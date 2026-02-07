টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬: ইউ এছ এৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভণিতেই হেৰুৱালে অভিষেকক
ভাৰতে বেটিং আৰম্ভ কৰিয়েই মাত্ৰ ৬ ৰাণতেই মাৰমুখী বেটাৰ অভিষেক শৰ্মাৰ উইকেট হেৰুৱায় ।
হায়দৰাবাদঃ মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ভাৰতৰ বেটিং । সন্ধিয়া ৭ বজাত আয়োজক ভাৰতে পুনৰুত্থানশীল আমেৰিকাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৬ বজাত উদ্ধোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰতে বেটিং আৰম্ভ কৰিয়েই মাত্ৰ ৬ ৰাণতেই মাৰমুখী বেটাৰ অভিষেক শৰ্মাৰ উইকেট হেৰুৱায় ।
ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ যুৱ দলটোৱে আটাইতকৈ চুটি ফৰ্মেটত তৃতীয়টো কাপ জয় কৰি ইতিহাস ৰচনাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ২০২৬ চনৰ টি-২০ বিশ্বকাপৰ টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে টছত জয়লাভ কৰি আমেৰিকাই বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ভাৰতে যশপ্ৰীত বুমৰা অবিহনে খেলিছে আৰু তেওঁৰ ঠাইত মহম্মদ চিৰাজে মূল একাদশত স্থান দখল কৰিছে।
অধিনায়কৰ বক্তব্য :
মনাংক পেটেলঃ আমি প্ৰথমে বলিং কৰিবলৈ ওলাইছো । ভাল পীটচ যেন লাগে । হাই-স্ক’ৰিং গ্ৰাউণ্ড। বিশ্বকাপ আমাৰ বাবে অন্যতম ডাঙৰ মঞ্চ । আমেৰিকাৰ পৰা বহুত আশা,গতিকে আমি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । আমাৰ দলত ৬ জন বেটছমেন,২ জন অলৰাউণ্ডাৰ আৰু ৩ জন বলাৰ আছে।
সূৰ্যকুমাৰ যাদৱঃ আমি প্ৰথমে বেটিং কৰিবলৈ বিচাৰিছিলো। উইকেট ভালই দেখা গৈছে, চাৰিওফালে বতাহ আছে, গতিকে আমি নিয়ৰ আশা নকৰো । খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই ই সজীৱ হৈ আছে। মই নিশ্চিত যে ই অধিক ভাল হ’ব ৷ সঞ্জুৱে নেখেলে, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বুমৰাহৰ স্বাস্থ্য় ভাল নহয় বাবে ছিৰাজে খেলিছে।
একাদশ খেলা :
ভাৰতঃ ঈশান কিষান(উইকেটকীপাৰ), অভিষেক শৰ্মা, তিলক বাৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ(অধিনায়ক),ৰিংকু সিং,হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া,শিৱম ডুবে,অক্ষৰ পেটেল,বৰুণ চকাৰৱৰ্তী, আৰ্শদীপ সিং আৰু মহম্মদ চিৰাজ।
আমেৰিকা : ছাইটেজা মুক্কমল্লা, এণ্ড্ৰিজ গৌছ (উইকেটকীপাৰ), মনাংক পেটেল (অধিনায়ক), মিলিন্দ কুমাৰ, সঞ্জয় কৃষ্ণমূৰ্তি, হৰমীত সিং, শুভম ৰঞ্জনে, মহম্মদ মহছিন, শ্বেডলি ভান শ্বালকৱিক, সৌৰভ নেত্ৰভালকাৰ আৰু আলী খান ।