ভাৰতীয় বেটাৰৰ পৰাক্ৰমে সেয়া সম্ভৱ কৰি দেখুৱালে । ভাৰতৰ হৈ অপেনিং কৰিবলৈ অহা ৰোহিত শৰ্মা আৰু শুভমন গিলে আৰম্ভণিৰ পৰাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰে ।
A night for the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚✨#TeamIndia register their highest successful ODI run chase to take an unassailable 2️⃣-0️⃣ lead in the series 👏👏— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/wiEGxX2pCt
ৰোহিত শৰ্মাই ৭৫ টা বলত ৬ টা ছিক্সাৰ আৰু ১০ টা চাৰিৰ সহায়ত ১০১ ৰাণ কৰে । এদিনীয়াত এয়া ৰোহিতৰ ৩৫ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক । জেইডেন ছীলছৰ বলত এলবিডব্লিউ হয় ৰোহিত । গিল আৰু ৰোহিতে প্ৰথম আৰম্ভণি যুটিত ২৫৫ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
1️⃣2️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ and he keeps going strong 💪🙌#TeamIndia great Rohit Sharma becomes the 3️⃣rd Indian to get to this 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗠𝗜𝗟𝗘𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 🫡— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#INDvWI | @mflone_ | @ImRo45 pic.twitter.com/Ov3O2Y34Jz
আনহাতে প্ৰথমখন মেচত শতকীয় ইনিংছ খেলা বিৰাট কোহলী এইখন মেচত অধিক ৰাণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । কোহলীয়ে ১৯ টা বলত ২৯ ৰাণ কৰি শ্বামাৰ জোছেফৰ বলত কেচ আউট হয় ।
𝗠𝗔𝗝𝗘𝗦𝗧𝗜𝗖. 𝗠𝗔𝗥𝗩𝗘𝗟𝗢𝗨𝗦. 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗘𝗡𝗧 🫡— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Shubman Gill becomes just the 2️⃣nd Indian to score multiple ODI double hundreds 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/e6MCoUfNbV
ইফালে ভাৰতীয় অধিনায়ক শুভমন গিলে আজি ভাৰতীয় দৰ্শকৰ অন্তৰ জয় কৰা দেখা যায় । গিলে এইখন মেচতেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক’ৰ সংগ্ৰহ কৰে ৷ মুঠ ১৩৩ টা বল খেলি গিলে ২৬ টা চাৰি আৰু ৮ টা ছিক্সাৰৰ সহায়ত ২২৩ ৰাণ কৰি অপৰাজিত হৈ ৰয় । আনহাতে, ৰিতুৰাজ গাইকোৱাডে ৩৭ টা বলত ৩১ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗨𝗥𝗬 💯💯— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Take a bow, skipper! 🙇♂️
Shubman Gill smashes the fastest ODI double hundred 🫡
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill pic.twitter.com/2gizUXMAnT
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ স্ক’ৰ ব’ৰ্ড
- জন কেম্পবেল- ১০১ (৬৮)
- ছাই হপ- ১০৪ (৯৪)
- আমিৰ জাংগু- ১১৪ (৭৭)
ভাৰতীয় বলিং আক্ৰমণ
- গুৰনুৰ ব্ৰাৰ- ২ (৯৬)
- ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা- ২ (৭৫)
- কুলদ্বীপ যাদৱ- ২ (৬৫)
ভাৰতৰ স্ক’ৰ ব’ৰ্ড
- ৰোহিত শৰ্মা- ১০১ (৭৫)
- শুভমন গিল- ২২৩ (১৩৩)
- ৰিতুৰাজ গাইকোৱাড- ৩৭ (৩১)
ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বলিং আক্ৰমণ
- জেইডেন ছীলছ- ১ (৭৮)
- শ্বামাৰ জোছেফ- ১ (৫২)
এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত একাধিক দ্বিশতক সম্পূৰ্ণ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেনত পৰিণত হয় শুভমন গিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে গিলে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ২০১ ৰাণৰ ইনিংছ খেলিছিল । আনহাতে ভাৰতীয় অপেনাৰ তথা হিটমেন খ্যাত ৰোহিত শৰ্মাৰ নামত আছে তিনিটাকৈ দ্বিশতক । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত আটাইতকৈ দ্ৰুততম দ্বিশতক সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ অভিলেখো ৰচনা কৰে গিলে ।
Record-Breaking opening stand for the ages ✅— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Rate that mammoth partnership 🔽 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @ShubmanGill | @ImRo45 pic.twitter.com/Np6PLNrfqd
এই খেলখনতেই শতকৰ জৰিয়তে নিজৰ এদিনীয়া কেৰিয়াৰৰ ১২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰে ৰোহিত শৰ্মাই । তেওঁ হৈছে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ১২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰা তৃতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰ । তেওঁৰ পূৰ্বে শচীন টেণ্ডুলকাৰ আৰু বিৰাট কোহলীয়ে ১২০০০ ৰাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।
Spinning his web an impressive 2️⃣0️⃣0️⃣ times 🕸️— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Kuldeep Yadav completes a double century of wickets in ODIs 👏
Updates ▶️ https://t.co/6XCYRtZLAi#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imkuldeep18 pic.twitter.com/UTIGEwsGXI
আনহাতে এই খেলখনত নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনীয়া কেৰিয়াৰত ২০০ টা উইকেট দখলৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে স্পীনাৰ কুলদ্বীপ যাদৱে । খেলখনত অনবদ্য দ্বিশতক অৰ্জন কৰা শুভমন গিলক প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয় । এই জয়েৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত তিনিখনীয়া শৃংখলাও দখল কৰে শুভমন গিল বাহিনীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: আগৰকাৰ আউট, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য নিৰ্বাচক হ’ব প্ৰজ্ঞান ওঝা